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В профсоюзе МВД Санкт-Петербурга назвали возможные причины обысков у генералов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Заместитель председателя профсоюза МВД Санкт-Петербурга Александр Михайлов рассказал, что генералы Алексей Семенов и Сергей Умнов, к которым сотрудники ФСБ пришли с обысками 5 июля, были близки.

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«Их связи были достаточно плотные, вместе они работали, и какие-то дела происходили совместные, об этом было известно всем руководителям и сотрудникам Главка МВД по Петербургу и Ленобласти», — пояснил Михайлов «Известиям».

Как рассказал зампред профсоюза, именно Умнов пригласил Семенова работать в МВД Петербурга и Ленобласти, где впоследствии Семенов занял должность начальника ГИБДД.

«Все эти коммерческие МРЭО всегда имели какую-то коррупционную составляющую, а в результате это вылилось в такое дело», — пояснил собеседник «Известий».

Михайлов также отметил, что в том, что к генералам Умнову и Семенову пришли с обысками в один и тот же день, нет ничего удивительного. По его словам, многие сотрудники МВД не были удивлены их задержанием, так как их дела вызывали ряд вопросов. Михайлов также добавил, что, по слухам, Семенов и Умнов «то ли родственники, то ли с одной деревни».

Зампред профсоюза МВД также рассказал, что Семенов регулярно продвигал по службе своих родственников из деревни в Калужской области.

«Я тогда на Умнова написал рапорт, но у него всё обошлось, его перевели, и всё у него было хорошо. Семенов тоже из одной области, они все оттуда», — отметил Михайлов. Он также отметил, что многие честные сотрудники МВД лишились своих постов из-за Умнова, который хотел держать на службе только доверенных людей.

Ранее, 5 июля, появилась информация, что у начальника ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексея Семенова и помощника главы МВД России Сергея Умнова проводятся обыски сотрудниками ФСБ. Расследование проходит при полном содействии главка петербургской полиции.

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