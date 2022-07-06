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Трех задержанных в Петербурге генералов МВД допросят в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Трех задержанных в Санкт-Петербурге генералов МВД, обвиняемых в злоупотреблении должностными полномочиями, допросят в Москве. Делом занимаются в Следственном комитете.

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Ранее во вторник, 5 июля, сообщалось, что у начальника ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексея Семенова и помощника главы МВД России Сергея Умнова проводятся обыски сотрудниками ФСБ.

Кроме того, экс-замначальника Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Иван Абакумов задержан в Крыму в рамках расследования уголовного дела о коррупции. Его тоже этапируют в Москву.

Обыски у высокопоставленных силовиков Санкт-Петербурга связаны с уголовным делом, возбужденным еще два года назад. По версии следствия, неустановленные пока сотрудники ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти обеспечивали незаконное систематическое привлечение денег от бизнесменов Петербурга.

Так, в рамках расследования в 2020 году оперативники Управления собственной безопасности ГУ МВД изымали документы из 11 коммерческих Межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов (МРЭО). В данном деле фигурировал и Фонд содействия программ ГУВД Санкт-Петербурга и области, куда, по версии следствия, местных бизнесменов вынуждали сдавать деньги.

По бумагам этот фонд занимается помощью действующим сотрудникам полиции и ветеранам МВД. По данным РЕН ТВ, все МРЭО города годами перечисляли в фонд деньги якобы для благотворительности.

Автоэксперт Дмитрий Попов отметил днем ранее, что доказать криминальную составляющую в деле о злоупотреблении должностными полномочиями, возбужденном против трех генералов МВД РФ, будет исключительно сложно.

Абакумов в 2019 году был фигурантом уголовного дела после махинации с отпуском. У экс-начальника тыла полицейского главка Петербурга нашли яхту за €800 тыс., квартиру площадью в 250 кв. м, несколько объектов недвижимости, люксовый внедорожник, дачу и землю. По одной из версий, деньги на всё это Абакумов смог получить за активное вмешательство в работу фонда. Однако 14 июля 2021-го Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга прекратил уголовное дело в отношении Абакумова в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

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