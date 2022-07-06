Автоэксперт прокомментировал коррупционное дело против генералов МВД

Автоэксперт Дмитрий Попов заявил, что доказать криминальную составляющую в деле о злоупотреблении должностными полномочиями, возбужденном против трех генералов МВД РФ, будет исключительно сложно.

По его словам, есть причины, позволяющие сделать вывод о весьма опосредованной роли начальника ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексея Семёнова в этом деле.

«Мне кажется, что генерал Семенов имеет к этой истории весьма опосредованное отношение. Во-первых, система коммерческих МРЭО, которая является составной частью этого дела, была придумана задолго до него. А Семенов всего лишь подхватил выпавшее из других рук знамя», — отметил Попов.

Он добавил, что Санкт-Петербург оставался единственным городом в стране, где еще были обособленные подразделения ГИБДД.

«Второе, мне кажется, что связь между этими структурами и фондом, куда они направляли деньги, носила во многом благотворительный характер. На что потом эти деньги фондом отпускались. Это очень трудно доказать, наличие тут криминальной, уголовной составляющей», — указал эксперт.

Ранее, 5 июля, стало известно, что у начальника ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексея Семёнова проводят обыски как на рабочем месте, так и по месту проживания.

Возможная причина следственных действий, отмечалось, — расследование уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК), возбужденного в июле 2020 года. По версии следствия, неустановленные пока сотрудники ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти обеспечивали незаконное систематическое привлечение денег от бизнесменов Петербурга.

В этом деле фигурировал Фонд содействия программ ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти. По мнению следователей, местных бизнесменов заставляли перечислять туда деньги.

Заместитель председателя профсоюза МВД Санкт-Петербурга Александр Михайлов рассказал, что генералы Алексей Семенов и Сергей Умнов были близки. Именно Умнов пригласил Семенова работать в МВД Петербурга и Ленобласти, где впоследствии Семенов занял должность начальника ГИБДД, уточнил он.

Также стало известно, что экс-замначальника Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Иван Абакумов задержан в Крыму в рамках расследования уголовного дела о коррупции. Его этапируют в Москву.

Абакумов в 2019 году был фигурантом уголовного дела после махинации с отпуском. У экс-начальника тыла полицейского главка Петербурга нашли яхту за €800 тыс., квартиру площадью в 250 кв. м, несколько объектов недвижимости, люксовый внедорожник, дачу и землю. По одной из версий, деньги на всё это Абакумов смог получить за активное вмешательство в работу фонда.

14 июля 2021-го Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга прекратил уголовное дело в отношении Абакумова в связи с истечением срока давности уголовного преследования.