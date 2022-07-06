В МВД рассказали о действии коррупционной схемы задержанных в Петербурге генералов

Трое задержанных в Санкт-Петербурге генералов МВД, обвиняемых в злоупотреблении должностными полномочиями, организовали в Северной столице сеть из 11 частных межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов (МРЭО) ГИБДД якобы для поддержки сотрудников и ветеранов ведомства. Как рассказали «Известиям» 6 июля в МВД РФ, на самом деле все поступавшие туда средства перечислялись на личные счета высокопоставленных сотрудников.

По примерным подсчетам, оборот только одной частной компании мог превышать 15 млн рублей в месяц. Деятельность МРЭО осуществлялась при плотном сотрудничестве госструктур и частных компаний в Санкт-Петербурге в то время, когда начальником ГИБДД по городу и Ленинградской области там являлся задержанный Алексей Семёнов. Он взаимодействовал с помощником главы МВД России Сергеем Умновым и экс-замначальника главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Иваном Абакумовым.

Сотрудников Следственного комитета РФ заинтересовали нарушения в деятельности 11 коммерческих МРЭО ГИБДД, после чего было возбуждено уголовное дело.

О беспорядках в системе следователям рассказала гражданка Белоруссии Наталья Шимская, которая вынуждена каждый год перерегистрировать машину в Санкт-Петербурге. По ее словам, попасть в МРЭО города бесплатно было невозможно. Перерегистрировать машину предлагалось только на коммерческой основе, а за документы заплатить 6–7 тыс. рублей. Арестованные сотрудники получали все деньги не только из данных учреждений, но также и из Фонда содействия программ ГУВД, который пополнялся за счет бизнесменов.

«Связь между коммерческими структурами и фондом, в который фигуранты уголовного дела переправляли денежные средства, носила благотворительный характер. Высокопоставленным офицерам было тяжело отказать», — считает автоэксперт Дмитрий Попов.

Однако, судя по роскошной жизни, которую вели высокопоставленные генералы ведомства, полученные фондом деньги расходовались не на нужды МВД, а на приобретение их личной недвижимости, автомобилей и земельных участков.

Ранее в среду сообщалось, что троих задержанных в Санкт-Петербурге генералов МВД, обвиняемых в злоупотреблении должностными полномочиями, допросят в Москве. Накануне, 5 июля, сотрудники ФСБ провели обыски у Алексея Семенова и Сергея Умнова. Кроме того, в Крыму в рамках расследования уголовного дела о коррупции был задержан Иван Абакумов, которого тоже этапируют в Москву.

Автоэксперт Дмитрий Попов отметил днем ранее, что доказать криминальную составляющую в деле о злоупотреблении должностными полномочиями, возбужденном против трех генералов МВД РФ, будет исключительно сложно.

Абакумов в 2019 году был фигурантом уголовного дела после махинации с отпуском. У экс-начальника тыла полицейского главка Петербурга нашли яхту за €800 тыс., квартиру площадью 250 кв. м, несколько объектов недвижимости, люксовый внедорожник, дачу и землю. По одной из версий, деньги на все это Абакумов смог получить за активное вмешательство в работу фонда. Однако 14 июля 2021-го Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга прекратил уголовное дело в отношении Абакумова в связи с истечением срока давности уголовного преследования.