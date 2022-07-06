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Процесс по делу генералов Умнова и Абакумова пройдет в закрытом режиме

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Фото: ТАСС/Александра Мудрац
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Басманный суд Москвы закрыл от прессы процесс по избранию меры пресечения помощнику главы МВД России Сергею Умнову и экс-замначальника ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Ивану Абакумову. Об этом 6 июля сообщает корреспондент «Известий» с места события.

Такое решение было принято в целях неразглашения данных свидетелей по делу, а также сохранения в тайне информации, публикация которой может нанести вред следствию.

Ранее в этот день суд арестовал до 5 сентября начальницу Левобережного отдела службы судебных приставов Невского района Санкт-Петербурга Елену Копьеву по делу о злоупотреблении служебными полномочиями.

Умнов, Абакумов, а также начальник УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексей Семенов были задержаны 6 июля в рамках уголовного дела о злоупотреблении полномочиями.

Как рассказали «Известиям» в МВД РФ, трое задержанных генералов МВД организовали в Северной столице сеть из 11 частных межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов ГИБДД якобы для поддержки сотрудников и ветеранов ведомства. Но на самом деле все поступавшие туда средства перечислялись на личные счета высокопоставленных сотрудников. По примерным подсчетам, оборот только одной частной компании мог превышать 15 млн рублей в месяц.

О беспорядках в системе следователям рассказала гражданка Белоруссии Наталья Шимская, которая вынуждена каждый год перерегистрировать машину в Санкт-Петербурге. По ее словам, попасть в МРЭО города бесплатно было невозможно. Перерегистрировать машину предлагалось только на коммерческой основе, а за документы заплатить 6–7 тыс. рублей. Арестованные сотрудники получали все деньги не только из данных учреждений, но также и из Фонда содействия программ ГУВД, который пополнялся за счет бизнесменов.

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