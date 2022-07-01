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Банки начали оценивать клиентов по принципу «светофора»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В соответствии с поправками в «антиотмывочный» закон с 1 июля российские финансовые организации должны реализовать полноценное информационное взаимодействие с платформой «Знай своего клиента» (ЗСК). В ПСБ, «Абсолют Банке», «Зените», Росбанке, «Ренессанс Кредите», «Открытии» и крымском РНКБ заявили, что готовы подключиться к платформе в установленные сроки.

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По требованию платформы банки должны направлять в ЦБ информацию о клиентах-юрлицах. На основе собранных сведений регулятор делит предприятия по уровням риска и присваивает им статус: «зеленый», «желтый» или «красный». Затем эта информация перенаправляется в другие кредитные организации. Таким образом, банки могут оценить клиента, основываясь не только на своих внутренних данных, но и на консолидированных сведениях.

Платформа ЗСК, как считают в крымском РНКБ, позволит повысить эффективность внутреннего контроля банков, ориентированного на риски. Сервис должен обеспечить существенное снижение нагрузки на добросовестных предпринимателей, и в первую очередь на малый и микробизнес, считают в «Открытии». Кредитные организации уменьшат число запросов по «зеленым» клиентам.

Однако деловое сообщество опасается, что число ошибочных блокировок счетов вырастет, а нагрузка на бизнес увеличится. Проблема заморозки — в последние годы одна из самых масштабных, и это еще до введения единой системы, когда налоговые органы и банки ошибочно могли заблокировать счета, напомнил член генерального совета «Деловой России» Алексей Мостовщиков. Он добавил: если заморозка происходит в обход решения суда, то потом бывает сложно выйти из «черных списков» и снять негативный статус.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

«Платформа и содержание: банки начали оценивать клиентов по принципу светофора»

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