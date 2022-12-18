Камерная установка: банки выступили против передачи фото и видео финразведке

Банки выступили против предоставления фото и видео клиентов финразведке . Об этом говорится в письме Национального совета финансового рынка (НСФР). Ранее стало известно, что Росфинмониторинг планирует внести в «антиотмывочный» закон изменения и получить право на запрос таких материалов. Но это значительно затянет процесс взаимодействия со службой, и она не будет вовремя получать данные о потенциальных лицах, отмывающих деньги , предупреждают в НСФР. Кроме того, организация передачи новых сведений дорого обойдется банкам , что окажется дополнительной нагрузкой в нынешних условиях.

Долго

Росфинмониторинг хочет получить право запрашивать у банков фото и видео клиентов для более эффективного выявления сделок по легализации и отмыванию средств — такие поправки служба планирует внести в «антиотмывочный» закон. Однако они никак не регулируют правила ведения видеозаписи и фотосъемки банками, подчеркивается в письме Национального совета финансового рынка, которое направлено в Госдуму и ЦБ (есть у «Известий»).

«При этом данное требование будет касаться лишь имеющихся у финансовых организаций материалов , не обязывая их дополнительно организовать фотосъемку и видеозапись», — уточняли в Росфинмониторинге.

Но если банки не станут заставлять вести видео и фотосъемку для более эффективного действия «антиотмывочного» закона, то требования не будут работать . А вот при наличии в законе такой обязанности кредитные организации начнут испытывать нарастающее административное давление из-за принуждения вести такую съемку, подчеркивается в документе.

Камерная установка 1 Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

Подготовкой ответов на запрос Росфинмониторинга, как правило, занимаются специальные «антиотмывочные» подразделения, а фото- и видеосьемка производится совершенно для иных целей другими подразделениями . В связи с этим банки будут вынуждены внедрять новые процедуры для обеспечения информационного обмена этими материалами по защищенным каналам, так как они содержат биометрические данные граждан.

В результате срок подготовки ответа Росфинмониторингу существенно увеличится , говорится в письме НСФР.

Планируется, что финразведка будет запрашивать лишь уже имеющиеся видео, но запустить новые процессы придется всем кредитным организациям вне зависимости от того, поступит к ним когда-нибудь запрос от службы или нет , заявил «Известиям» глава НСФР Андрей Емелин. Он отметил, что пока сложно подсчитать расходы на внедрение этой системы, однако очевидно, что в любом случае кредитные организации будут вынуждены переложить затраты на клиентов в том или ином виде — через увеличение ставок по кредитам или уменьшение выгодности вкладов.

Камерная установка 2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Получение по запросу фото- и видеоматериалов с камер наблюдения позволит более полно защитить права граждан , пострадавших от мошенничеств и иных противоправных действий, и расследовать подобные инциденты, заявлял в интервью «Известиям» в декабре статс-секретарь Росфинмониторинга Герман Негляд. Как ожидают в службе, общее количество требований предоставить фото и видео в сравнении с данными, которые запрашиваются регулярно, будет невелико.

В ЦБ заявили, что знакомы с этими предложениями финразведки, и они требуют дополнительного обсуждения с банковским сообществом. «Известия» направили запросы в крупнейшие кредитные организации.

И дорого

В банке «Зенит» поддерживают позицию НСФР. У кредитных организаций отсутствует законодательно закрепленная обязанность вести фото- и видеофиксацию в отделениях, банкоматах и терминалах — при этом банки делают это для обеспечения безопасности, уточнила начальник департамента финансового мониторинга кредитной организации Людмила Соколова. Она подчеркнула: сроки хранения материалов также не установлены нормативно и могут составлять от нескольких дней до месяцев в зависимости от внутренней политики и возможностей хранения таких больших объемов информации в каждом конкретном банке.

Кредитные организации, несомненно, столкнутся с увеличением нагрузки при подготовке ответов на запросы . Это может повлечь нарушение сроков и, как следствие, риск неисполнения требований регулятора, сообщил источник «Известий» на банковском рынке. Он разъяснил, что ведение фото- и видеонаблюдения в большинстве финансовых организаций находится на аутсорсинге , что, естественно, может быть монетизировано поставщиком услуги.

— Кроме того, возможно, встанет вопрос к качеству предоставляемого материала , то есть будут заявлены стандарты, которые потребуют дополнительных затрат на дооснащение или переоснащение существующих систем, массивов хранения и каналов доставки регулятору, — добавил собеседник.

Камерная установка 3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Другой источник подтвердил: банки относятся к инициативе Росфинмониторинга без энтузиазма , поскольку, во-первых, это дополнительная нагрузка и расходы. Во-вторых, не очень понятно, как нужно собирать, где хранить, как передавать эту информацию и какого качества она должна быть.

Пока процесс передачи данных не автоматизирован, на кредитные организации действительно ляжет бремя по подготовке информации для Росфинмониторинга, что потребует ручной обработки запроса, подтвердил партнер ООО «Правовая группа» Владимир Шалаев. Он добавил, что в условиях прекращения поставок систем хранения опять же повысится стоимость операционных расходов банка.