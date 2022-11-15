Наука — в жизнь: в России ускорят внедрение инноваций в производство

В России намерены ускорить внедрение результатов научных исследований в реальный сектор экономики . Такую цель перед собой поставили подписавшие соглашение о стратегическом партнерстве НИЦ «Курчатовский институт», ВЭБ.РФ и Национальный центр государственно-частного партнерства. Среди направлений совместной работы — продовольственная и энергетическая независимость государства. Также в программу сотрудничества войдут проекты, связанные с транспортом и программным обеспечением. Представители партнеров подчеркнули: несмотря на внешнеполитическую нестабильность, перед Россией открылись новые возможности для технологического развития.

От теории к практике

Руководители национального исследовательского центра «Курчатовский институт», государственной корпорации развития ВЭБ.РФ и Национального центра государственно-частного партнерства (ГЧП) 15 ноября подписали соглашение о стратегическом партнерстве . Вместе организации запустят проекты, направленные на обеспечение технологического суверенитета России в различных отраслях.

В ходе работы подписавшие соглашение стороны планируют как можно скорее внедрять результаты научных исследований и технологических разработок в производство . Сейчас между проведением экспериментов в лаборатории и использованием их результатов в реальном секторе экономики могут пройти годы, а то и десятки лет. Нужны новые меры и законы, способные ускорить этот процесс, уверены участники соглашения.

— Курчатовский институт всегда работал от идеи до конечного результата, — подчеркнул его президент Михаил Ковальчук. — От исследований в ядерной отрасли мы пришли к атомной энергетике, новым материалам, двигателям и многому другому. И сегодня у российской науки множество интересных и значимых проектов, но нужно найти мостик, который позволит им перейти в реальный сектор экономики.

Наука - в жизнь Президент «Курчатовского института» Михаил Ковальчук Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Среди направлений совместной работы — продовольственная и энергетическая независимость государства.

— У нашей страны невероятно хорошо развита цифровая сфера, например, в банковских проектах нам просто нет равных. Но для безопасности и независимости необходимо обеспечить базовые потребности людей в реальном мире — то есть в чистой воде, еде и энергии, — пояснил Михаил Ковальчук.

Вместе эффективнее

В рамках партнерства НИЦ «Курчатовский институт» выступит в роли научного и технологического центра компетенций, который будет отвечать за координацию проведения исследований, создание научных центров, отбор и апробацию передовых разработок, способствовать внедрению новых технологий и стандартов . По мнению Михаила Ковальчука, несмотря на внешнеполитическую нестабильность, перед Россией открылись новые возможности для технологического развития.

Наука - в жизнь Президент Курчатовского института Михаил Ковальчук и председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов подписывают соглашение Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— В этих условиях мы должны объединить ресурсы ведущих научно-исследовательских организаций, производственных предприятий, бизнеса, институтов развития, чтобы обеспечить системную разработку и внедрение инновационных решений в различные секторы экономики. Уверен, что ВЭБ.РФ и Центр ГЧП смогут нам помочь в этом,— сказал Михаил Ковальчук.

Задача ВЭБ.РФ в совместной работе — определение будущих трендов технологического развития по направлениям сотрудничества, организационная и финансовая поддержка научных разработок и инвестиционных проектов, консолидация финансовых, технических и научных ресурсо в на одной площадке.

— Наше сотрудничество направлено на развитие технологических компетенций по таким направлениям, как чистая энергия и вода, безопасный и комфортный транспорт, программное обеспечение, — отметил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. — Например, потребность ведущих предприятий различных отраслей во внедрении отечественного промышленного программного обеспечения превышает 300 млрд рублей. Потенциальный рынок мембранных технологий водоочистки — порядка 100 млрд. Этот спрос важно обеспечить за счет конкурентоспособных отечественных решений.

Уже сформирован пул первых системообразующих пилотных проектов, которые планируют запустить партнеры. Пока их перечень не раскрывают.

Национальный центр ГЧП станет проектным офисом.

— Для эффективного и быстрого запуска проектов у нас выработан свой системный подход, который подразумевает аккумулирование отраслевых компетенций, использование инструментов проектного управления, привлечение необходимых для реализации проектов ресурсов, в том числе финансовых, и применение современных цифровых решений, — подчеркнул генеральный директор Национального центра ГЧП Павел Селезнев. — Важно, что для каждого проекта мы выбираем стратегического партнера, который уже присутствует в отрасли. Такой подход позволит запустить запланированные инициативы в кратчайшие сроки.

В заключение Михаил Ковальчук отметил, что в стране должно формироваться новое отношение к ученым, основанное на взаимоуважении и готовности к диалогу.