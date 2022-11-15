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Наука — в жизнь: в России ускорят внедрение инноваций в производство

К каким проектам в первую очередь будет применен новый подход
Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк
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В России намерены ускорить внедрение результатов научных исследований в реальный сектор экономики. Такую цель перед собой поставили подписавшие соглашение о стратегическом партнерстве НИЦ «Курчатовский институт», ВЭБ.РФ и Национальный центр государственно-частного партнерства. Среди направлений совместной работы — продовольственная и энергетическая независимость государства. Также в программу сотрудничества войдут проекты, связанные с транспортом и программным обеспечением. Представители партнеров подчеркнули: несмотря на внешнеполитическую нестабильность, перед Россией открылись новые возможности для технологического развития.

От теории к практике

Руководители национального исследовательского центра «Курчатовский институт», государственной корпорации развития ВЭБ.РФ и Национального центра государственно-частного партнерства (ГЧП) 15 ноября подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Вместе организации запустят проекты, направленные на обеспечение технологического суверенитета России в различных отраслях.

В ходе работы подписавшие соглашение стороны планируют как можно скорее внедрять результаты научных исследований и технологических разработок в производство. Сейчас между проведением экспериментов в лаборатории и использованием их результатов в реальном секторе экономики могут пройти годы, а то и десятки лет. Нужны новые меры и законы, способные ускорить этот процесс, уверены участники соглашения.

— Курчатовский институт всегда работал от идеи до конечного результата, — подчеркнул его президент Михаил Ковальчук. — От исследований в ядерной отрасли мы пришли к атомной энергетике, новым материалам, двигателям и многому другому. И сегодня у российской науки множество интересных и значимых проектов, но нужно найти мостик, который позволит им перейти в реальный сектор экономики.

Наука - в жизнь
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Президент «Курчатовского института» Михаил Ковальчук

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Среди направлений совместной работы — продовольственная и энергетическая независимость государства.

— У нашей страны невероятно хорошо развита цифровая сфера, например, в банковских проектах нам просто нет равных. Но для безопасности и независимости необходимо обеспечить базовые потребности людей в реальном мире — то есть в чистой воде, еде и энергии, — пояснил Михаил Ковальчук.

Вместе эффективнее

В рамках партнерства НИЦ «Курчатовский институт» выступит в роли научного и технологического центра компетенций, который будет отвечать за координацию проведения исследований, создание научных центров, отбор и апробацию передовых разработок, способствовать внедрению новых технологий и стандартов. По мнению Михаила Ковальчука, несмотря на внешнеполитическую нестабильность, перед Россией открылись новые возможности для технологического развития.

Наука - в жизнь
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Президент Курчатовского института Михаил Ковальчук и председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов подписывают соглашение

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— В этих условиях мы должны объединить ресурсы ведущих научно-исследовательских организаций, производственных предприятий, бизнеса, институтов развития, чтобы обеспечить системную разработку и внедрение инновационных решений в различные секторы экономики. Уверен, что ВЭБ.РФ и Центр ГЧП смогут нам помочь в этом,— сказал Михаил Ковальчук.

Задача ВЭБ.РФ в совместной работе — определение будущих трендов технологического развития по направлениям сотрудничества, организационная и финансовая поддержка научных разработок и инвестиционных проектов, консолидация финансовых, технических и научных ресурсов на одной площадке.

— Наше сотрудничество направлено на развитие технологических компетенций по таким направлениям, как чистая энергия и вода, безопасный и комфортный транспорт, программное обеспечение, — отметил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. — Например, потребность ведущих предприятий различных отраслей во внедрении отечественного промышленного программного обеспечения превышает 300 млрд рублей. Потенциальный рынок мембранных технологий водоочистки — порядка 100 млрд. Этот спрос важно обеспечить за счет конкурентоспособных отечественных решений.

Уже сформирован пул первых системообразующих пилотных проектов, которые планируют запустить партнеры. Пока их перечень не раскрывают.

Наука - в жизнь
вэб
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Национальный центр ГЧП станет проектным офисом.

— Для эффективного и быстрого запуска проектов у нас выработан свой системный подход, который подразумевает аккумулирование отраслевых компетенций, использование инструментов проектного управления, привлечение необходимых для реализации проектов ресурсов, в том числе финансовых, и применение современных цифровых решений, — подчеркнул генеральный директор Национального центра ГЧП Павел Селезнев. — Важно, что для каждого проекта мы выбираем стратегического партнера, который уже присутствует в отрасли. Такой подход позволит запустить запланированные инициативы в кратчайшие сроки.

В заключение Михаил Ковальчук отметил, что в стране должно формироваться новое отношение к ученым, основанное на взаимоуважении и готовности к диалогу.

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