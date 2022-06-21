Уроки чтений: как наука поможет в развитии виноделия и туризма

В этом году на Кикоинских чтениях в Пскове обсуждали генетические технологии, дегустировали вино и придумывали новый туристический маршрут. Причем все темы организованных НИЦ «Курчатовский институт» мероприятий оказались взаимосвязаны благодаря научному подходу. Так, развитие генетики связано в том числе с задачами продовольственной безопасности, и одна из них — например, изучение генетических особенностей, так называемого автохтонного вина из разных российских регионов. А вот что касается разных уголков страны, участники одного из круглых столов обсудили новый маршрут — Серебряное ожерелье, бусинами в котором станут в том числе Санкт-Петербург, города Ленинградской, Псковской и Новгородской области, Карелии. Тут тоже не обошлось без науки: новые проект предполагает включение в маршруты научных институтов, учебных заведений, активное вовлечение волонтёров из студенческой среды.

Винный бум

В Пскове впервые прошла эногастрономическая ярмарка «Виноград», объединившая ценителей вина, еды, культуры и искусства. Она стала частью научных Кикоинских чтений.

Справка «Известий» Традиция проведения в НИЦ «Курчатовский институт» Кикоинских чтений возникла в 1985 году. Их проводят в день рождения знаменитого физика, академика Исаака Кикоина. Это ежегодное мероприятие, в нем принимает участие широкий круг специалистов, студентов, сотрудники Курчатовского института и его организаций. Четыре года назад, по инициативе Михаила Ковальчука, мероприятие впервые прошло в Пскове. На этот раз чтения были организованы в формате научного форума «Наука – основа возрождения и развития российского виноделия».

В парке Куопио представили 40 винных марок Кубани, Кавказа, Крыма и долины Дона. Для каждого региона оформили тематические зоны, где гости могли продегустировать напитки и познакомиться с кухней и местными традициями. Также посетителей развлекали выступлениями музыкантов, театральными постановками, кино под открытым небом и мастер-классами.

Мероприятие планируется сделать ежегодным. Это позволит возрождать российское виноделие и культуру правильного винопития, плюс продвигать российские бренды, сказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Сегодня Россия — самая бурно развивающаяся страна в мире в области виноделия, подчеркнул Михаил Ковальчук. Еще в 2013 году в стране было всего примерно 30 видов вин, а сейчас их почти 600, число виноделен составляло около пяти, теперь — 70-80, напомнил он.

— Основой «взрывного» развития сельского хозяйства и виноградарства как его направления является наука — микробиология, генетика, — уверен президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава Роскачества Максим Протасов сообщал, что с российского рынка в 2022 году может уйти порядка 30% импортного вина из-за повышения цены и приостановки иностранными компаниями поставок. Но сегодня «входит в моду» российское вино, добавил он. Для стабилизации цен на отечественный продукт необходимо наращивать количество виноградников, замещать российскими ингредиенты, средства защиты растений, удобрения.

— Для нас освободился рынок. И мы сможем заместить западных игроков довольно быстро — речь не о десятилетиях, а о годах — это очевидно, – сказал Михаил Ковальчук.

Эпоха возрождения

По словам Михаила Ковальчука, в СССР было более 1 млн га виноградников — больше всего в мире. Но после распада страны, десятилетий вырубки виноградников,разбазаривания сил и средств, осталось лишь 30% от того, что было. Теперь наша страна быстро увеличивает число виноградников и развивает производство.

Как рассказала вице-губернатор Севастополя Мария Литовко, в субъекте около 23% земель — сельскохозяйственные, и треть из них — виноградники. За последние восемь лет, когда государство начало активно поддерживать виноградорство, их число увеличилось на 2,5 тыс., и это колоссальные объемы, отметила она.

По словам почетного члена Союза сомелье и экспертов России Александра Ставцева, у российского виноделия есть огромный потенциал. Сейчас, когда среди населения нарастают патриотические настроения — самое время представлять максимально широко российские винодельни в разных регионах страны, используя механизм закона «О винных ярмарках», уверен эксперт.

— Развитие происходит благодаря трем вещам. Первое — при поддержке президента был принят закон о вине, тем самым закрыта дорога некачественному продукту на наш рынок, оберегается наше здоровье и дан толчок к развитию своего виноградарства. Второе — это наука, а именно — микробиологии. И третье — это люди, профессионалы, которые это все реализуют-богатое слово энологи, — рассказал Михаил Ковальчук.

Он подчеркнул: генетика — краеугольный камень в развитии современного виноградарства и виноделия. Так, разобравшись с геномом детально, принципиально на новом уровне можно будет оберегать виноград от вредителей, удобрять и получать вино лучшего качества и в больших количествах, заключил он.

Ключевой вопрос

В целом задача развития генетики стала особенно актуальна с момента начала пандемии коронавируса. Об этом, открывая конференцию «Генетические технологии в сельском хозяйстве и микробиологической промышленности» в Псковском Государственном университете заявил президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

— Ключевой вопрос сегодня — это технологическая независимость, биологическая безопасность, которые поможет обеспечить развитие генетических и промышленных биотехнологий. Национальная безопасность страны связана, в частности, с тем, чтобы мы сами производили и контролировали продукты питания, лекарства, питьевую воду, напитки и так далее. Генетика способна помочь во всем этом, — подчеркнул Михаил Ковальчук.

По словам заместителя руководителя Геномного центра НИЦ»Курчатовский институт» Максима Патрушева, наука позволяет, например, запрограммировать на уровне генома целый ряд различных свойств, например, чтобы замороженная картошка не становилась сладкой, или создать пшеницу с очень большим содержанием белка.

Михаил Ковальчук напомнил: в конце 2019 года президент России Владимир Путин своим указом запустил генетическую программу. Её головной научной организацией стал Курчатовский институт. По направлениям программы были созданы геномные центры мирового уровня, один из них на базе Курчатовского института — по промышленным микробиологиям и сельскому хозяйству. В рамках программы этого центра идут генетические исследования для виноделия и виноградарства.

Туризм нового уровня

Также на Кикоинских чтениях состоялся круглый стол, посвященный развитию внутреннего туризма в Северо-Западном регионе в рамках проекта Серебряное ожерелье . Модератор круглого стола М.Ковальчук напомнил о проекте Императорского кольца, в основе которого было замыслено объединение научного и культурного потенциала Ленинградской области.

Заместитель полномочного представителя президента РФ в С-З федеральном округе Любовь Совершаева рассказала о проекте Серебряное ожерелье. Он ориентирован на разные категории посетителей, интересующихся историей, культурой, природными красотами, кулинарией. По предложению Михаила Ковальчука, дорожная карта этого проекта будет теперь дополнена и в научном направлении. Более подробно о развитии культурно-просветительского проекта Серебряного ожерелья рассказал Сергей Корнеев-председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга. Кроме города на Неве сегодня в него входят пригороды – Кронштадт, Выборг. Расширяться проект будет в ближайшее время в Новгородскую и псковскую области ,Карелию. По словам вице-губернатора Любови Совершаевой, стоит задача сделать Серебряное ожерелье таким же известным, как Золотое кольцо. Сейчас о маршруте знают уже 45% россиян.

— Туризм развивается сам по себе, наука сама по себе, и теперь мы решили все это сложить и создать новый пилотный проект — научно-образовательный маршрут в рамках Серебряного ожерелья, с посещением научных институтов, учебных заведений, технических музеев, — сказал Михаил Ковальчук.

На круглом столе решили подготовить новый маршрут к 27 сентября, к Дню туризма, и обсудить его на площадке НИЦ»Курчатовский институт» в Гатчине.