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От винта: треть российского вина начнут выпускать с крышками вместо пробок

Почему производители решили сменить тару и как это скажется на качестве напитков
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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От винта: треть российского вина начнут выпускать с крышками вместо пробок
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2022-04-27 17:40:40
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Треть отечественного вина уже летом могут начать выпускать в бутылках с винтовыми крышками вместо пробок. Речь о напитках бюджетного и среднего ценового сегмента. Об этом «Известиям» рассказали в Федеральной саморегулируемой организации виноградарей и виноделов (ФСРО). Дело в том, что на фоне санкций европейские производители отказываются от ввоза винных пробок в страну. В России же пробковый дуб не растет. Бизнес сейчас рассматривает покупку нового оборудования для использования бутылок с винтовой крышкой и альтернативные цепочки поставок. При этом вопрос уже поднимали на совещании в правительстве.

До последней пробки

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На фоне санкций европейские производители отказываются от поставки винных пробок в Россию, рассказал «Известиям» источник в отрасли. Он отметил, что в нашей стране не растет пробковый дуб, поэтому виноделы закупают деревянные пробки в Европе, например, в Португалии.

Компании ищут варианты решения этой проблемы, сказал «Известиям» представитель Федеральной саморегулируемой организации виноградарей и виноделов (ФСРО). По его словам, бизнес ведет поиски альтернативных поставщиков и рассматривает переход на винтовые крышки. На них могут перевести до трети отечественного вина, допустил представитель организации.

— Сейчас у производителей имеется небольшой запас пробок, но активно анализируют возможные альтернативы: цепочки поставок, другие виды пробки, установку и максимальную загрузку оборудования на производстве для винтовой пробки. У каждого будет свой путь в зависимости от масштаба, — сказал представитель ФСРО. — Мы уже обратились в правительство, идет обсуждение этого вопроса.

От винта
завод
Фото: РИА Новости/Сергей Венявский

В протоколе совещания у вице-премьера Виктории Абрамченко от 11 апреля (есть у «Известий») сказано, что ФСРО обозначила несколько проблем. Это сложности с логистикой и необходимость перераспределения поставок некоторых видов упаковки, по которым есть зависимость от импорта «недружественных» стран.

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По информации виноделов, текущие запасы компонентов обеспечивают потребности производителей, сказали «Известиям» в Минсельхозе. Там добавили, что возникающие сложности решаются за счет оперативного изменения маршрутов поставок, а также поиска альтернативных поставщиков.

Пока производители будут использовать запасы пробок, но уже через два-три месяца можно ждать изменений, отметили в ФСРО. То есть на винтовые крышки компании могут переключиться к июлю-августу. Доля таких бутылок на рынке может составить до 20–30% и будет зависеть от доступности оборудования. Речь идет о бюджетных напитках и вине среднего ценового сегмента, для премиального вина пробку будут искать любой ценой, подчеркнули в организации.

Там добавили, что замена деревянной пробки на винтовую крышку не скажется на цене вина — доля пробки или «винта» в структуре себестоимости достаточно скромная. Но риск повышения цен на напитки есть всегда: в этом году подорожают комплектующие, что будет подталкивать общую цену бутылки вверх.

От винта
пробки
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков

— Но пока рост себестоимости прогнозируется умеренный, что позволит существенно цены не повышать, — резюмировали в организации.

Новшества для тихого вина

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У производителей есть запасы пробок — их должно хватить на розлив массовых вин урожая 2021 года, который у большинства крупных производителей продлится до конца июля — середины августа, сказал «Известиям» вице-президент Ассоциации экспертов рынка ритейла Александр Ставцев. Он уточнил, что замена пробки на винтовую крышку потребует дополнительного оборудования розлива и перехода на другой тип самой тары.

По данным ассоциации, в 2021 году в РФ продали порядка 600 млн бутылок тихого вина и 300 млн игристого. Для последнего нельзя использовать винтовые крышки и другие металлические — они не выдержат давление. Из тихого вина на отечественные пришлось более 350 млн бутылок. Большая часть из них, то есть 85%, — это вина среднего и бюджетного ценового сегмента. Именно эту продукцию можно переводить на винтовую крышку, сказал Александр Ставцев.

Потребители уже знакомы с винтовой крышкой на вине: несколько процентов от общего числа бутылок продают именно в такой комплектации. Это и отечественное, и иностранное вино, добавил эксперт. Например, напитки в таких бутылках выпускает один из крупнейших отечественных производителей «Кубань-Вино». Таким образом в компании закрывают около 7% производимых вин, сказал «Известиям» гендиректор производителя Евгений Емельянов. Это напитки среднего ценового сегмента, добавил он. Эксперт подчеркнул, что пока у производителя есть необходимые запасы пробок.

От винта
завод
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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— Сложность в том, что комплектующие в винтовых крышках всё равно зарубежного производства, процесс импортозамещения займет время — приблизительно от полугода до года, — сказал Евгений Емельянов. — Но мы сейчас рассматриваем все варианты, в том числе и пластиковые пробки.

Если вина употребят в течение трех лет с момента производства, то винтовая укупорка позволит сохранить все свойства напитка, сказал «Известиям» гендиректор «Фанагории» Петр Романишин.

— Несколько лет назад у нас был опыт по укупорке вин винтовыми крышками. Но у покупателей это не нашло отклика, — добавил он.

В мире винтовую крышку используют давно, чаще так поступают производители из Австралии и Новой Зеландии, заметил эксперт. Ежегодно в мире выпускают около 18,3 млрд бутылок вина, из них примерно 5,7 млрд закрывают альтернативными видами пробок, уточнил он.

Винтовая крышка постепенно теряет ассоциацию с дешевым вином, добавил Евгений Емельянов. У такой упаковки есть свои очевидные плюсы: например, можно обходиться без штопора, легко открыть и закрыть бутылку снова. Также винтовая крышка гарантирует защиту вина от проникновения воздуха, заключил эксперт.

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