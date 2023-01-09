Всем женам по серьгам: что известно о новом «ювелирном» деле Захарченко

В Никулинском суде Москвы 9 января состоялась беседа сторон по гражданскому иску столичной прокуратуры к экс-полковнику МВД Дмитрию Захарченко и его родственникам. У них хотят конфисковать имущество на 50 млн рублей. В том числе дорогие ювелирные украшения, часы и квартиры, которые принадлежат двум женам Захарченко, его отцу и сестре. Адвокаты ответчиков заявили «Известиям», что прокуратура неправомерно расширила круг родственников экс-полковника, попавших под конфискацию. Кроме того, по делу прошли сроки давности, считают они. Независимые юристы отметили, что в особых случаях у прокуратуры есть основания изымать имущество у широкого круга лиц, не ограничиваясь лишь ближайшими родственниками.

Часы, сережки и шнурок

Столичная прокуратура потребовала через суд взыскать с бывшего полковника столичного главка МВД РФ Дмитрия Захарченко и его родственников имущество на 50 млн рублей. Об этом ранее сообщило надзорное ведомство в своем Telegram-канале. 9 января в Никулинском райсуде Москвы состоялась беседа — процедура, когда непосредственно накануне старта процесса его стороны обсуждают процессуальные моменты.

По данным прокуратуры, в ходе службы экс-полковник получал денежные средства коррупционным путем. На незаконные доходы он, его доверенное лицо, отец, сестра и бывшая и нынешняя супруги приобрели две квартиры в доме на проспекте Вернадского, многочисленные ювелирные изделия и дорогостоящие наручные часы.

Всем женам по серьгам Гражданская жена Дмитрия Захарченко Марина Семынина Фото: ТАСС/Андрей Махонин

Речь идет, в частности, о драгоценностях жены Захарченко Яны Саратовцевой, экс-супруги Марины Семыниной и сестры Ирины Разгоновой, сообщил источник «Известий» в правоохранительных органах. Среди них — принадлежащие Семыниной четыре кольца, две запонки, коллекционная монета, четыре пары сережек, два кулона, два браслета и цепочка. Яна Саратовцева может лишиться пяти пар сережек, цепочки, шнурка с драгоценными вставками, двух колец и наручных часов швейцарских фирм Ulysse Nardin и Cvstos Challenge.

Ювелирные изделия сделаны из драгоценных металлов и украшены драгоценными камнями, уточнил источник. Помимо украшений прокуратура намерена изъять у Саратовцевой 6,2 млн рублей и €3 тыс.

Это далеко не первый иск правоохранительных органов к скандально известному и уже дважды осужденному экс-полковнику МВД.

Он получил известность в сентябре 2016 года, когда при обыске в его квартире на Ломоносовском проспекте были изъяты 340 млн рублей, €1,5 млн, €124 млн и полукилограммовый слиток золота. А в квартире его родителей на Мичуринском проспекте — €600 тыс., €20 тыс. и 19,5 млн рублей. Захарченко занимал на тот момент должность временно исполняющего обязанности начальника одного из управлений Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России.

Фото: РЕН ТВ Обыск в квартире полковника Захарченко

Летом 2019-го его приговорили к 12 с половиной годам лишения свободы, однако позже этот срок был увеличен до 16 лет за счет новых эпизодов взяток, которые Захарченко, по версии следствия, получал от организованной преступной группы. Этот приговор от 17 мая 2022 года еще не вступил в законную силу. Кроме новых четырех лет тюрьмы бывшего борца с коррупцией приговорили также к штрафу в размере 500 млн рублей.

Властелин без колец

Никулинский суд уже дважды изымал имущество у родственников Дмитрия Захарченко по иску Генеральной прокуратуры — в 2017 и 2019 годах, рассказала «Известиям» его адвокат Валерия Туникова.

С ее слов, попытка изъять ювелирные украшения — это «нонсенс»: они не входят в перечень объектов, которые можно обращать в доход государства по антикоррупционному законодательству. К тому же эти украшения признаны вещдоком по уголовному делу, изымать которые также нельзя, поделилась мнением адвокат.

У защиты Захарченко есть вопросы и к неправомерно широкому, с ее точки зрения, кругу родственников экс-полковника, попавших под конфискацию.

Всем женам по серьгам Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— В законе круг родственников максимально определен: это супруга и несовершеннолетние дети, но в отношении Захарченко он почему-то расширен до бесконечности, — сказала она.

«Известия» направили запрос в прокуратуру Москвы с просьбой пояснить, почему расширен круг родственников Захарченко, имущество которых планируется конфисковать, и есть ли у надзорного ведомства доказательства незаконного происхождения средств, на которые оно приобреталось.

Не всё просто и с квартирами на Вернадского. Речь идет лишь об изъятии права требования: сами квартиры еще не построены, с 2006 года стройка заморожена, на месте будущего дома нет даже фундамента, а застройщик находится в процедуре банкротства, сообщила «Известиям» Валерия Туникова.

Еще одно якобы нарушение: новые поправки в 235-ю статью Гражданского кодекса позволяют обращать в доход государства имущество, только если доказано его преступное происхождение в рамках уголовной процедуры. В случае с Захарченко и его родственниками это почему-то делают через гражданский суд, обратила внимание адвокат.

Всем женам по серьгам Бывший заместитель начальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России полковник Дмитрий Захарченко Фото: ТАСС/Пресненский суд

Сам Захарченко находится сейчас в московском СИЗО в ожидании апелляции по своему второму уголовному делу. В грядущем «ювелирном» процессе он, скорее всего, тоже будет участвовать, хотя и «не очень этого хочет», рассказала защитница.

— В первом процессе его назвали фактическим владельцем всех объектов. В этом его привлекают насильно к участию, заявляют ответчиком. Но при чем тут Захарченко? Он что, должен сказать что-то вроде: «Это не мои сережки. Извините, я не ношу, у меня уши не проколоты». Так, что ли? — иронизирует адвокат.

Другие соответчики не субъекты антикоррупционного законодательства и не обязаны отчитываться о происхождении средств на свои прошлые приобретения, добавила она.

Также защита заявит ходатайство о пропуске сроков исковой давности по делу.

— Приходить спустя шесть лет в суд и говорить о том, что раньше они об этом имуществе не знали, странно. Все документы и все вещдоки они обнаружили и изъяли на обысках еще в 2016–2018 годах, — резюмировала Валерия Туникова.

Особые обстоятельства

В соответствии с ч. 3 ст. 115 УПК РФ в целях обеспечения возможной конфискации арест может быть наложен судом на имущество, находящееся не только у подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия, но и у других лиц, если есть достаточные основания полагать, что оно получено в результате преступных действий , рассказала «Известиям» управляющий партнер Легес Бюро, член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.

Всем женам по серьгам Фото: РИА Новости/Андрей Старостин

— Конфискация имущества у родственников и знакомых коррупционеров может быть реализована судом в случае, когда в отношении такого имущества не представлены в соответствии с законом о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы, — пояснила она.

Обращение имущества в доход государства при указанных обстоятельствах относится к особым правовым мерам, применяемым в случае нарушения лицами, выполняющими публичные функции, антикоррупционного законодательства. Эти меры направлены на эффективное противодействие коррупции и защиту конституционно значимых ценностей, резюмировала адвокат.