Лечить по-русски: в РФ начнут выпускать технику для реанимации и УЗИ

В России начнут массовое производство медицинского оборудования, в том числе аппаратуры для УЗИ, реанимации, анестезии, неотложной помощи . «Ростех» формирует единый центр по созданию, продвижению и сервису такой продукции — он будет координировать работу порядка 30 предприятий. В госкорпорации сообщили, что емкость внутреннего рынка медизделий оценивается в 600 млрд рублей в год. При этом не менее 70% сегодня приходится на долю поставщиков из недружественных стран.

Поставить на поток

Госкорпорация «Ростех» на фоне санкций намерена в четыре раза увеличить долю на рынке медицинского оборудования. Для этого она сформирует единый центр по созданию, продвижению и сервису таких изделий, который будет координировать работу порядка 30 предприятий . В новую линейку продукции войдут диагностические устройства, в том числе аппаратура для УЗИ, гинекологии, реанимации, анестезии, неотложной помощи и многое другое , рассказал «Известиям» источник, близкий к «Ростеху».

— Цель — нарастить долю компании в сегментах присутствия и выйти в список лидеров среди поставщиков изделий для диагностики, хирургии, реанимации, офтальмологии, стоматологии и других направлений медицины . Соответствующие корпоративные процедуры уже стартовали, — пояснил собеседник «Известий».

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

По его словам, сейчас суммарная доля госкорпорации в тех сегментах продукции, где присутствует «Ростех», не превышает 5%. Но есть задача к 2030 году нарастить ее примерно до 20% .

— Сейчас над созданием медицинских изделий в составе «Ростеха» работают четыре холдинговые компании, порядка 30 заводов . Они ведут самостоятельную политику и часто даже конкурируют между собой. Теперь создан корпоративный центр, который будет профессионально координировать процессы , — рассказал источник.

В перспективе речь может идти о выпуске большой линейки продукции под единым брендом, принадлежащим «Ростеху» , отметил собеседник издания.

В госкорпорации наличие этих планов «Известиям» подтвердили.

— Есть соответствующее решение правления корпорации. В контуре «Ростеха» определена компания, которая будет курировать развитие медицинского приборостроения, — это «РТ-Медицинские технологии». Ее гендиректором назначен Сергей Дмитроченко , ранее занимавший должность заместителя гендиректора «Швабе» по продвижению гражданской продукции, — сообщил представитель компании.

Санкции и проблемы с поставками из-за рубежа сегодня создают предпосылки к росту запроса на отечественную продукцию , отметили в «Ростехе». Там добавили, что для российского производителя это шанс занять ниши, где десятилетиями преобладали зарубежные поставщики .

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

— Многие годы импорт продвигался на наш рынок достаточно агрессивно, зачастую не оставляя шансов отечественным маркам. За этим стояли большие иностранные финансовые и организационные ресурсы . Даже в госзакупках, которые велись за бюджетные средства, превалировали зарубежные образцы. Сегодня ситуация меняется, доля импорта в закупках, по разным оценкам, снизилась, но всё равно остается высокой , — отметили в госкорпорации.

Риски прекращения поставок медоборудования и компонентов для локализованных производств из-за рубежа там охарактеризовали как «высокие как никогда». Поэтому обеспечение технологического суверенитета в этой сфере — задача номер один .

По оценкам экспертов госкорпорации, емкость внутреннего рынка медизделий оценивается в 600 млрд рублей в год. При этом не менее 70% сегодня приходится на долю поставщиков из недружественных стран .

В июне 2022 года замдиректора департамента регулирования обращения лекарственных средств и медизделий ведомства Айсылу Камалетдинова, выступая в Госдуме на заседании экспертного совета по развитию медицинской промышленности, сообщила, что более 1,5 тыс. медицинских изделий из наиболее востребованных в системе здравоохранения не изготавливаются в России или дружественных ей государствах. При этом, по ее словам, по 698 необходимым товарам есть возможность наладить собственное производство. Речь, в частности, идет об аппаратах искусственной вентиляции легких, стентах, эндопротезах, а также изделиях для диагностики, отметила она.

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Понизить цену

В Минздраве сказали «Известиям», что приветствуют планы по расширению номенклатуры и увеличению объема поставок конкурентоспособного медоборудования отечественного производства .

— Российские разработчики и производители имеют большой потенциал в этой области. Повышение конкуренции на рынке позволяет не только стабильно обеспечивать отрасль необходимым оборудованием, но ведет к снижению цен , а соответственно, и затрат государства, — заявили в ведомстве.

При этом в министерстве воздержались от оценок масштаба объема зарубежного оснащения в российской системе здравоохранения .

Этот объем может достигать и 85% , заявил член общественного совета при Росздравнадзоре, вице-президент некоммерческого партнерства «Опора» и вице-президент московской ассоциации малых предприятий — производителей медицинской техники «Асмедика» Станислав Гольдберг. По его словам, необходимо решать эту проблему.

— Сама идея позаниматься наконец-то российской медицинской промышленностью правильная, а насколько получится — это вопрос правильного финансирования, — заявил эксперт.

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

По его словам, Россия оказалась в нынешней ситуации из-за разрушения медицинской промышленности после распада СССР: в то время она была распределена по всей стране, а разработками занимались НИИ, но из-за нехватки финансирования всё развалилось .

— И было значительно проще, так как мы сильно отстали, не тратить время на разработку и создание своих производств, а войти в глобальную систему и ввозить медизделия, — полагает Станислав Гольдберг.

Он отметил, что сегодня в России изготавливается много расходных материалов, реагентов, аппараты КТ и МРТ, были попытки наладить производство аппаратов гемодиализа .

— Но есть направления, по которым у нас вряд ли будет собственное независимое производство, — полагает эксперт. — Это специфические пластики, разные биохимические компоненты, какая-то оптика.

Первый проректор Высшей школы организации и управления здравоохранением Николай Прохоренко полагает, что оценка в 70% зарубежных медизделий верна, но она усредненная .

— Если считать аппараты для физиолечения, то доля наших устройств больше, а если взять микроскопы для выполнения офтальмологических операций, то их значительно меньше 30% , если они вообще есть, — сказал он.

Фото: РИА Новости/Антон Вергун

Для налаживания импортозамещения медоснащения потребуется как минимум два года, если была некая база и речь идет о модернизации уже выпускаемого оборудования до современного уровня, добавил Николай Прохоренко.

— Также надо учитывать, что имеющаяся аппаратура стареет, — отметил он. — Срок реновации оборудования может колебаться от пяти до 12 лет, а в среднем через семь-девять лет его необходимо менять . В год нужно замещать примерно 14% оборудования.

Если в планах «Ростеха» выпускать тяжелое, высокотехнологичное оборудование с программным обеспечением, то придется работать фактически с нуля, так как оно «практически всё импортное» , полагает директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.

— Более того, и станки у нас, на которых возможно производить подобное оборудование, импортные, — отметила она. — Но никто в мире полностью не обеспечивает натуральное хозяйство, надо понимать, что далеко не всё мы сможем сделать .

Лариса Попович также напомнила, что срок жизни медицинских технологий составляет два года — они быстро устаревают .

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

По словам представителя одной из входящих в «Ростех» компаний-производителей, по одним позициям оборудования разница в цене в пользу отечественных разработок в сравнении с импортными аналогами ощутимая — до 30–40%, по другим — стоимость примерно одинаковая. Этот показатель зависит от комплектующих, логистики, серийности . Чем выше уровень локализации, тем ниже цена. Чем больше партия, тем стоимость более конкурентоспособная, рассказал он.

По его словам, надо производить свое и отвоевывать рынок у зарубежных компаний, тогда и цены будут однозначно выигрышными. Сделать отечественное оборудование массовым, привлекательным и по цене, и по качеству — именно такая задача сегодня и ставится.