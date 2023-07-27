Делить на шесть: бизнес просит радикально снизить налог на имущество

Торгово-промышленная палата предлагает снизить максимальную ставку налога на имущество с 2 до 0,3%. Льготу просят ввести для малых и средних предприятий, которые применяют специальные налоговые режимы. Такое письмо палата направила в правительство (есть у «Известий»). Платежи по недвижимости чувствительны для МСП, поскольку не зависят от выручки компаний. Кроме того, региональные власти часто необоснованно завышают стоимость объектов, что увеличивает платеж и создает дополнительную нагрузку, отмечается в документе. В деловых объединениях считают, что снижение ставки поспособствует обелению сектора МСП и масштабированию бизнеса.

Спорные сборы

Хотя упрощенная система налогообложения (УСН) предполагает, что все сборы с предпринимателей включены в единый платеж, налог на имущество тем не менее вносится отдельно. Таким образом, он становится фактически дополнительной нагрузкой на бизнес, говорится в письме ТПП премьер-министру Михаилу Мишустину. В обращении подчеркивается: это значительно снижает эффект от применения специальных режимов и противоречит самим принципам их ведения.

В связи с этим Торгово-промышленная палата предлагает снизить ставку по имущественному сбору до 0,3% для МСП, использующих УСН, патентную систему налогообложения (ПСН) и единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН), говорится в приложении к письму. Такая ставка сейчас действует для физлиц. Объединение просит поручить реализацию этих предложений Минфину, ФНС и Росреестру. В аппарате правительства «Известиям» подтвердили получение документа.

Налог на недвижимость не связан напрямую с финансовым результатом компании, поэтому особенно чувствителен для бизнеса, отметил президент ТПП Сергей Катырин. Кроме того, ставки сильно отличаются по регионам. Например, в Чукотском автономном округе МСП от такого сбора освобождены вообще, в Пермском крае он составляет 1,8%, но всё же в большинстве регионов — 2%, добавил он. Эксперт уверен: снижение ставки по имущественным платежам в конечном счете приведет к росту отчислений по налогу на прибыль за счет снижения издержек и активизации бизнеса.

Справка «Известий» Налог на имущество организаций исчисляется только на недвижимость. Он региональный, поэтому ставки в каждом субъекте разные, но не больше 2,2% от среднегодовой стоимости объекта и 2% — от кадастровой. В большинстве случаев сбор платится именно с кадастровой оценки. Это подсчитанная госорганом средняя цена на похожие объекты недвижимости в конкретном регионе.

Другая проблема, на которую обращает внимание ТПП, — это процедура оценки кадастровой стоимости объектов. Сейчас любой резкий рост цены и, соответственно, сумма сбора ничем не ограничены — например, на это может повлиять уровень инфляции или ситуация на рынке недвижимости. Показатель неоправданно завышается без всякого экономического обоснования, подчеркивается в письме палаты. Поэтому ТПП рекомендует запретить увеличивать налоговую нагрузку более чем на величину инфляции после проведения оценки недвижимости — это должно распространяться на всех плательщиков.

Отдельно палата выделила трудности, связанные с оспариванием кадастровой стоимости в суде. В 2022 году было рассмотрено более 14 тыс. таких дел по 25 тыс. объектов. В 95% случаев решение вынесено в пользу владельцев имущества — по итогам совокупная цена была снижена на 191 млрд рублей, или на 40%, подчеркивается в письме. Однако предпринимателям, выигравшим дело, не возмещают существенные судебные расходы.

Кроме того, бизнес не успевает реагировать на результаты оценки объектов и узнает о ней, когда налог уже начислен. ТПП считает, что в связи с этим необходимо ввести массовые уведомления через «Госуслуги».

Законодательство не предусматривает такое информирование организаций, сказали «Известиям» в пресс-службе ФНС. Кроме того, предложение ТПП не в полной мере учитывает уже имеющуюся возможность получения сведений об объектах налогообложения, добавили там. В службе подчеркнули: организации могут самостоятельно определять стоимость недвижимости на основании данных из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Также, компаниям ежегодно направляются сообщения об исчисленной сумме сбора, отметили в ФНС.

В пресс-службе Минфина сообщили, что такие предложения в ведомство пока не поступали. «Известия» направили запрос в Росреестр.

Минус издержки

Любое снижение налоговой нагрузки на малые компании, в том числе в связи с уплатой имущественного сбора, способствует обелению сектора МСП и масштабированию бизнеса, считает гендиректор «Корпорации МСП» Александр Исаевич. По закону пересмотр проводится раз в три-пять лет, то есть в дальнейшем предприниматели не застрахованы от еще большего увеличения платежей — в таких условиях сложно вести дело стабильно, подчеркнул он.

Инициатива об ограничении роста кадастровой стоимости при переоценке на величину инфляции актуальна для всех плательщиков, отметил член генсовета «Деловой России» Дмитрий Панов. По его словам, компании нередко сталкиваются с существенным повышением цены и последующим увеличением налоговой нагрузки.

— Примерно в 50% случаев кадастровая стоимость выше рыночной, в 30% — равна ей и примерно в 20% — ниже. Основная проблема в том, что государство определяет ее методом массовой оценки без учета индивидуальных особенностей земельного участка или здания. Более того, зачастую госорганы проводят эту процедуру «кабинетным способом», руководствуясь сведениями из перечня Росреестра и спутниковых карт «Яндекса», — поделился гендиректор инвесткомпании на рынке недвижимости ООО «Флип» Евгений Шавнев.

На пополнении федеральной казны уменьшение ставки имущественного налога никак не отразится. Это повлияет на бюджеты субъектов РФ, отметила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Галина Семенова. Она считает, что если регион решит ввести такую льготу для бизнеса, государству нужно будет отслеживать, в какие проекты предприятие вкладывает средства, поскольку это напрямую повлияет на инвестиции в субъект.

— Ставка местных налогов — один из способов повышения или снижения привлекательности региона для бизнеса. То есть компании могут перемещаться туда, где платежи меньше. Так, например, слишком низкая ставка в крупных городах приведет к дальнейшей концентрации предпринимателей в них и вымиранию бизнеса на периферии, — объяснил директор научно-исследовательского центра экономической географии и регионалистики ИПЭИ РАНХиГС Степан Земцов.

По словам эксперта, ограничение роста имущественных налогов по всей стране может снизить издержки ведения бизнеса, что особенно важно в нынешних условиях.