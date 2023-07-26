 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В Калининградской области полиция задержала сбившего двух девочек водителя
Мир
Министр энергетики Турции обсудил с главой «Росатома» строительство АЭС «Аккую»
Мир
Президент Буркина-Фасо первым из африканских лидеров прибыл в Санкт-Петербург
Мир
Минобороны Канады купит у Airbus девять военно-транспортных самолетов
Мир
Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине на $400 млн
Мир
Трамп сохранил лидерство в рейтинге среди избирателей-республиканцев
Происшествия
Два человека погибли от удара током в Красном Селе в Петербурге
Общество
Собянин заявил о запуске пяти бассейнов с подогревом в Москве в ближайшее время
Общество
Карантин из-за вспышки птичьего гриппа ввели в Вологодской области
Общество
Скончался режиссер сериала «Улицы разбитых фонарей» Мамедов
Мир
Во Львовской области демонтировали два памятника советским солдатам
Мир
Пушков заявил об отсутствии у США намерения осуждать гибель Журавлева
Политика
Депутат из Белоруссии спрогнозировал присоединение республики к БРИКС в 2024 году
/

Разворот с переворотом: в ЦБ отметили рост спроса на ипотеку под «вторичку»

Это должно привести к сближению стоимости старого и нового жилья, но небыстро, считают в регуляторе
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Разница цен на первичном рынке недвижимости и вторичном сократилась в первом полугодии с 46% до 40%, сообщили «Известиям» в Центробанке со ссылкой на данные Сбериндекса. Как пояснили в пресс-службе регулятора, это связано со стабилизацией цен на новостройки и увеличением стоимости «вторички». Главный фактор — переориентация спроса на кредиты для покупки «старого» жилья на рыночных, а не льготных условиях. В принципе, ЦБ отмечает бурный рост ипотечного рынка. Банк России даже изменил свой прогноз по его динамике на этот год — с 13–17% до 17–21%. Это беспокоит регулятор, но главный вопрос — приведет ли процесс к тому, что уменьшится разрыв между стоимостью вторичного жилья и новостроек, что принципиально для россиян, которые продают квартиры для улучшения условий.

Смена тренда

В первом полугодии количество выдач по ипотеке выросло с 282 млрд рублей в январе до 628 млрд в июне, следует из аналитического материала ЦБ о развитии банковского сектора. Более того, процесс ускоряется. Так, в июне количество выдач жилищных кредитов увеличилось на 2,5%, что на 0,3 п. п. больше, чем в мае. При этом июньские показатели прироста стали максимальными с декабря 2022 года (3,3%).

ипотека
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Интересно, что основным драйвером роста стала рыночная ипотека, а не льготная, которая была в лидерах до этого. Так, в июне этого года выдачи кредитов на жилье с господдержкой выросли на умеренные 6%, а, если так можно выразиться, обычные, на 11%. Центробанк отметил и еще один тренд — перераспределение спроса на вторичную недвижимость с первичной. Как пояснил директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов, это связано с тем, что на новостройки цены выросли куда существенней, чем на вторичные квартиры. Также, отметил он, «вторичка» выглядит привлекательней, поскольку можно купить жилье с готовым ремонтом и мебелью.

Программа и обеспечение: выдачи IT-ипотеки выросли в 2,5 раза, почти до 100 млрд
С чем связано повышение спроса на льготные продукты и как это скажется на стоимости жилья

Представитель ЦБ также отметил, что, вероятно, дополнительно на первичный рынок влияет ужесточение с 1 июня этого года некоторых подходов в макропруденциальном регулировании. Например, установлено новое требование о первоначальном взносе не менее 20% для неприменения макронадбавок по льготным кредитам с господдержкой.

Но приведет ли этот тренд к тому, что стоимость квадратных метров на вторичном рынке имеет шанс догнать улетевшие цены на новостройки?

новостройка
Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Сокращение по метрам

Как заявили «Известиям» в Центробанке, разница между стоимостью «первички» и «вторички» уже сократилась. Со ссылкой на данные Сбериндекса регулятор сообщил, что в январе 2023 года разрыв составлял 46%, а в июне — уже 40%. Что, пояснили в ЦБ, связано со стабилизацией цен на новостройки и небольшим ростом на вторичное жилье.

Проблема на этом рынке сейчас состоит именно в ценовом дисбалансе между вторичной и первичной недвижимостью. Дело в том, что люди продают свои квартиры для улучшения жилищных условий, что приводит к снижению стоимости на их квадратные метры, а цена на новостройки увеличивается в условии программ господдержки и недостаточного строительства в большинстве регионов.

Особенно эта проблема характерна для субъектов, где много жилья, близкого к аварийному состоянию, но мало нового строительства. Поможет ли тренд выравниванию дисбаланса?

аварийное жилье
Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

— В целом смещение спроса на вторичный рынок жилья должно привести к некоторому сближению цен, но это, скорее всего, произойдет небыстро, — рассказали «Известиям» в ЦБ.

Равноотдаление

Опрошенные «Известиями» эксперты отмечают, что существует два рынка недвижимости — столичные популярные регионы и все остальные. Например, в Москве разница между вторичным и первичным рынком не критичная. Существенный спад стоимости «вторички» тут произошел в сентябре прошлого года, когда на рынке наблюдалось предложение от уезжавших из страны, но уже с марта этот дисбаланс начал выравниваться.

Выйти на аренду: ЦБ рассматривает рынок лизинга как альтернативу ипотеке
Кому подойдет такой вариант и какое регулирование для этого нужно ввести

В большинстве регионов проблема состоит как раз в том, что новостройки в дефиците, а люди пытаются обменять на них имеющиеся квадратные метры, которые находятся не в самом лучшем состоянии.

По мнению главного аналитика Сбербанка Михаила Матовникова, радикально разрыв в ценах между первичным и вторичным рынком особо не изменится.

новостройка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Во-первых, это жилье разного качества, поэтому оно уже будет оцениваться по-разному. Во-вторых, в Москве, где «первичка» выглядит переоцененной, цены на разные категории уже максимально близки, то есть говорить о дальнейшем сближении сложно, — считает эксперт.

При этом, по его мнению, на вторичный рынок окажет влияние повышение ключевой ставки, которая еще больше усугубит разрыв стоимости кредита на новостройки и уже имеющееся жилье.

И вице-президент Банка ДОМ.РФ Игорь Кузавов согласен, что разница в ценах между «вторичкой» и «первичкой» станет еще больше.

Любой процент за ваши деньги: банки продают сниженную ставку по ипотеке
Почему регулятор увидел риски в таких опциях и в каких случаях они выгодны заемщику

Удар по льготам

Также эксперты обращают внимание, что на определенном этапе на рынок жилищного кредитования оказали влияние меры ЦБ в отношении схем ипотеки от застройщика, когда средства предлагали под нулевые ставки, но при повышенной стоимости недвижимости. Правда, на место одних уловок пришли другие.

— Действительно, рост ипотеки превысил наши ожидания. Банки быстро переориентировались с программ «льготной ипотеки от застройщика» на другие продукты и не снизили выдачи, — сообщила пресс-служба ЦБ. — Ипотека продолжает расти, в том числе за счет снижения стандартов выдач — у банков возросли риск-аппетиты и это повод для беспокойства. Мы наблюдаем за ситуацией и готовы при необходимости принять меры для снижения рисков.

ипотека
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Ксения Якушкина тоже отмечает, что на фоне действия различных льготных программ, в том числе «околонулевой» ипотеки, цены на первичном рынке были слишком завышенными.

Застройщики оказались не готовыми снижать цены даже после окончания или модификации льготных программ, что вместе с длительными сроками ожидания ввода жилья в эксплуатацию и дополнительными расходами на ремонт сделало вторичку более привлекательной для покупателя, — прокомментировала эксперт.

В качестве мер по сдерживанию чрезмерного роста, о чем неоднократно заявляли представители ЦБ, может быть введение макропруденциальных лимитов, которые сейчас действуют в отношении необеспеченных кредитов, для ипотеки. Но тут вопрос находится в стадии бесконечного обсуждения с законодателями.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Прямой эфир