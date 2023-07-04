Любой процент за ваши деньги: банки продают сниженную ставку по ипотеке

Банки стали предлагать клиентам купить сниженную ставку по ипотеке, а также уменьшить процент по займу на первые два-три года с одновременным повышением стоимости недвижимости . О появлении на рынке таких практик «Известиям» рассказали в Центробанке. Участники рынка подтвердили существование подобных опций для клиентов. Это делается для поддержки краткосрочного спроса на жилье. Однако для покупателей такое предложение не всегда выгодно , предупредили эксперты. Регулятор обеспокоен, что подобные услуги могут привлечь ненадежных заемщиков, которые в случае потрясений не будут обслуживать заем.

Цель оправдывает

На рынке продолжают распространяться практики, которые направлены на поддержку краткосрочного спроса на жилье , рассказали «Известиям» в ЦБ. Речь идет о возможности купить сниженную ставку у кредитной организации или же снизить проценты по ипотеке на первые два-три года с одновременным завышением стоимости жилья , уточнили в регуляторе. Банк России продолжает работать над снижением рисков ипотечных продуктов и ограничением подобных программ, заверили там.

В крупных банках «Известиям» подтвердили, что опция покупки ставок на рынке есть. Клиенты могут уменьшить проценты по ипотеке на весь срок, сделав единовременный платеж при оформлении кредита, рассказали в «Сбере» . Там сообщили, что предложение востребовано: программой воспользовалось более 22 тыс. заемщиков, которые суммарно сэкономили 6,1 млрд рублей. В большинстве сделок клиенты выбирают дисконт ставки на 1,5 п.п., уточнили в кредитной организации.

В ВТБ заявили, что дополнительных рисков по закредитованности заемщиков такая услуга не несет, она соответствуют требованиям регулятора . В банке ввели подобный продукт с 10 мая: чтобы получить дисконт от 0,5 до 8 п.п., заемщикам необходимо внести единовременный платеж.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Некоторые участники рынка снижают процент на первые несколько лет с одновременным повышением стоимости жилья или продают сниженную ставку, подтвердили в Уральском банке реконструкции и развития, добавив, что сами такие инструменты не применяют.

— Опция низких процентов по ипотеке на первые один-три года выплаты займа в различных вариациях началась с 2020-го года, а вот покупки сниженной ставки — с 2015–2016 годов, но широко не применялась. В среднем по рынку уменьшение на 1 п.п. стоит около 3,5–4% от суммы кредита в зависимости от его срока , — рассказали в Абсолют Банке, отметив, что клиентам доступны как первое, так и второе предложение.

Сумма такого платежа зависит от величины кредита , подтвердила эксперт проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» и портала «Моя финансовая история» Алла Храпунова. По ее словам, стоимость снижения ставки от 0,5 до 8 п.п. начинается от 150 тыс. рублей и выше , оценила Алла Храпунова.

Такая практика в целом нейтральна по затратам для клиента при стандартной модели поведения , считают в банке «Зенит». При этом там подчеркнули, что в отдельных случаях она может привести к убыткам , особенно если за снижение процентов заемщик оплачивает комиссию или покупает недвижимость у застройщика по завышенной цене. Зачастую цели подобных предложений маркетинговые.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Центробанк ранее указал на заметное ухудшение качества выдач ипотеки . В аналитическом обзоре регулятора за 2022 год отмечалось, что доля ссуд с высоким риском соотношения кредита к стоимости залога в сегменте первички увеличилась до рекордных 69% в IV квартале прошлого года против 43% в таком же периоде 2021-го. Пояснялось, что такие показатели связаны в том числе с широким распространением программ «льготной ипотеки от застройщика» c лета 2022 года, ставки по которым могут равнятся 0,01% за счет завышения стоимости квартиры до 30%. В основном они комбинируются с программами господдержки.

Чтобы минимизировать опасность для рынка, ЦБ с мая этого года повысил надбавки к коэффициентам риска по ипотеке на новостройки . Также банкам с начала лета придется формировать дополнительные резервы по ссудам, полная стоимость которых существенно ниже рыночного уровня . Эти меры снижают возможность образования пузыря, делая госпрограммы для кредитных организаций не выгодными.

Важен расчет

У крупных банков программы, позволяющие купить льготную ставку, действуют с середины прошлого года, знает вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков. Благодаря им заемщик «платит проценты вперед» и у банка есть возможность использовать эти средства для других проектов .

Есть два фактора, которые привели к таким программам: высокая ставка по ипотеке и серьезная переплата за недвижимость , цены на которую два года назад взлетели на 50%, пояснил Алексей Войлуков. По данным ЦБ, на 1 мая средний процент по жилищным кредитам достиг 8,52% годовых. Это максимум с весны 2020-го — когда стартовала льготная программа.

На этом фоне банки стали предлагать варианты снижения ставок. Регулятор же обеспокоился, что легкодоступными кредитами стали пользоваться люди, которые не обладают финподушкой и не смогут обслуживать заем в случае каких-либо потрясений , рассказал он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Практика установления низких процентов по ипотеке внедрена сравнительно недавно. Так же как и комиссия за «фиксированную», «гарантированную», «пониженную» ставку, — добавила Алла Храпунова из проекта ОНФ «За права заемщиков».

Она подчеркнула: важно понимать, что такая опция в начале обслуживания кредита в большинстве случаев компенсируется существенным увеличением его размера в дальнейшем и в итоге выигрывает только банк. При покупке сниженной ставки по ипотеке следует тщательно просчитать потенциальную выгоду. Поскольку уплата такой комиссии разумна, только если заемщик не планирует досрочно погашать кредит . В противном случае ее размер в абсолютном выражении будет больше той выгоды, которую сулит уменьшение процентов.