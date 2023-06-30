 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
В США опровергли планы снять санкции с военного руководства КНР
Политика
Путин выразил благодарность главе Южной Осетии за поддержку России 24 июня
Армия
Группа из сотрудников Минвостокразвития отправится добровольцами на спецоперацию
Мир
Беспилотник Reaper без согласования с РФ приблизился к российскому объекту в Сирии
Армия
Взвод лейтенанта Яхомова сорвал наступление противника на важном направлении
Мир
Пентагон опроверг слухи о решении США передать Украине ракеты ATACMS
Мир
Карчаа связал заявления Зеленского с подготовкой Киевом теракта против ЗАЭС
Мир
В МИД РФ заявили о необратимости выхода России из ДОВСЕ
Экономика
Граждане смогут открывать эскроу-счета на строительство частных домов
Авто
Chery начала продажи седана Arrizo 8
Интернет и технологии
Социальная сеть ЯRus объявила о приостановке работы
Происшествия
Два человека пострадали при пожаре в ресторане на севере Москвы
Общество
Более 70% служебных романов заканчиваются расставанием
/

Долга дорога: обязательства россиян перед банками превысили 30 трлн рублей

О чем говорит и как может сказаться на стабильности национальной экономики эта тенденция
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Задолженность россиян перед банками на 1 мая 2023 года достигла 30,22 трлн рублей — такие данные приводит ЦБ. Между тем, по итогам I квартала она составляла менее 28 трлн рублей, а уровень закредитованности находился на уровне 41%. Об этом говорится в исследовании, подготовленном на основе данных Росстата, Центробанка и крупнейших бюро кредитных историй (БКИ). По мнению экспертов, тенденция означает, что II квартал покажет еще больший рост этих показателей. О том, на что и где граждане берут кредиты и как тенденция может сказаться на стабильности национальной экономики, — в материале «Известий».

Должны всё больше

По данным ЦБ на 1 мая, совокупные долги россиян перед кредитными организациями составили 30,22 трлн рублей. Месяцем ранее — по итогам I квартала — эта цифра достигала 27,8 трлн рублей, увеличившись с 26,9 трлн рублей на конец 2022 года. А уровень закредитованности россиян (отношение среднего объема задолженности к среднему годовому доходу) по сравнению с началом года вырос с 35 до 41%. Таковы данные исследования проекта «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) «За права заемщиков», подготовленного на основе данных Банка России, Росстата и крупнейших БКИ. В документе, с которым ознакомились «Известия», отмечается: средняя кредитная задолженность на домохозяйство возросла до 509,6 тыс. рублей.

Это значит, что II квартал покажет еще больший рост закредитованности, считает эксперт проекта «За права заемщиков» Александра Пожарская. Если долги будут увеличиваться и дальше, но при этом продолжит стагнировать уровень реальных доходов, то будет расти бедность, люди не будут вкладывать в экономику, для нормальной работы которой нужен круговорот денег, говорит она.

руки монеты
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

— Рост уровня закредитованности говорит о том, что банки оперативно реагируют на стабилизацию экономики. Это плюс. Но беспокойство вызывает то, что кредитная активность опять опережает рост доходов. Это заставило регулятора вводить макропроденциальные лимиты — ограничения на выдачу высокорискованных необеспеченных кредитов, которые компании смогут выдавать без залога ежеквартально, — пояснил «Известиям» глава регионального блока проекта ОНФ Галактион Кучава.

По его словам, осведомленность граждан о возможностях снижения кредитного бремени растет. Но нельзя забывать, что реструктуризация и банкротство — это аварийные выходы, которыми нельзя пользоваться каждый год.

По долгу служба: число неплательщиков по кредитам превысило 14 млн
Что им грозит и какую сумму приставы намерены списать с физлиц

— Если уровень закредитованности продолжит увеличиваться на фоне стагнации реально располагаемых доходов и инфляции, то это негативно скажется на финансовой устойчивости и экономике в целом, — полагает Галактион Кучава.

Александра Пожарская считает, что цифра задолженности россиян не критична, при этом необходимо внимательно следить за ситуацией, чтобы не допустить возникновения рисков. Она обратила внимание на то, что по сравнению с прошлым годом в России весомо увеличилось количество банкротов.

объявления кредит
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Если банки будут вынуждены в таких объемах списывать задолженность, то это отразится на их финансовой устойчивости. Соответственно, большое количество денег финансовым рынком будет недополучено и списано. И это может негативно сказаться на экономике в целом, что, в свою очередь, отразится на ухудшении уровня жизни граждан, — пояснила она.

По ее словам, нужно поддерживать сферу бизнеса, чтобы предприниматели создавали новые рабочие места и давали возможность людям повысить свой уровень дохода.

— В целом закредитованность — это неплохое явление. В западных странах ее уровень в разы выше, чем в России, но у нас сохраняется фактор в виде необеспеченного кредитования, — отметила эксперт.

Ссудные дни: средний срок выхода из долговой ямы превысил два года
Как коллекторы и банки реагируют на изменение экономической ситуации

Меньше ипотеки, больше авто

Наибольшая долговая нагрузка граждан зафиксирована в Тыве (115% от дохода), Калмыкии (79%), Ленинградской области (63%), Удмуртии (56%) и в Московской области (55%). Меньше всего оказались закредитованы жители Ингушетии (15%), Чечни (14%), Дагестана (13%), Севастополя (9%) и Крыма (8%).

Продолжился и рост общего размера просроченной задолженности: с 1,08 трлн рублей до 1,11 трлн рублей. А средний размер просроченного кредита увеличился с 19,78 тыс. до 20,40 тыс. рублей.

«Важным фактором, ограничивающим рост просрочки, было увеличение числа банкротств граждан. Так, согласно данным Федресурса (fedresurs.ru), количество граждан-банкротов в I квартале 2023 года выросло на 40,3% к аналогичному периоду 2022 года — до 76 тыс. человек», — говорится в исследовании.

весы деньги
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Тенденция свидетельствует как об экономических трудностях у россиян, так и о растущем уровне осведомленности о процедурах легального снижения долговой нагрузки, отмечают авторы исследования.

Графика

Наиболее распространенным видом кредитования в России остается ипотека. В кредитном портфеле граждан она занимает долю свыше 50%,говорится в документе ОНФ. Однако, согласно данным ЦБ, число выданных ипотечных займов за I квартал этого года упало на 20%. Наибольшее снижение зафиксировано в Удмуртии (13,9%), Воронежской области (15,1%), Москве (15,6%), Приморском крае (20,4%), а также в Санкт-Петербурге (27,7%).

В топ-5 субъектов по ипотечному приросту вошли Республики Чечня (55,1%), Тыва (53,5%), Адыгея (45,9%), Алтай (44,7%), а также Краснодарский край (46,6%).

автокредит
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Количество выданных автокредитов по сравнению с аналогичным периодом 2022 года увеличилось на 16,8% — с 143,7 тыс. до 167,9 тыс. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), чаще всего купить машину в долг хотели жители Москвы (10,5 тыс. сделок), Московской области (9,6 тыс.), Татарстана (8,8 тыс.), Санкт-Петербурга (8,5 тыс.) и Краснодарского края (7,5 тыс.).

Спрос на потребительские кредиты за квартал практически не изменился — было подписано 2,9 млн договоров. Наиболее активно этим видом банковских услуг пользовались в Тюменской области (7,7%), ХМАО (7,7%), Омской области (6%), Приморском крае (5,6%) и Новосибирской области (5,3%).

Долгу ноль: властям регионов готовят наказание за превышение кредитной нагрузки
Почему бюджетные деньги направляют на погашение прошлых займов, а не на инвестиции

Повод для беспокойства

В крупных БКИ «Известиям» подтвердили рост совокупных долгов россиян перед банками до 28 трлн рублей. Наибольшее увеличение, как и в предыдущие периоды, показывает ипотека: ее доля в обязательствах граждан сегодня равна 52% против 49% в прошлом году, рассказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Но показатель долговой нагрузки (ПДН) у заемщиков с ипотечными кредитами, за счет которых и происходит основной прирост задолженности населения, заметно ниже, чем у граждан с необеспеченными займами, добавил он.

Рост закредитованности отчасти мог произойти на фоне адаптации банковский системы и самих заемщиков к новым реалиям, полагает президент СРО «НАПКА» Эльман Мехтиев. По его словам, в прошлом году на фоне происходящих событий кредитные организации ужесточили процедуру скоринга, опасаясь массовых дефолтов. Сейчас рынок и сами клиенты адаптировались к условиям.

ЦБ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

По мнению эксперта, пока ситуация выглядит стабильной и не вызывает беспокойства. Опыт предыдущих кризисов научил финсектор РФ оперативно реагировать на изменения, что позволяет держать качество портфеля на приемлемом уровне, добавил Эльман Мехтиев.

Все в долг, все в семью: россияне взяли кредиты на рекордные 27 трлн рублей
Есть ли в этом риски и что помогло банкам так быстро адаптироваться в 2022 году

Кроме того, в сегменте необеспеченного кредитования с 2023 года действуют маркопруденциальные лимиты, ограничивающие выдачу займов клиентам с высокой долговой нагрузкой, напомнил эксперт. Поэтому заметного ухудшения долговых обязательств россиян в целом пока не наблюдается — банки сохраняют низкий аппетит к риску, удовлетворяя всего порядка 23% кредитных заявок физлиц, отметил Алексей Волков.

офис банка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Трудности с обслуживанием долга сегодня есть у порядка 8–9 млн россиян. Мы видим, что среднее количество таких обязательств на одного клиента — это 1,3 кредита. При этом 75% из общего числа заемщиков, у которых имеется просроченная задолженность, испытывают проблему только с одной ссудой, 17% — с двумя и лишь 8% — от трех и более, — подчеркнул Эльман Мехтиев. — Таким образом, у подавляющего большинства должников на руках не более одной-двух просрочек. То есть у них есть возможность решить свой вопрос в досудебном порядке и без процедуры банкротства.

И в долг, и в гриву: россияне стали вдвое чаще досрочно гасить кредиты
Чем обусловлено такое поведение заемщиков и ждать ли продолжения этой тенденции в нынешнем году

Чрезмерный рост долговой нагрузки неизменно сказывается на ограничении потребления заемщиков в будущем, полагает доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко. Только в случае опережающего роста реальных доходов населения по сравнению с процентными платежами ситуация может быть благоприятной для экономики и финансовой системы. Если же рост доходов ниже процентных ставок обслуживания долга, то заемщики будут вынуждены урезать потребление, что снижает спрос на конечную продукцию, а значит, замедляет экономический рост, констатировал эксперт.

знак рубля дорога прохожие
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Рост долговой нагрузки населения опасен в том случае, если происходит в основном за счет наиболее закредитованных заемщиков. Вместе с тем регулятор в своем последнем обзоре отмечал, что в весенние месяцы активно росло потребительское кредитование физлиц с низкой долговой нагрузкой, — отметил управляющий директор рейтингового агентства НРК Михаил Доронкин.

Это может быть обусловлено стагнацией реальных доходов и возросшим уровнем цен в 2022-м, что стимулировало активнее пользоваться кредитами даже тех граждан, которые до этого редко прибегали к заимствованиям, добавил эксперт.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Прямой эфир