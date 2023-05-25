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По долгу служба: число неплательщиков по кредитам превысило 14 млн

Что им грозит и какую сумму приставы намерены списать с физлиц
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Количество злостных неплательщиков по кредитам достигло 14,4 млн по итогам январямарта этого года. Таковы данные ФССП, с которыми ознакомились «Известия». По сравнению с аналогичным периодом 2022-го число дел выросло на четверть, или на 2,9 млн. В пользу банков приставы планируют взыскать порядка 2 трлн рублей. В кредитных организациях подтвердили, что средства по задолженности физлиц стали чаще возвращать принудительно. Это объясняется ростом доли судебной практики при попытках получить средства, а также экономической ситуацией в стране в последние годы, считают эксперты. В отдельных случаях таким заемщикам могут запретить выезд за рубеж.

Принудительно-добровольно

В январе—марте этого года в ФССП находилось 14,4 млн исполнительных производств о взыскании задолженности с физлиц в пользу банков. Это на 25% больше, чем в I квартале 2022-го, рассказали «Известиям» в Федеральной службе судебных приставов (ФССП). В абсолютном выражении число дел за год увеличилось на 2,9 млн против фиксируемых ранее в среднем 1,9–2 млн. Для сравнения, по итогам первых трех месяцев 2020 года их количество составляло 7,6 млн, 2021-го — 9,6 млн, 2022-го — 11,5 млн.

ФССП
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Задолженность по 32% дел, находящихся на рассмотрении службы, полностью или частично собрана приставами, а по 34,4% взыскание обращено на заработную плату и иные доходы должника, рассказали в службе, добавив, что остальные находятся на исполнении. Общая сумма долгов по 14,4 млн производств составляет около 2 трлн рублей, отметили в ФССП. Эта цифра сопоставима с тем, что было в аналогичные периоды 2020–2022 годов.

По состоянию на 1 апреля наибольшее количество неплательщиков приходится на Башкортостан, Краснодарский и Красноярский края, а также на Московскую и Свердловскую области.

В основном исполнение судебных актов о взыскании задолженности затрудняют низкая платежеспособность граждан с обязательствами по налогам и оплате услуг ЖКХ, их закредитованность и отсутствие обеспечения выданных займов залогом, рассказали в ФССП. Еще влияет наличие в отношении одного физлица нескольких решений суда о возврате долга в пользу банка, перед жилищно-коммунальными хозяйствами, а также, например, алиментов, ущерба и других требований, добавили в службе.

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Число контрактов, которые переходят на принудительную стадию взыскания, увеличивается, подтвердили в Росбанке. В 2023-м их количество в кредитной организации может достичь 20 тыс. против прошлогодних 18 тыс. Но этот показатель будет меньше, чем в 2020 и 2021 годах: тогда в суд перешло 25 тыс. и 22 тыс. договоров соответственно, сообщили там.

— При сохранении текущих тенденций в этом году ожидаем получения исполнительных документов на сумму около 8 млрд рублей без учета кредитов, обеспеченных залогом недвижимости. Этот показатель превышает объем за прошлый и 2021 годы и находится примерно на уровне 2020-го, — подчеркнули в Росбанке. — Средний размер заявляемых к взысканию долгов по кредитам вырос и достиг 400 тыс. рублей, увеличившись с 350 тыс.

долг
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

За последний год количество должников незначительно выросло, рассказали и в РНКБ. Это связано в том числе с увеличением числа заемщиков вообще и активным приростом кредитного портфеля, пояснили там.

Неплательщиков становится все больше, что соответствует динамике объемов выдачи займов за последние годы и, как следствие, естественному накоплению задолженности сектора, отметили в банке «Зенит». В организации уточнили, что длительность процедуры взыскания через суд может составлять несколько дней при самом быстром исходе и увеличиваться до 24 месяцев при самом длительном.

По актуальным данным ЦБ, на 1 февраля этого года объем просроченной задолженности по кредитам физлиц достиг почти 1,2 трлн рублей, или на 137 млрд больше показателя годичной давности.

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Факторы влияния

Причин для роста числа должников на исполнительном производстве несколько, полагает президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев. По его словам, основная кроется в увеличении доли самого судебного взыскания. Сейчас кредиторы в лице банков, МФО и коллекторских агентств делают ставку именно на возврат долгов через органы юстиции, так как законодательство в этой области требует усовершенствования и существенной доработки. Все это отражается на статистике и росте базы неплательщиков в ФССП.

Вместе с тем нельзя забывать, что сейчас сложилась не самая простая экономическая ситуация, которая также внесла лепту в статистику роста должников, но это вторичный фактор, отметил Эльман Мехтиев.

В прошлом году из-за различных внешних ограничений многие ИП и самозанятые потеряли доход от своего бизнеса. Иностранные предприятия, ушедшие из России, также оставили многих людей без заработка, из-за чего количество неплательщиков выросло. Кроме того, падение реальных доходов населения в 2022-м, а также удорожание кредитов могли привести к росту просроченных платежей, — отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

рубли
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Число должников растет в связи с совершенствованием судебной практики, считает гендиректор «М.Б.А. Финансы» Федор Вахата. Это направление в последние годы быстро развивается, а автоматизация большинства процессов значительно упростила процедуру. Поэтому, если кредит не обслуживается определенное время, его гораздо проще отправить на судебное взыскание, нежели пытаться вернуть заемщика в ряды плательщиков, рассказал он.

По словам старшего управляющего партнера юридической компании PG Partners Петра Гусятникова, не стоит пытаться как-то в обход договориться с приставами, дать взятку или прибегнуть к иным способам «решения вопроса». Все это неэффективно и преследуется по закону.

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Кроме зарплаты взыскание может быть обращено на многие виды дохода, например на гонорары, премии, деньги от сдачи жилья в аренду, а также на половину начисленной пенсии, пояснил эксперт. Оно не распространяется на алименты, выплаты пострадавшим в результате исполнения служебных обязанностей или природных катаклизмов, компенсации от государства за рождение ребенка, проезд, лекарства и другие платежи.

По словам Эльмана Мехтиева, если ни счетов, ни зарплаты у должника не нашли, приставы могут запретить ему покидать страну или управлять машиной, а также изъять имущество.

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