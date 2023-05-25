По долгу служба: число неплательщиков по кредитам превысило 14 млн

Количество злостных неплательщиков по кредитам достигло 14,4 млн по итогам января — марта этого года . Таковы данные ФССП, с которыми ознакомились «Известия». По сравнению с аналогичным периодом 2022-го число дел выросло на четверть, или на 2,9 млн . В пользу банков приставы планируют взыскать порядка 2 трлн рубле й. В кредитных организациях подтвердили, что средства по задолженности физлиц стали чаще возвращать принудительно. Это объясняется ростом доли судебной практики при попытках получить средства, а также экономической ситуацией в стране в последние годы, считают эксперты. В отдельных случаях таким заемщикам могут запретить выезд за рубеж .

Принудительно-добровольно

В январе—марте этого года в ФССП находилось 14,4 млн исполнительных производств о взыскании задолженности с физлиц в пользу банков. Это на 25% больше, чем в I квартале 2022-го , рассказали «Известиям» в Федеральной службе судебных приставов (ФССП). В абсолютном выражении число дел за год увеличилось на 2,9 млн против фиксируемых ранее в среднем 1,9–2 млн . Для сравнения, по итогам первых трех месяцев 2020 года их количество составляло 7,6 млн, 2021-го — 9,6 млн, 2022-го — 11,5 млн.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Задолженность по 32% дел, находящихся на рассмотрении службы, полностью или частично собрана приставами, а по 34,4% взыскание обращено на заработную плату и иные доходы должника, рассказали в службе, добавив, что остальные находятся на исполнении. Общая сумма долгов по 14,4 млн производств составляет около 2 трлн рублей , отметили в ФССП. Эта цифра сопоставима с тем, что было в аналогичные периоды 2020–2022 годов.

По состоянию на 1 апреля наибольшее количество неплательщиков приходится на Башкортостан, Краснодарский и Красноярский края, а также на Московскую и Свердловскую области.

В основном исполнение судебных актов о взыскании задолженности затрудняют низкая платежеспособность граждан с обязательствами по налогам и оплате услуг ЖКХ, их закредитованность и отсутствие обеспечения выданных займов залогом, рассказали в ФССП. Еще влияет наличие в отношении одного физлица нескольких решений суда о возврате долга в пользу банка, перед жилищно-коммунальными хозяйствами, а также, например, алиментов, ущерба и других требований , добавили в службе.

Число контрактов, которые переходят на принудительную стадию взыскания, увеличивается, подтвердили в Росбанке. В 2023-м их количество в кредитной организации может достичь 20 тыс. против прошлогодних 18 тыс. Но этот показатель будет меньше, чем в 2020 и 2021 годах : тогда в суд перешло 25 тыс. и 22 тыс. договоров соответственно, сообщили там.

— При сохранении текущих тенденций в этом году ожидаем получения исполнительных документов на сумму около 8 млрд рублей без учета кредитов, обеспеченных залогом недвижимости. Этот показатель превышает объем за прошлый и 2021 годы и находится примерно на уровне 2020-го, — подчеркнули в Росбанке. — Средний размер заявляемых к взысканию долгов по кредитам вырос и достиг 400 тыс. рублей, увеличившись с 350 тыс .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

За последний год количество должников незначительно выросло, рассказали и в РНКБ. Это связано в том числе с увеличением числа заемщиков вообще и активным приростом кредитного портфеля, пояснили там.

Неплательщиков становится все больше, что соответствует динамике объемов выдачи займов за последние годы и, как следствие, естественному накоплению задолженности сектора , отметили в банке «Зенит». В организации уточнили, что длительность процедуры взыскания через суд может составлять несколько дней при самом быстром исходе и увеличиваться до 24 месяцев при самом длительном.

По актуальным данным ЦБ, на 1 февраля этого года объем просроченной задолженности по кредитам физлиц достиг почти 1,2 трлн рублей, или на 137 млрд больше показателя годичной давности.

Факторы влияния

Причин для роста числа должников на исполнительном производстве несколько, полагает президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев. По его словам, основная кроется в увеличении доли самого судебного взыскания. Сейчас кредиторы в лице банков, МФО и коллекторских агентств делают ставку именно на возврат долгов через органы юстиции , так как законодательство в этой области требует усовершенствования и существенной доработки. Все это отражается на статистике и росте базы неплательщиков в ФССП.

Вместе с тем нельзя забывать, что сейчас сложилась не самая простая экономическая ситуация, которая также внесла лепту в статистику роста должников, но это вторичный фактор, отметил Эльман Мехтиев.

— В прошлом году из-за различных внешних ограничений многие ИП и самозанятые потеряли доход от своего бизнеса. Иностранные предприятия, ушедшие из России, также оставили многих людей без заработка, из-за чего количество неплательщиков выросло . Кроме того, падение реальных доходов населения в 2022-м, а также удорожание кредитов могли привести к росту просроченных платежей, — отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Число должников растет в связи с совершенствованием судебной практики , считает гендиректор «М.Б.А. Финансы» Федор Вахата. Это направление в последние годы быстро развивается, а автоматизация большинства процессов значительно упростила процедуру. Поэтому, если кредит не обслуживается определенное время, его гораздо проще отправить на судебное взыскание, нежели пытаться вернуть заемщика в ряды плательщиков, рассказал он.

По словам старшего управляющего партнера юридической компании PG Partners Петра Гусятникова, не стоит пытаться как-то в обход договориться с приставами, дать взятку или прибегнуть к иным способам «решения вопроса». Все это неэффективно и преследуется по закону.

Кроме зарплаты взыскание может быть обращено на многие виды дохода, например на гонорары, премии, деньги от сдачи жилья в аренду, а также на половину начисленной пенсии , пояснил эксперт. Оно не распространяется на алименты, выплаты пострадавшим в результате исполнения служебных обязанностей или природных катаклизмов, компенсации от государства за рождение ребенка, проезд, лекарства и другие платежи.