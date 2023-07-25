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Программа и обеспечение: выдачи IT-ипотеки выросли в 2,5 раза, почти до 100 млрд

С чем связано повышение спроса на льготные продукты и как это скажется на стоимости жилья
Фото: Getty Images/xijian
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Выдачи IT-ипотеки за два квартала 2023-го выросли почти в 2,5 раза — за этот период было оформлено 10,7 тыс. кредитов на 93,2 млрд рублей, сообщили «Известиям» в ДОМ.РФ. Участники рынка объясняют это изменением условий программы в феврале 2023-го — тогда допустимый возраст заемщиков расширили до диапазона 18–50 лет, а также повысили порог стоимости приобретаемого жилья. Впрочем, пока IT-ипотека занимает незначительную долю среди всех льготных программ и существенного давления на стоимость первичного жилья не оказывает.

Взрыв активности

С момента запуска IT-ипотеки в мае 2022 года было выдано 16,3 тыс. займов на сумму 143,4 млрд рублей, сообщили в ДОМ.РФ. При этом в первом полугодии 2023-го россияне оформили 10,8 тыс. таких кредитов на 93,2 млрд. Это почти в 2,5 раза больше, чем во втором полугодии 2022-го, когда было выдано 4,2 тыс. ипотек на 38,6 млрд рублей.

В 2022 году IT-ипотека составила 0,4% от общего количества и 1% от объема выдачи по всем льготным программам жилищного кредитования, а в январе–мае 2023-го — уже 1,3% и 2,9% соответственно, уточнили в ДОМ.РФ.

банк
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

Значительная часть от всех выданных по этой программе ипотек приходится на Сбербанк. Там с мая 2022-го оформили 8,2 тыс. жилищных кредитов для IT-специалистов на 61,6 млрд рублей, сообщили «Известиям» в пресс-службе финансовой организации, добавив, что программа продолжает набирать популярность, особенно в столичных городах. При этом доля льготной программы среди всех оформленных в «Сбере» жилищных займов составляет более 1,1%.

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В течение января–июня 2023-го IT-ипотеку получили в два раза больше клиентов ВТБ, чем за весь 2022 год, отметили в пресс-службе банка. Двукратный рост по сравнению с предыдущим годом также отмечают в банке «Санкт-Петербург», Абсолют Банке и УБРиР. В ПСБ отметили, что объем выдач займов по этой программе в июне вырос вдвое по сравнению с маем.

— Значительно повысить доступность программы позволила ее модернизация на государственном уровне в феврале — только в нашем банке после перезапуска спрос IT-специалистов вырос более чем в три раза, — пояснили в пресс-службе ВТБ.

сотрудник
Фото: РИА Новости/Владимир Песня
Справка «Известий»

IT-ипотека позволяет заемщикам получить кредит на первичное жилье или строительство жилого дома по ставке не более 5% с первоначальным взносом не менее 15%. Программа была запущена в мае 2022 года и продлится до 31 декабря 2024 года.

7 февраля 2023 года программа IT-ипотеки начала работать на обновленных условиях. Предельный возраст заемщиков был поднят с 44 до 50 лет, а минимальный — опущен с 22 до 18. Требования к нижней ставке зарплаты снизились со 150 тыс. до 120 тыс. рублей для жителей городов-миллионников. Максимальная сумма кредита в этих городах также выросла до 18 млн. При этом льготную программу для IT-специалистов позволили сочетать с другими, например с семейной ипотекой. Также отменили требование по сохранению места работы на протяжении всего срока выплаты займа. Помимо этого, список компаний, работники которых могут воспользоваться субсидированной ставкой, вырос с 12 тыс. до 20 тыс.

«Известия» направили запрос в Центробанк.

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Влияние на рынок

В первые месяцы после февральских изменений в условиях IT-ипотеки количество обращений возросло примерно в два раза, сообщил директор департамента розничных продуктов Абсолют Банка Виталий Костюкевич. По его словам, улучшение условий по программам жилищного кредитования всегда приводит к всплеску спроса, который обычно стабилизируется спустя два-три месяца.

Внесенные в программу изменения в значительной степени расширили диапазон заемщиков — воспользоваться IT-ипотекой теперь могут не только программисты, но и дизайнеры, бухгалтеры, маркетологи и другие сотрудники аккредитованных компаний с соответствующими уровнями доходов, — пояснила аналитик ФГ «Финам» Наталия Пырьева.

дизайнер
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Льготные программы в значительной степени поддерживают спрос на рынке недвижимости в России, отметила она. По ее словам, при нынешнем уровне цен в сочетании с удорожанием ипотеки покупка жилья становится недоступной для существенной доли населения.

Как показывает практика, купить квартиру без использования кредитных средств могут позволить себе лишь 10% россиян, уточнил гендиректор инвестиционной компании на рынке недвижимости ООО «ФЛИП» Евгений Шавнев. Льготные программы настолько востребованы, что без них спрос на новостройки упал бы в среднем на 40–45%.

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Большинство IT-специалистов в стране — это люди до 35 лет, а средний возраст российского программиста составляет 26–27 лет, уточнила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Именно поэтому появление IT-ипотеки — это важное нововведение, ведь многие молодые специалисты не могут приобрести недвижимость на собственные средства. Льготная программа остается для них единственным шансом получить собственное жилье.

Сотрудник
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Несмотря на это, IT-ипотека не окажет существенного влияния на стоимость жилья в новостройках, поскольку процент занятых в этом секторе не очень велик, добавила эксперт. Так, в 2022 году в нем было задействовано менее 1 млн россиян — даже если бы все они смогли воспользоваться льготной программой, это бы не оказало серьезного влияния на стоимость недвижимости в стране.

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Сейчас IT-ипотека доступна не только отраслевым специалистам, но и другим сотрудникам аккредитованных IT-компаний с необходимым уровнем доходов, напомнил Виталий Костюкевич из Абсолют Банка. Из-за этого у программы нет «потолка» развития, поэтому объем выдач займов по ней может вырасти и в будущем.

Впрочем, по словам Наталии Пырьевой, уровень закредитованности населения продолжает повышаться. Поэтому регулятор в теории может ужесточить условия по льготным программам, чтобы снизить риски возникновения ипотечного пузыря и сохранить сбалансированность рынка.

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