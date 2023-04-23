Споткнулись о порог: почему в России выросли требования к IT-специалистам

Порог входа в российскую IT-отрасль в 2023 году стал выше из-за расширения списка требований к кандидатам со стороны компаний — в этом уверены 37% специалистов. Тем не менее IT-сфера по-прежнему привлекает новичков — для того, чтобы начать в ней карьеру, они используют фундаментальное образование в отрасли, специальные курсы и самообразование. Подробности — в материале «Известий».

Цифровая карьера

Исследование на тему кадровых изменениях в сфере IT недавно провели онлайн-университет Skypro и сервис для совместной работы над проектами и задачами Weeek. В апреле 2023 года они опросили 1206 работающих IT-специалистов, из которых 37% заявили о том, что попасть в цифровую сферу стало сложнее.

Однако пути входа туда по-прежнему сохраняются: 37% респондентов для этого прошли специальные курсы, 18% — получили фундаментальное образование, а каждый шестой (16%) самостоятельно освоил азы IT-профессии при помощи статей и видеоуроков в интернете. Большинство опрошенных (47%) считает, что переход с уровня junior на уровень middle сегодня занимает 6–12 месяцев. Однако, по мнению 39% респондентов, на это уйдет больше времени — 1–2 года, а еще 9% опрошенных считают, что расти до специалиста уровня middle придется более двух лет.

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— IT-отрасль, безусловно, сохраняет свою привлекательность для новичков, — говорит руководитель центра карьеры онлайн-университета Skypro Светлана Шиманская. —Тезис о том, что компаниям нужны только старшие специалисты, не совсем точно определяет ситуацию, сложившуюся на рынке найма в сфере IT. В текущих реалиях нехватки специалистов рост между позициями возможен быстрее, чем раньше. Например, с уровня junior до middle специалист при должном упорстве может дойти за год.

Повышение требований

Как говорит в беседе с «Известиями» директор по персоналу группы компаний Selecty Дарья Кудрявцева, ужесточение требований к IT-специалистам становятся всё более специфичными — это не тренд последнего года, а естественный и органичный ход развития IT-индустрии. Поэтому важнейшим навыком для любого IT-специалиста становится способность постоянно совершенствовать свои знания.

— Сегодня нельзя один раз научиться программированию и оставаться эффективным несколько лет без дополнительного обучения , — объясняет эксперт. — Кроме того, в период большой популярности удаленной работы критически важными становятся такие аспекты, как самоорганизованность и тайм-менеджмент.

Кроме того, отмечает Кудрявцева, многие работодатели по техническим причинам, которых раньше не было, могут привлекать на свои проекты только тех IT-специалистов, которые находятся в России . И это также оказывает влияние на всю цифровую сферу. В свою очередь бизнес-партнер компании «Вебмониторэкс» Даниил Рыжов указывает на то, что многие российские IT-компании покинули сильные специалисты. При этом восполнить такие потери довольно сложно: оставшиеся сотрудники порой просто не тянут некоторые задачи, а обучать новичков не всегда есть время. Поэтому к новым кадрам и предъявляются повышенные требования — но не везде.

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— Надо отметить, что где-то требования при приеме IT-специалистов действительно стали выше, но в каких-то сферах они, напротив, снизились , — отмечает сооснователь компании Napoleon IT Руслан Ахтямов. — Проекты у всех заказчиков разные. Какие-то компании только начинают свой путь и туда проще устроиться. Но есть на рынке и продвинутые организации, которым в команду нужны специалисты с лучшими компетенциями.

Дарья Кудрявцева обращает внимание, что в целом, по статистике HeadHunter, за последние 12 месяцев общее число вакансий для IT-специалистов в России впервые в истории рынка сократилось на 7%. Но по итогам 2023 года их число, вероятно, всё же вырастет, поскольку для этого есть серьезные причины.

В поисках кадров

По мнению Руслана Ахтямова, число вакансий для IT-специалистов в России будет расти из-за того, что из страны наблюдается отток «цифровых» кадров, которые рано или поздно находят работу в местах релокации. С другой стороны, российские работодатели порой не продлевают контракты с сотрудниками, работающими удаленно.

— Компании вынуждены замещать кадры и продолжать реализацию своих программ по цифровизации или, например, по импортозамещению того софта, который теперь стал недоступен, — говорит собеседник «Известий». — А с учетом повышения востребованности российских экосистем, таких как 1С, потребность в кадрах, умеющих разрабатывать такие решения, развивать их или управлять ими, будет расти.

Среди наиболее востребованных IT-профессий Даниил Рыжов называет QA (тестирование), DevOps (инфраструктура), а также выделяет специалистов по разработке систем информационной безопасности (ИБ). Эксперт отмечает, что во время информационной войны для России тема ИБ актуальна как никогда . Также велик спрос в тех IT-направлениях, где важна поддержка продуктов и их адаптация под нынешние условия.

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— Традиционно высокий спрос остается на классических бэкенд и фронтенд-разработчиков , — отмечает Дарья Кудрявцева. — В то же время число вакансий для iOS разработчиков стало немного меньше, а для высокоуровневых менеджеров в IT снизилось сильно.

Также специалисты отмечают снижение спроса в IT-сфере на продукт-менеджеров, менеджеров проектов и продуктовых дизайнеров. До уровня востребованности работников в сфере ИБ им очень далеко. Однако сам порог входа в цифровые профессии, по словам Дарьи Кудрявцевой, стал выше. Причин для этого несколько: во-первых, число специалистов уровня junior, которые хотят попробовать перейти в IT, за последние пару лет выросло в разы. Причем этот тренд подогревается онлайн-школами IT-профессий.

— Специалистов уровня junior становится больше еще и потому, что в обществе растет социальный статус IT-специалиста — тут можно вспомнить и льготы на ипотеку, и отсрочку от призыва, — отмечает эксперт.

К новой профессии

Впрочем, несмотря на все сложности, число желающих освоить модные IT-профессии в России лишь растет. Руслан Ахтямов считает, что строить карьеру в цифровой сфере стоит начинать с вводного обучающего курса. Следующий шаг — это стажировка и получение первой, хоть какой-то работы в IT.

— Дальше выбор за вами: курсы, магистратура, аспирантура, — говорит собеседник «Известий». — Необходимо каждый день, не останавливаясь, изучать что-то новое, поскольку IT-сфера постоянно растет и меняется. Образование не успевает за потребностями, поэтому учиться нужно будет всю жизнь.

Ахтямов отмечает: как показывает практика, в последнее время обучение в IT-сфере становится всё более востребованным. Если раньше оно было чем-то неведомым и узкопрофильным, доступным для узкого круга разработчиков, то теперь большой интерес к этой области проявляют и девушки. Согласно данным Forbes, спрос на курсы по IT-специальностям в марте-апреле 2023 года вырос минимум на 30% по сравнению с предыдущими месяцами.

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— Действительно, в наше время нужно быть прокачанным по всем фронтам, как с точки зрения профессионального развития, так и личностного роста, — считает эксперт. — Войти в IT можно и за полгода, и за три месяца. Всё зависит от желания и целеустремленности конкретного человека.

Дарья Кудрявцева рассказывает, что для новичков в IT-сфере также может быть полезна реализация собственных РЕТ-проектов — пусть небольших и тестовых, но решающих реальные задачи. Со временем они могут стать частью портфолио . Также интересны программы наставничества, когда новичка берет под крыло состоявшийся IT-эксперт: он поможет сориентироваться в новой сфере и не впадать в панику от неопределенности.

— Стоит помнить и о том, что в любой IT-компании есть команды поддержки с разными техническими линиями. Устройство туда на работу также может стать первым шагом к переходу в цифровую сферу, — заключает Даниил Рыжов.