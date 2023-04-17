Стой, кадр: работодатели активизировали поиск сотрудников к весне

Число вакансий по итогам I квартала выросло на треть по сравнению с началом года. Об этом говорится в исследовании сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор» (есть у «Известий»). Самыми востребованными профессиями оказались продавцы, рабочие и водители. В Минтруде подчеркнули: на фоне импортозамещения промышленно-производственный сектор остается драйвером занятости. Кроме того, компании стали привлекать больше неопытных кадров. Возросший спрос на сотрудников говорит о том, что организации адаптировались к новым экономическим реалиям, уверены эксперты.

Опыт не приветствуется

В марте этого года среднее число открытых вакансий выросло на 28,4% по сравнению с январем 2023-го. При этом I квартал в целом оказался более высоким с точки зрения активности работодателей относительно октября – декабря 2022-го — число объявлений увеличилось на 17%. Такие выводы приводятся в исследовании сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор».

Самые востребованные на рынке труда — специалисты массовых и рабочих профессий (продавцы, разнорабочие, водители). Об этом говорит структура вакансий по отраслям в январе – марте. Чаще всего компании искали трудящихся в сфере торговли (27% от общего числа), производства (13%) и транспорта (12%).

Рост числа вакансий в промышленно-производственной сфере — устойчивый тренд, заявили «Известиям» в пресс-службе Минтруда. Там добавили: этот сектор на фоне импортозамещения на протяжении последних двух лет оставался драйвером занятости и будет им дальше. Если говорить о сферах торговли и транспорта, необходимо учитывать сезонный фактор, отметили в ведомстве. В преддверии старта туристического сезона и начала работы открытых торговых точек потребность в найме таких сотрудников повышается, рассказали в министерстве.

Приближается лето, поэтому появляется всё больше предложений в агросекторе, сельском хозяйстве, туризме и сфере общественного питания, отметил заместитель гендиректора «Работы.ру» Александр Ветерков.

В то же время, согласно исследованию, существенно выросло предложение в сферах красоты и здоровья (+89% по сравнению с началом 2023-го), маркетинга (+74%), культуры и образования (+73%). Эти направления традиционно активизируются весной и летом, что связано с санаторно-курортным сезоном и началом экзаменов, объяснил он.

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Кроме того, заметно вырос спрос на специалистов без опыта — на 75%. Работодатели вынуждены перестраивать процессы найма и искать сотрудников с меньшим стажем, так как более квалифицированные обходятся очень дорого, говорится в исследовании.

При этом — в противоположность динамике вакансий — общее число активных резюме к концу марта 2023-го снизилось на 5% в сравнении с началом года. Это говорит как о некотором снижении соискательской активности, так и о том, что дефицит работников в отдельных отраслях будет сохраняться, подчеркивается в документе.

В апреле глава Минэка Максим Решетников назвал дефицит кадров одним из главных внутренних рисков для российской экономики. В прошлом году безработица опустилась до 3,9%, а в 2023-м, по оценкам ведомства, она достигнет своего дна в 3,5%. В ближайшую трехлетку показатель сохранится на этом же уровне, ожидают в Минэке.

Перспективы айтишников

На лучшие условия труда по-прежнему могут рассчитывать IT-специалисты. Им предлагают наиболее высокие зарплаты, привлекательный соцпакет и широкий выбор формата занятости, говорится в исследовании. Динамика показывает, что в этом апреле зарплатные предложения программистам выросли на 11,2% по сравнению с прошлым годом, рассказали в пресс-службе SuperJob. В рейтинг также вошли строители (+9,2%), банковские работники (+8,1%) и маркетологи (+7,5%).

— Ситуация, когда не из кого выбирать, действительно приводит к росту оплаты труда. Так, средняя номинальная зарплата в стране за 2022-й выросла почти на 13%, при этом реальная почти никуда не сдвинулась. Но в этом году ожидается снижение инфляции и дальнейший рост предложений, так что вскоре можно ожидать повышения реальных зарплат, — считает генеральный директор платформы «Рокет Ворк» Анастасия Ускова.

Фото: Global Look Press/dpa/Jan Woitas

По обновленному прогнозу Минэка, реальная зарплата работников в России в 2023-м вырастет на 5,4%, а реальные доходы населения — на 3,4%.

Растущий спрос на кадры сопровождается их дефицитом, продолжила Анастасия Ускова. По словам эксперта, самая низкая конкуренция, то есть наибольшая нехватка, в вакансиях для линейного персонала и рабочих. Ожидается, что у них зарплаты будут расти быстрее всего. И напротив, в IT доходы будут уменьшаться, поскольку сфера заполняется новичками — выпускниками онлайн-курсов, ожидает она.

Причины дефицита на рынке труда в основном демографические — яма в рождаемости 90-х и 2000-х, отметила Анастасия Ускова. Но осложняет положение и фактор иммиграции экономически продуктивной прослойки. Так, в 2022 году число работников до 35 лет сократилось на 1,3 млн, а за последние десять лет — на 5,9 млн, или на 35,6%, добавила эксперт.

В I квартале прошлого года бизнес решил занять выжидательную позицию по части инвестиций, в том числе и в найме, — было непонятно, как будет развиваться ситуация, подчеркнула Анастасия Ускова. Она добавила: сейчас же очевидно, что экономика оказалась устойчивой, а компании успели отойти от потрясений и адаптироваться. Для развития и роста нужны кадры.

В 2023 году рынок отреагирует на растущую нехватку персонала — компании будут более активно переходить от найма в сторону аренды кадров, то есть выводить специалистов за штат, ожидает Анастасия Ускова. По ее словам, среди соискателей станет популярнее вторичная занятость и фриланс.