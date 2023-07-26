Озолоти ручку: треть компаний повысили зарплаты сотрудникам во II квартале
Каждый третий работодатель повысил зарплаты сотрудникам во II квартале 2023-го, говорится в исследовании «Работа.ру» (есть у «Известий»). За первое полугодие среднее жалованье выросло на 14%, достигнув 58,4 тыс. рублей в месяц, подсчитали в «Авито Работа». Чаще всего оклад увеличивали специалистам в сферах страхования, банковского дела, промышленности, маркетинга и IT. На фоне дефицита кадров всё больше компаний стараются удержать персонал, улучшая условия. По ожиданиям экспертов, спрос на сотрудников сохранится в ближайшие месяцы, а компании проявят больший интерес к молодым специалистам и кандидатам старших возрастов.
Кадровый голод растет
Всего в апреле–июне зарплату сотрудникам подняли 33% работодателей. Об этом свидетельствуют результаты июльского опроса сервиса «Работа.ру», в котором приняло участие более 360 компаний из всей России. Остальные организации сохранили жалованье на прежнем уровне, пояснил «Известиям» заместитель гендиректора сервиса Александр Ветерков. При этом в I квартале относительно предыдущего прибавку назначили чуть меньше предприятий — 31%, следует из результатов мартовского опроса.
По итогам первого полугодия 2023-го рынок труда РФ по-прежнему испытывает дефицит кадров. В этих условиях предприятия конкурируют между собой за кандидатов, предоставляя им более выгодные условия. С января по июль зарплатное предложение выросло на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подчеркнул Александр Ветерков. По его словам, в некоторых отраслях показатель достиг 22%.
В «Авито Работа» тенденцию подтвердили и заявили, что, по их данным, среднее предлагаемое жалованье за шесть месяцев увеличилось еще больше — на 14%, достигнув 58,4 тыс. рублей. Только за II квартал этот показатель увеличился на 38% относительно 2022-го. Наибольшая положительная динамика зафиксирована в сферах страхования, банковского дела, промышленности, маркетинга и IT, отметили там.
Значительный рост зарплат наблюдается среди рабочих профессий, рассказали «Известиям» во ВНИИ труда. Там добавили: по всем таким специальностям медианные предложения жалованья составили от 45 до 59 тыс. рублей по состоянию на июнь 2023-го, тогда как показатель за прошлый год — от 40 до 49 тыс. По данным Росстата, в апреле 2023-го среднемесячная начисленная заработная выросла на 13%, составив 71,2 тыс. рублей, реальная же увеличилась на 10,4%, напомнили в институте.
— Вместе с тем увеличивается количество предлагаемых вакансий по ряду рабочих специальностей. Так, в июне 2022-го для них было представлено 402,8 тыс. объявлений, а в этом году — 493,9 тыс. Рост также наблюдается по инженерным профессиям — 41,7 тыс. позиций в 2022-м против 47,4 тыс. в 2023-м, — сообщили во ВНИИ труда.
В то же время выросла и активность работодателей. С апреля по июль количество вакансий увеличилось на 19%, при этом они стали закрываться дольше, отмечается в исследовании «Работа.ру». Наибольшее число объявлений размещено в отраслях торговли (23%), агропрома (16%) и транспорта (14%). Наименее активно ищут кандидатов в сферах культуры и образования (1%), маркетинга (1%), красоты (3%) и IT (3%).
Между тем рост числа вакансий наблюдается во всех направлениях, кроме сегмента услуг и красоты — там снижение составило 10% и 1% соответственно. Тогда как больше всего новых предложений предназначается для студентов (+201%) и неопытных кандидатов (+177%).
— Работодатели прикладывают всё больше усилий по привлечению новых сотрудников. Так, компании стали в 2,5 раза чаще предлагать соискателям удаленный формат трудоустройства. В целом же во II квартале наиболее заметен рост спроса на таксистов, курьеров, консультантов, — поделился управляющий директор «Авито Работа» Артем Кумпель.
Перспективы рынка
Сейчас рынок труда живет по принципу дефицита и спроса, работодатели нуждаются как в «синих», так и в «белых» воротничках, отметил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. Он добавил: в случае с первыми нехватка усугубляется большими требованиями со стороны соискателей, в том числе зарплатными. Кроме того, до сих пор ощущаются отголоски пандемии, когда страну покинуло около 40% линейного персонала из соседних стран, подчеркнул эксперт. При этом причина недостатка офисных сотрудников — в оттоке высококвалифицированных кадров за рубеж, добавил эксперт.
По данным Росстата, на конец мая этого года уровень безработицы в России составил 3,2% — это исторический минимум, который связан с острой нехваткой персонала, напомнил Александр Ветерков из «Работа.ру». Причины кадрового голода — демографический фактор, рост неполной занятости, а также низкая соискательская активность.
По словам эксперта, дефицит персонала может негативно сказаться на экономике предприятий. Например, возникают сложности с увеличением производственных мощностей или расширением бизнеса из-за нехватки человеческих ресурсов.
— Тенденция недостатка трудовых ресурсов сохранится в ближайшем будущем за счет стремительного развития промышленности в стране. Кроме того, при высоком спросе на талантливые кадры повышение предлагаемых зарплат будет продолжаться. Уровень безработицы останется на стабильно низком уровне, претерпевая незначительные изменения, — уверен Артем Кумпель из «Авито Работа».
В начале осени россияне будут более активно искать работу, так как на сентябрь приходится начало бизнес-сезона, продолжил Александр Ветерков. Однако, подчеркнул он, принципиально это не поменяет ситуацию — рынок труда всё еще будет соискательским.
Большинство опрошенных работодателей также ожидают, что в III квартале дефицит «синих» воротничков сохранится и новых сотрудников будет сложнее искать, говорится в исследовании «Работа.ру». Треть респондентов считают, что вырастет интерес к молодым соискателям, еще столько же уверены насчет увеличения спроса на кандидатов старших возрастов. При этом 33% компаний ответили, что люди будут держаться за свое место. И немного меньше (25%) разделяют противоположную точку зрения — кандидаты станут активнее.