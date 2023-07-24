Ставка на ставку: почему не хватает учителей в российских школах

Огромной нехватки учителей в российских школах нет, но существующие проблемы по-прежнему не решаются: молодые педагоги идут на работу неохотно и с большим трудом закрепляются в сфере среднего образования. Эксперты уверены — основная причина в том, что российская система образования так и не смогла предложить учителям достойную оплату труда, оценивая ставку в школе на уровне рабочего средней квалификации. Как справиться с кадровым дефицитом, разбирались «Известия».

Нехватка в каждом регионе

Одна из главных задач региональных властей в преддверии нового учебного года — решение кадрового голода. Так, на днях в Ульяновской области на штабе по комплексному развитию региона было озвучено: школам в регионе не хватает 595 педагогов — это 3,7% от общего количества педагогических работников .

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Наибольшую потребность испытывают крупнейшие города региона — Ульяновск (230 педагогов) и Димитровград (47 учителей), а также три крупнейших района, где нужны по несколько десятков педагогов. В основном нужны учителя русского языка и литературы, иностранного языка, математики и начальных классов. Решается проблема привлечением студентов старших курсов местного педуниверситета, учителей по совместительству и в рамках проекта «Земский учитель».

Программа «Земский учитель», по которой учителю при устройстве на работу в сельскую школу выплачивается единовременно 1 млн рублей, реализуется в регионе с 2020 года, но привлечь за это время по ней удалось только 37 учителей .

Директор научно-исследовательского центра систем оценки и управления качеством образования ФИРО РАНХиГС Борис Илюхин сказал «Известиям», что нехватка 595 учителей в Ульяновской области — это очень близкий к среднероссийскому показатель кадрового дефицита.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анатолий Пекол

— Но, вероятнее всего, реальная нехватка может быть несколько больше , поскольку существующие формы статистической отчетности собираются со школ в агрегированном виде, в них не учитывается нагрузка конкретного педагога, — сказал он. — А еще такие формы заполняются школами зачастую «по инерции», без учета учителей, уже ушедших из школы или пришедших в нее. Решить проблему мог бы единый реестр учителей школ, но пока такой инструмент отсутствует.

Главный научный сотрудник Центра финансово-экономических решений в образовании НИУ ВШЭ Ирина Абанкина замечает, что нехватка педагогов наблюдается фактически в каждом регионе, причем очень неравномерно.

Сколько учителей не хватает в России

По оценке Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований РАНХиГС, в Российской Федерации не хватает около 3,1% учителей школ , говорит Борис Илюхин.

— Безусловно, эта общая цифра распределена неравномерно как по разным регионам, так и по типам местности. И особенно остро недостаток учителей характерен для сельских малокомплектных школ, — говорит эксперт. — Причем в таких школах нагрузка по отдельным предметам может быть крайне мала, и тогда мы видим учителя, который ведет сразу несколько предметов, — от трех до восьми.

Фото: ТАСС/Артур Лебедев

В статистическом сборнике Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ из серии «Индикаторы образования», который вышел в марте 2023 года, приводятся аналогичные с РАНХиГС оценки: общая укомплектованность школ оценивается в 96,9%. Указывается, что не хватает 2% учителей русского языка и литературы — и это лучший показатель. А вот нехватка педагогов по ОБЖ — 4,1%.

Педагог из Нижегородской области, активист профсоюза «Учитель» Дмитрий Казаков отмечает, что, по его опыту, как раз наибольшая проблема с учителями математики, русского языка и литературы, а также по естественно-научному направлению. Обычно решаются такие проблемы совмещением — руководство ищет либо педагога из своей школы, который мог бы вести и другой предмет, либо приглашает специалиста из другого учебного заведения.

В Минпросвещения в ответ на запрос «Известий» не озвучили количество педагогов, которых не хватает российским школам, однако заявили, что процесс комплектования школ педагогическими кадрами «стабилен и не имеет негативной динамики». При этом в прошлом году министерство признавало наличие «серьезных проблем с педагогическими коллективами», отмечало необходимость «дополнительных мер по подготовке педагогических кадров» . А уже летом 2023 года появилось предложение готовить будущих педагогов для работы в средней школе в колледжах. Дмитрий Казаков заметил, что делать это незачем, так как выпускников педвузов достаточно, просто они не идут в школу. А Ирина Абанкина полагает, что это была бы достаточно эффективная мера, так как педагогические колледжи расположены в малых и средних городах, что позволяет их выпускникам работать в сфере образования в своих родных регионах.

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

— К тому же возможности трудоустройства с педагогическим образованием в сфере сервисной экономики там значительно меньше, чем в крупных городах, что делает работу педагогов более привлекательной, — указывает она.

Дорога не для молодых

Дмитрий Казаков отмечает, что выпускники педуниверситетов мало заинтересованы в том, чтобы идти в школу.

— Если молодой педагог в Нижегородской области придет в школу даже не на одну ставку (это 18 часов), а, например, на 25 часов, и будет вести по пять-шесть уроков в день, то его зарплата составит около 20 тыс. рублей, даже меньше, — заметил он.

Борис Илюхин также отмечает, что, несмотря на меры, активно принимаемые Министерством просвещения РФ и реализуемые федеральные программы (тот же «Земский учитель»), количество молодых специалистов, приходящих в школу, недостаточно .

Программы поддержки могут быть эффективными, но их проблема — ограниченное действие. Дмитрий Казаков приводит в пример программу привлечения молодых кадров, которая действовала в Нижегородской области с 2005 по 2016 год. По ней молодые педагоги получали жилье и автомобиль, устраиваясь на работу в сельских районах.

— Тогда пришло довольно много молодых учителей, но как только программа закончилась, поток иссяк, и многие, отработав 10 лет, стали уезжать в города, — заметил Казаков. — Педагогический состав при этом не обновился, осталось много людей в возрасте, и сейчас они уходят на пенсию.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Согласно отчету Минпросвещения на начало учебного года – 2022/23, в России работало 1,3 млн педагогических работников, из них около 190 тыс. — младше 30 лет, около 410 тыс. — в возрасте от 30 до 45 лет, 537 тыс. — в возрасте от 45 до 59 лет. Еще 187 тыс. — это педагоги старше 60 лет. Проблему старения педагогического состава в России подтверждала в феврале 2022 года и президент Российской академии образования Ольга Васильева, которая заявила, что к 2029 году в школах будет не более 6% учителей моложе 30 лет.

В Минпросвещения, однако, уверены, что за последние несколько лет в стране «значительно вырос интерес молодежи к учительскому труду». Выпуск дипломированных специалистов педагогических специальностей в 2022/23 учебном году составил более 62 тыс. человек, заявили в министерстве.

— В целях развития суверенной системы педагогического образования, закрепления молодых педагогов в профессии реализуется концепция подготовки педагогических кадров для системы образования на период до 2030 года, — сообщили «Известиям» в Минпросвещения, отметив, что оказывается разносторонняя поддержка и работающим учителям: единовременные и ежемесячные выплаты, грантовая поддержка, бесплатное повышение квалификации, в регионах есть льготы на покупку недвижимости и т.д.

Квалификационный провал

Председатель координационного совета Ассоциации учителей литературы и русского языка Людмила Дудова отмечает, что остается невысоким и сам приток молодежи, и их закрепленность. Главная проблема, говорит она, в том, что базовый оклад педагога зависит от средней заработной платы по региону. А уровень этот слишком разный.

Ирина Абанкина из НИУ ВШЭ подтверждает: в России так и не сумели заработной платой сделать работу педагогом привлекательной.

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

— Учителя сегодня жалуются на очень высокую нагрузку и рассматривают ситуацию как ухудшающуюся, что совершенно справедливо, — заметила она. — В среднем большинство педагогов работает 24–27 часов в неделю, что практически эквивалентно 1,35–1,5 ставки, а некоторые даже работают на 1,5 ставки и выше, что приводит к очевидной перегрузке .

Но даже при такой высокой нагрузке ощущается нехватка педагогов, продолжает Ирина Абанкина. Они относятся к группе высшей квалификации, но их часовая ставка ниже, чем у работников в других сферах.

— Например, педагогическая ставка на 30% ниже ставки работников здравоохранения и примерно на 20% ниже ставки в других сферах, — говорит эксперт. — В итоге ставка педагога составляет всего 312 рублей, что соответствует заработной плате часового рабочего среднего уровня квалификации, где средняя ставка составляет 314 рублей. Это свидетельствует о квалификационном провале и несоразмерности оплаты труда в образовательной сфере. Инвестиции в образование педагога таким образом обесцениваются. Проблема требует серьезного внимания и решительных мер со стороны государства.

Людмила Дудова отмечает, что проблема с оплатой труда накладывается и на другие факторы — особенно в сельской местности. Например, на слабо развитую инфраструктуру.

— Качество интернета в сельской местности в той же самой Тверской области — всего-то в 250–300 км от Москвы — отвратительное! — замечает она. — У нас довольно большой образовательный контент представлен на платформах в Сети, и плохая связь сильно затрудняет условия работы и педагога, и ученика. Я однажды, чтобы выполнить свою работу, вынуждена была выехать на машине к вышке в чистом поле.

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Есть проблемы и с состоянием школ, многие из которых долгое время капитально не ремонтировались, до сих пор живут на дровяном отоплении и т.д. Да и сама неопределенность жизни в сельской местности, где население сокращается независимо от того, есть школа или нет, также накладывает отпечаток на желание педагогов работать в школе.

Что делать

Ключевым решением Ирина Абанкина называет повышение оплаты труда учителей до уровня специалистов высшей квалификации.

— Это предполагает как минимум 30-процентное повышение заработной платы, которое должно быть гарантированно для каждого педагога, — уверена она. — Сейчас целевые значения заработной платы, которые были заложены в нормативах, не реализуются, так как всегда есть коэффициенты выравнивания, которые уменьшают бюджетные расходы. Это приводит к тому, что средства, предназначенные для оплаты труда педагогов, часто используются для обслуживания зданий и территорий школ, что уменьшает стимулирующие надбавки и заработную плату.

Ирина Абанкина уверена, что оплата труда педагогов и регулирование их труда является федеральным вопросом, — субъекты не смогут решить эти проблемы из-за ограниченных бюджетов .

Борис Илюхин считает, что проблему нехватки педагогов нужно решать созданием комплексной долгосрочной программы.