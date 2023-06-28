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Образное размышление: педагогов предлагают учить ведению соцсетей

Нехватка таких знаний приводит к претензиям со стороны родителей и увольнениям, говорят в Госдуме
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Депутаты Госдумы просят Минпросвещения инициировать федеральный проект по обучению педагогов навыкам ведения соцсетей, самопрезентации и особенностям общения в интернете с учениками и их родителями. С такой инициативой выступила первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова. В ведомстве назвали цифровую грамотность одним из наиболее востребованных направлений, которое выбирают учителя для повышения квалификации. Но при этом там напомнили, что при министерстве уже действует Совет блогеров-учителей, который распространяет лучшие педагогические практики.

От фото до комментариев

В России необходимо запустить федеральный проект, в рамках которого преподаватели будут учиться правильно вести соцсети и формировать свой позитивный имидж. С такой инициативой в Минпросвещения обратилась депутат Госдумы Яна Лантратова (письмо есть в распоряжении «Известий»). Она считает, что в Год педагога и наставника сотрудникам школ необходимо помочь в повышении их статуса в глазах учеников и их родителей.

«Образ учителя складывается из навыка самопрезентации, умения поддерживать коммуникацию с обучающимися и их родителями, внешнего вида педагога. Значительное влияние на имидж преподавателя оказывают навыки ведения социальный сетей», — обратила внимание депутат и указала, что в России ежегодно увольняют десятки педагогических работников из-за жалоб родителей на неподобающий контент в их личных аккаунтах.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Более того, по ее мнению, педагогов необходимо учить и продуктивному общению с учащимися и родителями во внеурочное время, в том числе в цифровой среде. Депутат привела данные исследования соцсети «Одноклассники» и центра ResearchMe, которое установило, что каждый четвертый ученик подписан в страницы своих учителей.

Один из последних громких случаев с увольнением педагога произошел в Екатеринбурге — там в марте 2023 года учительница лишилась работы из-за фотографий в соцсети: она размещала, в частности, изображения личного характера и фото алкогольных напитков. Нарекания вызвало и то, что она выкладывала изображения, на которых были видны лица учеников (это запрещено делать без согласия родителей или опекунов). В результате женщину уволили по статье ТК о совершении работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка.

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В письме депутат напоминает, что при поддержке департамента по образованию администрации Волгограда в регионе был запущен проект «Имиджмейкинг современного педагога». Его участники учились «навыкам правильной презентации в соцсетях».

«Данный проект получил крайне положительные отзывы от учителей», — рассказала Яна Лантратова и попросила министра просвещения Сергея Кравцова инициировать подобный проект уже в масштабах всей страны.

Учителя-блогеры

Ежегодно в Академии Минпросвещения России, которая предоставляет возможность учителям получить дополнительное профессиональное образование, повышают квалификацию десятки тысяч учителей, заявили в образовательном ведомстве, отвечая на запрос «Известий». Цифровую грамотность там назвали одним из самых востребованных направлений.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Также ведомство напомнило, что уже реализует проект по развитию навыков ведения социальных сетей, но в несколько ином формате, нежели предлагает депутат. При Минпросвещения с сентября 2022 года сформирован Совет учителей-блогеров, в который вошли 26 педагогов. Их задача — распространение лучших практик в педагогической среде.

«Члены Совета учителей-блогеров принимали участие в подготовке обучающих материалов и съемках видео для курсов «Коммуникации в образовании: профиль современного учителя». В настоящий момент проект масштабируется: ведется работа по созданию региональных советов учителей-блогеров», — сообщили в пресс-службе ведомства.

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Директор Института изучения детства, семьи и воспитания Наталья Агре полагает, что Совет учителей-блогеров «уже демонстрирует своим примером, как правильно общаться с многотысячной аудиторией, показывает, как создавать позитивный имидж педагога».

Учитель
Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

— При этом инициатив по подобным курсам много, ведь это актуально не только для педагогов, но и например, для депутатов, — сказала она. — И для того чтобы наше интернет-сообщество стало более культурным, общество прилагает множество усилий: здесь нужно работать в комплексе — в том числе и с учениками, и с их родителями.

Зампред Общероссийского профсоюза образования Михаил Авдеев рассказал, что организация в прошлом году выпустила пособие для учителей о том, как вести себя в соцсетях и защитить свои права в интернете.

— Оно уже активно используется, в том числе участниками нашего Молодежного педагогического движения. Но и инициатива депутатов правильна, — полагает он. — Необходимо обсуждать, как подобное обучение будет организовано, здесь много нюансов.

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Учителям имеет смысл знать, как работают социальные сети, какие у них есть возможности и риски, полагает ректор Московского городского педагогического университета Игорь Реморенко. Он назвал соцсети одной из наиболее востребованных сфер деятельности, но отметил, что «в ней множество подводных камней». Поэтому, по его мнению, подобное обучение не помешает.

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