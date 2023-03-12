Не по вашей чести: как защитить личную жизнь учителей

Принципы государственной политики и правового регулирования в сфере образования необходимо дополнить пунктом о защите чести и достоинства педагогического работника — соответствующий законопроект разработал вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Он заметил, что происходят многочисленные случаи вмешательства в частную жизнь учителей, а педагоги не имеют инструментов для защиты чести и достоинства. Сможет ли закон помочь учителям — разбирались «Известия».

13-й принцип

Борис Чернышов предлагает в своем законопроекте (имеется в распоряжении «Известий») дополнить строчкой про «защиту чести и достоинства педагогических работников» статью 3 ФЗ «Об образовании», где перечисляются принципы, на которых основываются государственная политика и правовое регулирование в этой сфере. Принцип будет 13-м по счету.

В пояснительной записке автор законопроекта говорит, что педагоги имеют «моральные обязательства и ответственность перед всем обществом», но при этом фиксируется низкий уровень престижа профессии учителя в обществе. На это указывает осеннее исследование ВЦИОМа, согласно которому респонденты оценили положение педагогов в обществе на 3,19 балла из пяти возможных. Положительной динамики в этой оценке нет.

«Вместе с этим средствами массовой информации приводятся многочисленные примеры вмешательства в частную жизнь педагогических работников и попыток осуждения их действий даже в тех случаях, когда эти действия не носят противоправный характер и не обусловлены педагогической деятельностью» , — пишет автор законопроекта.

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

«Особых» инструментов для защиты у педагогов нет , говорит Борис Чернышов. Лишь в статье 47 ФЗ «Об образовании» закреплено «право на защиту профессиональной чести и достоинства», но не личной жизни.

Нуждаются ли учителя в защите

Директор научно-исследовательского центра систем оценки и управления качеством образования ФИРО РАНХиГС Борис Илюхин отмечает, что престиж профессии учителя за последние несколько лет действительно существенно упал.

— Беда не только в заработной плате и нагрузке обычного учителя на 1,5 ставки минимум, — сказал он «Известиям». — Во многом еще и в отношении, бытующем в социальном пространстве. Мы много лет говорили об образовании как об услуге, и это «потребительское» отношение всё чаще проявляется в нашем обществе.

Прекращение случаев откровенной травли учителей, как и защита их частной жизни, — это очень важная задача, говорит Борис Илюхин. По его мнению, учитель «имеет право ходить на море в купальнике, купаться в проруби, быть прекрасной женщиной или сильным мужчиной». Однако пока у него «огромное количество обязанностей», но «по сути, нет прав». Борис Илюхин соглашается с инициативой депутата Чернышова, отмечая, что учитель должен чувствовать себя защищенным.

— Если мы хотим, чтобы школа не только давала знания, но и воспитывала личность, — тогда учитель тоже должен быть личностью, и это право должно быть законодательно закреплено , — говорит он. — Это нужно, чтобы у родителей не было возможности вмешиваться в его частную жизнь, а у администрации школ — желания замять возникающие ситуации путем увольнения учителей или понуждения к этому шагу.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Оргсекретарь профсоюза «Учитель» Ольга Мирясова замечает, что случаи чрезмерно внимательного отношения к личности педагога случаются чаще в небольших городах, где родители могут случайно встретить преподавателей в кафе и, например, затем упрекнуть их в употреблении спиртных напитков.

— Соцсети многие педагоги уже закрыли от посторонних либо строго ограничивают себя в публикациях, поскольку конфликтов именно из-за соцсетей было достаточно много, — говорит она.

Президент Обрсоюза Евгений Нежданов замечает, что повышенное внимание к жизни учителей можно понять — родителям хотелось бы, чтобы педагоги были идеальным примером для детей. Палка о двух концах — учителя, имея право на личную жизнь, должны внимательно относиться к содержанию своих страниц в соцсетях, а родители должны следить за работой, а не поведением педагогов во внеурочное время.

Директор Федерального института оценки качества образования, член Общественной палаты РФ Сергей Станченко замечает, что никто не может оспаривать право учителя на личную жизнь, но важно понимать, что, когда любой человек принимает решение о выходе в публичное пространство, реакция на его действия может быть непредсказуемой.

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Нужен ли закон для защиты чести

Член комитета Госдумы по просвещению Лариса Тутова согласна, что излишнее внимание к личной жизни педагога может навредить статусу педагога в обществе, но инциденты, описанные в различных СМИ, считает скорее исключением из правил.

— Отдельно прописывать в законодательстве защиту чести и достоинства педагогов, в том числе их право на частную жизнь, не стоит , — сказала она «Известиям». — Защиту, согласно российской цивилистике, можно осуществлять в судебном порядке. Думаю, этого достаточно.

Она добавила, что профильный комитет Госдумы уже включил в программу принятие законопроекта о статусе педагога, о котором говорят не один год. Он должен дать учителю защиту в том числе от различных неправомерных действий.

Евгений Нежданов также считает, что существующее законодательство достаточно защищает честь и достоинство граждан и нет нужды принимать отдельные нормативы, однако активно участвовать в защите статуса педагога должно и руководство образовательных организаций.

Ольга Мирясова из профсоюза «Учитель» отмечает, что сама по себе новая норма станет лишь очередным благим пожеланием, от которого ничего не изменится. Сейчас же защита учителей остается делом школы и самого педагога. Честь и достоинство, например, можно защищать любому гражданину в рамках Гражданского кодекса, однако у учителей, как правило, нет ни сил, ни времени, чтобы судиться.

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Сергей Станченко полагает, что нет смысла создавать отдельные правила по защите чести и достоинства для какой-то категории граждан.

— Круг вопросов, связанных с психолого-педагогическим аспектом взаимодействия учителя и учеников — это скорее предмет глубокого профессионального обсуждения и тонкой настройки в каждой конкретной школе , — сказал он. — Разумеется, выполнение учительской миссии требует соблюдения определенных правил и норм, понятных практически каждому педагогу, и тут дело не в формальной фиксации этих правил в виде кодекса этики, а в осознанном отношении к своей профессии. Вообще психологический климат — очень важная характеристика всего, что происходит в школе.

Профессор кафедры педагогической психологии имени профессора В.А. Гуружапова МГППУ Евгений Исаев замечает, что внимательное отношение к педагогической деятельности и личности педагога вполне объяснимо, но именно родительская общественность, как правило, выступает наиболее последовательным и принципиальным защитником чести и достоинства педагога, когда они попираются, например, администрацией школы. Он подчеркивает, что профессия педагога, наряду с профессией врача, относится к социономическим профессиям, в которых моральные и нравственные качества имеют такое же значение, как и собственно их профессиональная квалификация, и учитель это должен понимать.

По мнению Евгения Исаева, самих педагогов в большей степени волнует справедливость оплаты труда, в том числе ее существенная разница в зависимости от региона. А Евгений Нежданов призывает ввести дополнительные меры для профилактики профессионального выгорания педагога.

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

Помогает ли кодекс

Борис Илюхин отмечает, что на учителя накладывает дополнительные ограничения профессиональный кодекс педагога, который он называет «весьма продуманным документом», достаточно полно описывающим правила поведения.

— Кодекс выполняет регулятивную функцию в профессиональном сообществе, и именно профессиональное сообщество в первую очередь должно реагировать на случаи, относящиеся к резонансному общественному поведению педагога, — замечает Евгений Исаев. — Кодекс профессиональной этики должен стать предметом изучения в системе педагогического образования. В учебных планах педагогических вузов должна появиться такая дисциплина, как педагогическая деонтология — учение о долге и должном поведении педагога в типовых ситуациях его профессиональной деятельности.