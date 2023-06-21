Решение о подготовке учителей средней школы в колледжах пока не принято

Подготовка будущих педагогов в колледжах для работы в средней школе пока является только инициативой, которая родилась в том числе и в профессиональном сообществе. Таким образом в пресс-службе Минпросвещения РФ прокомментировали «Известиям» 21 июня появившиеся в СМИ сообщения о том, что учителей для российских школ, возможно, будут готовить в колледжах.

Сейчас ведомство занимается всесторонней проработкой этого вопроса, а речи о принятом решении не идет.

«Очень хорошо, что к обсуждению подключились все заинтересованные стороны, что мы слышим самые разные мнения. Все эти позиции мы будем тщательно анализировать и только потом определять дальнейшие векторы развития этой инициативы», — подчеркнул министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

По его словам, никакие изменения не должны сказываться на качестве образования, которое получают дети в школах. Именно этот фактор станет определяющим при принятии окончательного решения, указал Кравцов.

Ранее в этот день Сергей Кравцов сообщал, что также обсуждается инициатива переименования предмета ОБЖ. Так, «Основы безопасности жизнедеятельности» могут стать «Основами безопасности и защиты Родины».