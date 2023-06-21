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В Минпросвещения задумались о переименовании ОБЖ
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В Минпросвещения задумались о переименовании ОБЖ

Кравцов: ОБЖ может получить название «Основы безопасности и защита Родины»
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Фото: ТАСС/Николай Михальченко
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Минпросвещения РФ обсуждает переименование предмета ОБЖ. Так, «Основы безопасности жизнедеятельности» могут стать «Основами безопасности и защиты Родины». Об этом в среду, 21 июня, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

«Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» <…> включает в себя курс начальной военной подготовки, но он шире, <…> ребята, которые воевали в зоне специальной военной операции, они как никто другой могут прийти и рассказать правду», — сказал он в интервью «РИА Новости».

Кравцов подчеркнул, что содержание уроков важно развивать. Инициатива сейчас обсуждается.

«Новый учебник истории поможет школьникам осмысленно ознакомиться с темой СВО»
Министр просвещения Сергей Кравцов — о приоритетах системы среднего образования, промежуточных итогах ЕГЭ и возвращении серебряной медали

В 2024 году будет готов новый учебник истории с разделом про специальную военную операцию. Он предназначен для учащихся 5–9-х классов.

7 декабря министр заявлял, что подвиги российских военных, участвующих в СВО, войдут в учебники по истории. Он также обратил внимание на то, что на протяжении долгих лет в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях дети не получали системных и фундаментальных знаний.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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