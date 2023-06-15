«Новый учебник истории поможет школьникам осмысленно ознакомиться с темой СВО»

Новый учебник истории для учеников 5–9 классов будет готов в течение следующего года. Об этом в интервью «Известиям» в рамках ПМЭФ-2023 заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. При этом учебник для старших классов уже разработан, и заниматься по нему начнут в ближайшем сентябре. По мнению министра, он поможет школьникам понять «основы формирования нашего государства, те исторические события, которыми мы вправе гордиться», а также причины проведения СВО. Сергей Кравцов коснулся и темы проходящего в эти дни Единого государственного экзамена — рассказал, как удалось избежать утечек заданий ЕГЭ , удешевить его проведение, по каким предметам выпускники школ улучшили средний балл и какие преференции смогут получить обладатели серебряной медали, которая со следующего года вновь будет вручаться выпускникам школ.

«Качество образования находится на достаточно хорошем уровне»

— Сейчас российские школьники сдают Единый государственный экзамен. Можно ли уже подвести промежуточные итоги?

— Единый государственный экзамен проходит объективно, нет никаких утечек экзаменационных заданий. Мы совместно с Рособрнадзором развернули более 5 тыс. пунктов проведения, в том числе в новых субъектах России и в 55 странах за рубежом.

Экзамен очень высокотехнологичный, в нем нет тестовой части, творческие задания позволяют раскрыть возможности каждого ребенка. Фактически это письменный экзамен, который дает возможность школьнику вне зависимости от того, где он проживает, сдать экзамен и поступить в любой вуз страны. Мы совместно с Рособрнадзором реализуем технологию, когда билеты печатаются в аудитории, сканируются и проверяются экспертами.

Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров

Сейчас уже подведены результаты по трем предметам — литературе, химии и географии. По литературе в прошлом году средний балл составил 60,73, в этом году — 63,97. Доля высокобалльников — школьников, которые набрали не менее 80 баллов, также увеличилась — с 18,5% до 25%. Что касается химии, здесь также зафиксирован рост на два балла по сравнению с 2022 годом. Количество высокобалльников увеличилось с 14,8% до 18,2%. И по географии результат сопоставим с прошлым годом — 54,5 балла. Хотел бы отметить, что увеличилось количество высокобалльников по этому предмету — 6,6%, в прошлом году было 5,9%.

Уже есть и предварительные результаты по математике базового и профильного уровня, а также по русскому языку. Средние баллы по этим предметам сопоставимы с результатами прошлого года. Мы видим, что качество образования у нас находится на достаточно хорошем уровне и пандемия коронавируса не повлияла на результаты ЕГЭ. Будем дальше следить за ситуацией. В понедельник Рособрнадзор подведет предварительные итоги по другим предметам.

— Уже на протяжении нескольких лет билеты печатаются прямо в аудитории. Насколько оправдала себя эта технология?

— Эта технология помогает исключить утечки и значительно сократить время обработки. Раньше задания печатались в Москве, потом развозились по регионам, а из региональных центров обработки информации доводились до пунктов проведения экзаменов. За счет технологии печати в аудитории уменьшена и стоимость проведения экзамена.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Сейчас в России формируется суверенная система образования. Мы видим трансформацию системы высшего образования. А как этот процесс скажется на общем и среднем профессиональном?

— Система школьного образования важна для формирования личности и мировоззрения. И очень важно в этот период оградить школьников от деструктивной информации, особенно когда против нашей страны идет информационная война, направленная прежде всего на ребят школьного возраста. Нами выстроена система, которая позволяет доносить до них объективную, достоверную информацию. Конечно, у школьников очень много вопросов. И на уроках «Разговоры о важном» учителя всё им объясняют, в том числе и про причины специальной военной операции.

Можно смело сказать, что те цели, которые преследуют недоброжелатели в информационной войне, не достигаются. Мы создали цифровую среду в помощь традиционной системе образования, где есть своя социальная сеть для общения школьников, своя видеоконференцсвязь. Утвердили программу воспитательной работы в школах. Например, мы ввели церемонию поднятия государственного флага и исполнения государственного гимна по понедельникам.

К сожалению, в 1990-х мы потеряли главные нравственные основы, переквалифицировали образование в услугу, отказавшись от системы воспитания. В 2022 году воспитание возвращено в систему образования.

— Личность формируется не только в школе, но и в семье. Вы говорили и о необходимости уроков «Разговоры о важном» для родителей.

— Мы, в том числе и по инициативе родительского сообщества, организовали на «Первом канале» трансляцию всех видеороликов, которые идут по понедельникам в рамках «Разговоров о важном». Сделано это, чтобы их могли посмотреть родители, и те темы, которые обсуждаются на уроках «Разговоров о важном», обсудить со своими детьми. А это темы дружбы, уважения к старшим, темы, связанные с малой и большой Родиной. То есть то, что формирует человека с большой буквы.

Фото: РИА Новости/Кирилл Брага

«Традиция важна»

— Со следующего года отличившимся выпускникам вновь будут давать серебряные медали. Какие преференции они могут получить за свои успехи?

— На мой взгляд, традиция золотых и серебряных медалей очень важна. Золотая медаль дается за круглые пятерки, но понятно, что ситуации разные. И выпускник с двумя–тремя четверками в аттестате тоже заслуживает поощрения за свой труд. Сейчас мы разрабатываем критерии получения медали и обсуждаем те возможности, которые может давать серебряная медаль. Я не исключаю, что это будут дополнительные баллы к ЕГЭ. Открою небольшой секрет: я планирую посетить «Алые паруса», где впервые покажем серебряную медаль.

— Но и золотая медаль не всегда дает преференции — это остается на усмотрение самих вузов. Не планируется ли «сверху» закрепить необходимость дополнительных баллов при поступлении для отличников?

— Это требует отдельного обсуждения. Но большинство вузов дают дополнительные баллы за золотую медаль. Уверен, что такая же ситуация будет и для серебряных медалистов.

— Сейчас большой спрос на специалистов IT-сферы, и мы понимаем, что в ближайшем будущем он будет только расти. Планируется ли как-то менять школьную программу с учетом современных тенденций?

— Мы совершенствуем программу по информатике, чтобы она учитывала все достижения в области информационных технологий, в том числе в сфере искусственного интеллекта. По закону школы могут использовать нашу программу по информатике либо разрабатывать свои, но не ниже уровня федеральной программы.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Сегодня для старшеклассников реализуется большая программа по подготовке программистов, она инициирована Минцифры. Сейчас информатику для сдачи ЕГЭ выбирает на 40 тыс. школьников больше, чем пятью–шестью годами ранее. Эта отрасль развивается, но важно не забывать и про другие перспективные и необходимые для нашего государства направления. Это медицина и оборонно-промышленный комплекс.

Сегодня на панельной дискуссии по развитию среднего профессионального образования мы говорили о том, что необходим прогноз перспективных направлений, чтобы формировать под них кадры. Этот прогноз может уточняться ежегодно, но мы должны четко понимать, какие специалисты необходимы в ближайшие три–пять лет. Уже со следующего года, начиная с шестого класса, в рамках системы профориентации ребята будут знакомиться достижениями российских IT-компаний.

— С 1 сентября старшеклассники начнут учиться по новому учебнику истории. В чем его главное отличие от прежнего?

— Учебник для 10–11 классов совмещает те подходы, которые были и в существующих учебниках. Его авторский коллектив состоит из ведущих ученых. Это и Александр Чубарьян, и Анатолий Торкунов, и Владимир Мединский. Фактически это авторы тех курсов истории, по которым ребята учатся сейчас. Но мы пришли к мнению, что нам нужен единый учебник, и объединили всё в учебнике новейшей истории.

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

И очень важно, чтобы наши школьники видели и понимали те основы формирования нашего государства, те исторические события, которыми мы вправе гордиться , в том числе в контексте мировой истории. В новом учебнике в том числе есть раздел, посвященный специальной военной операции.

И сейчас готовится учебник по истории для основной школы.

— Когда планируется завершить его разработку?

— В течение следующего года.

— В каком объеме представлена в учебнике тема специальной военной операции?

— Это серьезный материал, где приведены факты, демонстрирующие причины проведения специальной военной операции. Этот труд поможет школьникам осознанно, осмысленно ознакомиться с этой темой.

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

— Многие родители жалуются, что их дети сильно перегружены домашними заданиями. В западных странах наблюдается тенденция на уменьшение объема домашних заданий. Как в министерстве смотрят на идею урезать их количество или отменить вовсе?

— Я не сторонник кардинальных или революционных перемен в системе образования. Подобные вопросы должны сначала обсуждаться с экспертами, педагогами, учителями, и лишь затем приниматься какие-либо решения.

Проблема домашних заданий связана с тем, что до принятия закона о федеральных программах каждая школа составляла свои индивидуальные программы. Но уже с 1 сентября этого года все школы работают по шести федеральным программам — география, история, русский язык, литература, основы безопасности жизнедеятельности. И здесь мы четко нормируем нагрузку, учитывая домашние задания.

При этом по закону и за содержание учебника будет отвечать государство в лице министерства просвещения. Тогда и вопрос с нормированием домашнего задания будет тоже для родителей понятен.