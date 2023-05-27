Реверсивное движение: зачем в школы вернут серебряные медали

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что с 2023/24 учебного года в школах снова будут вручать серебряные медали. Эксперты считают, что такие награды могут быть полезными для среднего образования при условии, что будут прописаны четкие критерии их получения. А вот по вопросу, должны ли медали давать какие-то серьезные преференции выпускникам при поступлении, мнения разошлись . Подробнее — в материале «Известий».

Возвращение истории

Кравцов отметил, что серебряные медали вернутся в школы уже со следующего года . Он выразил мнение, что это «очень правильное» решение, однако не раскрыл подробностей. Какие преференции даст выпускникам обладание этой медалью — пока неясно. В Минпросвещения не ответили на запрос «Известий» на момент публикации материала.

Отметим, что серебряная медаль исчезла из школ совсем недавно — в 2013 году было решено отказаться от медалей вообще, но уже через год награды «За особые успехи в учении» снова стали вручать, но только за отличную учебу . Российским регионам разрешено самостоятельно устанавливать правила поощрения учеников. Например, серебряную медаль до сих пор вручают ученикам в Томской и Магаданской областях.

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Практика вручения медалей школьникам по окончании учебы давняя. Например, до 1917 года школьники претендовали на золотые и серебряные медали, если получили отличные оценки по всем предметам гимназического курса, в том числе по не обязательному для обучения древнегреческому языку . Медаль вручалась не автоматически по факту выполнения определенных критериев, а после обсуждения на совете гимназии. Никаких льгот такие медали не давали.

В СССР медали для школьников появились в 1944 году . С тех пор изменения в критериях были, но незначительные — в основном всегда учитывались оценки при сдаче экзаменов, отличные оценки по школьным предметам в старших классах и образцовое поведение.

Золота в медалях, конечно, не было — это медно-цинковый сплав с золочением. А вот вес при поступлении был долгое время по-настоящему золотым: медаль позволяла выпускнику поступить в любой российский вуз после сдачи на отлично первого вступительного теста. Это привело к переизбытку «отличников», которые не пускали в вузы выпускников, глубже знавших профильные предметы. И в 2009 году привилегии отменили. Сейчас золотая медаль дает дополнительные баллы к сумме, полученной по итогам сдачи экзаменов (максимальный бонус — 10, но решение принимает вуз), либо дает преимущество при зачислении в учебные заведения при равном количестве баллов за ЕГЭ с другим абитуриентом.

Зачем возвращать серебряную медаль

Заместитель председателя комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Людмила Скаковская в беседе с «Известиями» согласилась с идеей министра Кравцова, заметив, что «возврат серебряных медалей — еще один шаг к укреплению имиджа образования». По ее мнению, этот элемент соревновательности добавит мотивации в обучении.

Положительно оценила решение и член комитета Госдумы по просвещению Лариса Тутова, которая выразила мнение, что серебряная медаль может стать стимулом для учеников, однако важно четко прописать критерии получения этой награды.

Фото: ТАСС/Светлана Соколова

Профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина также полагает, что такое поощрение детей, которые хорошо учатся, можно вернуть.

— Медалисты — это еще и вклад в репутацию школы, что тоже представляется достаточно значимым , — рассказала она «Известиям». — Многие родители, выбирая для своего ребенка школу, смотрят на средние баллы ЕГЭ, на вузы, в которые поступают выпускники, но и количество медалистов — значимый и видимый результат. На уровне школы, местного сообщества, среди друзей, семьи серебряная медаль имеет значение. Основная ее ценность — в признании усилий ученика, но не думаю, что вузы должны как-то признавать эту медаль, потому что для них как раз важны освоение программы и подготовленность абитуриента.

Нужны ли преференции за медали

Директор проектов «СберУниверситет» Дмитрий Коваленко отмечает, что сейчас медали имеют скорее символическую значимость, остаются чаще приятной страницей семейной истории, причем зачастую более важной для родителей, чем для самого медалиста. Значимость медалей существенно снизилась после того, как система приема в вузы стала базироваться на результатах ЕГЭ и олимпиад и ушел мотив осваивать все предметы на высокие оценки.

— Поэтому я уверен в том, что необходимо расширять их практическую ценность, — заявил он «Известиям». — Это мотивирует школьников не только углубляться в отдельные узкие специальности, но и более качественно осваивать всю школьную программу и, как следствие, развиваться более комплексно.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Дмитрий Коваленко отмечает, что со временем школьники, которые получили раннюю профориентацию и сосредоточились на двух-трех предметах, могут столкнуться с нехваткой набора знаний в течение жизни. Поэтому, говорит он, нужно совершенствовать систему образования в пользу более равномерного освоения учебной программы.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин также считает, что правильно поощрять получение детьми разносторонних знаний.

— Очень сложно ребенку сразу сориентироваться, кем он хочет быть — космонавтом или врачом-кардиологом, — рассказал он «Известиям». — Школа дает общее образование для того, чтобы человек мог быть не только узкопрофильным специалистом, но и разбираться в литературе, музыке, других предметах, которые, может быть, напрямую ему не понадобятся, но будут полезны для расширения кругозора.

Член общественного совета при Минобрнауки, директор московской школы № 109, заслуженный учитель России Евгений Ямбург указывает, что если уж принято решение о возвращении серебряных медалей, то необходимо проработать и вопрос об их практической пользе, и предлагает тоже давать за них дополнительные баллы к ЕГЭ.

Дмитрий Коваленко отмечает, что в Белоруссии при поступлении в вуз учитывается средний балл аттестата о школьном образовании, и это один из вариантов решения задачи стимулирования более полноценного развития школьников . Однако, подчеркивает он, вопрос правил учета медалей при поступлении в вузы должен прорабатываться и Минпросвещения, и Минобрнауки, и экспертами.

Ирина Абанкина замечает, что средний балл аттестата в России учитывается, но при поступлении в колледжи. Причем с учетом возрастающей популярности этого направления этот показатель становится очень важным — по некоторым направлениям он достигает 4,9. Поэтому даже на уровне ранней профориентации очень важна равная успешность по всем предметам.

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Одновременно Ирина Абанкина признается, что не является сторонником тех или иных преференций, так как российская система образования стремится к честности и прозрачности конкурса при аттестации и при поступлении в вузы. Эти задачи решает ЕГЭ, достаточно много бонусов для абитуриентов дает уже олимпиадный путь, и дополнительных преференций не нужно.

Председатель Единой независимой ассоциации педагогов Москвы Екатерина Морозова считает, что серебряным медалистам нужно давать преференции при поступлении в вузы, но только при условии соблюдения четко прописанных критериев.

— Должно быть понятно, за что давать медаль, что она даст при поступлении в вуз, — рассказала она «Известиям». — Должно быть портфолио ребенка, чтобы мы видели его успехи, причем не только в обучении, но и в общественной жизни школы, в олимпиадах, конкурсах, участии в конференциях, патриотических и волонтерских мероприятиях. Не слишком правильно давать медаль только за пятерки, ребенок должен развиваться как человек. Над всем этим надо серьезно подумать экспертному сообществу.

Обратная сторона медали

Екатерина Морозова подчеркивает: не только четкие критерии получения медалей должны быть прописаны, но и контроль за их исполнением — нельзя допустить, чтобы в школах начали злоупотреблять возможностью отличиться за счет медалистов.

Эксперт Национального союза педагогов Наталья Шадрина замечает, что в какой-то момент медали стали давать настолько большому количеству детей, что это поставило под сомнение и значимость полученных наград, и вообще качество учебного процесса.

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

— Это зачастую странно выглядело: учеников с золотой медалью очень много, а в школе огромные проблемы по кадровому составу, по каким-то другим параметрам, — заметила она в беседе с «Известиями». — Вообще важно, чтобы получение медали не становилось самоцелью для ребенка и для школы. Важно говорить об осознанности и значимости обучения. Зачем я иду в школу? Наверное, не только для того, чтобы получить золотую медаль, а за знаниями, умениями, навыками и компетенциями.

К слову, скандалы с получением золотых медалей слишком большим числом выпускников продолжались даже после того, как золотые медали перестали играть столь большую роль для школьников при поступлении. Так, в 2017 году в Адыгее выпускница местной школы во время церемонии вручения медалей заявила со сцены актового зала, что ее одноклассница — дочь местной чиновницы — получила медаль незаслуженно. Тогда же Рособрнадзор выяснил, что в Карачаево-Черкесии количество медалистов составляет 20% от общего числа выпускников, в Адыгее — 17,7%, в Кабардино-Балкарии — 17,3%, в Мордовии и Ставропольском крае — по 16%, хотя в среднем по регионам — не более 10%, а в Москве и Санкт-Петербурге — 8,9 и 7,1% соответственно.

Педагог из Нижегородской области, активист профсоюза «Учитель» Дмитрий Казаков замечает, что система получения серебряных и золотых медалей всегда была противоречивой и иногда вызывала перекосы в образовании.

Фото: ТАСС/Антон Подгайко

— Например, когда я поступил в вуз, практически все золотые медалисты у нас вылетели с первого курса, — рассказал он «Известиям». — Но с другой стороны, у меня был друг, который с первого класса выделялся, очень хорошо учился — и ему было бы несправедливо не дать эту медаль.

Он считает, что вводить серебряную медаль как способ поощрения и добавлять за это некие преференции нужно очень осторожно, максимально проработав критерии. Дмитрий Казаков подчеркивает, что это не должно быть простой данью возвращения к стилистике советской школы, внешние атрибуты которой пытаются в последнее время придать среднему образованию.