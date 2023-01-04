Еще раз учиться: как выжили онлайн-школы в 2022 году

В 2022-м сфера онлайн-образования, привыкшая к росту в предыдущие годы, столкнулась со скачками спроса и необходимостью меняться — особенно в курсах, ориентированных на взрослых. Как восстанавливался рынок EdTech, чего ждет отрасль от 2023 года и насколько интересно людям дополнительное образование в непростые времена — разбирались «Известия».

Как 2022 год отразился на рынке

«Известия» опросили более 20 компаний отрасли EdTech. Выяснилось, что бизнес, скорее, справился со сложностями, хотя не обошлось без турбулентности. Этому способствовала ситуация на рынке труда, кадровый голод, а также желание людей в кризисный период обзавестись более надежной профессией.

Гендиректор Онлайн-школы № 1 (резидент фонда «Сколково») Артем Аницоев считает, что наиболее негативно на сферу повлияло снижение потребительской активности . Гендиректор образовательной компании Maximum Education Михаил Мягков заметил, что сверхамбициозные планы и темпы роста скорректировались, но обрести стабильность в целом удалось. Особенно спокойно прошли этот период детский и школьный сегменты.

— Расходы на детское образование даже в самых кризисных ситуациях режутся в последний момент , — считает он. — Чуть более сложная ситуация в области дополнительного взрослого образования. На эту сферу в текущем году повлияло много факторов: ограничение инвестиционных возможностей, изменение основных каналов привлечения клиентов.

Исполнительный директор Skyeng Рустам Айнетдинов говорит, что наибольшие сложности возникли весной, когда почти каждый день появлялись новые вводные и ограничения. Однако большую часть потенциальных рисков удалось оперативно просчитать и подготовиться к ним.

Еще раз учиться Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Управляющий партнер онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Александр Ларьяновский сообщил, что у его компании после 24 февраля произошел внеплановый прирост учеников за счет ухода с российского рынка онлайн-школ AllRight и EnglishDom. Труднее пришлось в конце сентября после объявления частичной мобилизации , когда многие взрослые ученики стали отменять уроки и переносить занятия — падение тогда составило около 10%. В то же время в детском сегменте, наоборот, произошел рост на те же 10%.

Управляющий директор Ultimate Education (объединяет несколько онлайн-школ) Никита Подлипский оценивает общий прирост рынка EdTech в 10–15%, а основным вызовом называет быструю перестройку процессов, включая смену основных рекламных каналов и потребительской модели поведения.

— Клиент стал еще более разборчив, время спонтанных покупок ушло, — говорит он. — Сместился акцент на прикладные профессии, поэтому EdTech-проекты стараются усиливаться в определенных нишах.

СЕО компании «Зерокодер» Кирилл Пшинник полагает, что наибольшее негативное внимание оказали маркетинговые ограничения: Facebook и Instagram (принадлежат организации Meta, признанной в РФ экстремистской) были эффективными площадками для таргетированной рекламы. СEO EdTech-стартапа для подростков «Раунд» Галина Ахмерова отметила, что рынок также имел проблемы с обновлением мобильных приложений из-за ужесточения правил со стороны Google и Apple.

— Но основная сложность возникла с долгосрочным планированием, большинство компаний не захотело инвестировать в работу с молодежью на перспективу , — добавила она. — Организации сейчас концентрируются не на привлечении новых пользователей, а на удержании уже существующих. Лидером в сегменте допобразования стали информационные технологии, так как многие решили переучиться на новую специальность.

Еще раз учиться Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

С этим же связывает рост спроса на услуги компании во втором полугодии основательница международной AI-школы Mathshub Айра Монгуш.

Отдельные узкие сферы в EdTech почувствовали более серьезные проблемы. Основатель Академии Cryptemic (обучающая платформа в сфере криптовалют) Антон Янушкевич сообщил об отрицательном тренде рынка с ощутимой просадкой относительно показателей прошлого года и предрек сфере онлайн-образования стагнацию на срок от одного года до полутора лет . Сооснователь Pelmen Co. (платформы обучения маркетингу на крипторынке) Валерия Кутькина также указала на падение спроса на 40%, но заметила, что произошел рост выручки за счет смены форматов занятий.

Курс на Восток

Ряд компаний смогли в этом году успешно освоить новые зарубежные рынки : исполнительный директор онлайн-школы Novakid Дмитрий Малин рассказал о запуске проекта в Казахстане и общем укреплении позиций в Восточной Европе, на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии. Наибольший прирост показали проекты в Японии, Южной Корее и Малайзии, что помогло нивелировать негативный эффект от снижения клиентской активности в России.

Руководитель Школы управления «Сколково» Александр Ким также отметил развитие сотрудничества с соседними и восточными странами.

— Кроме того, растут интерес и помощь со стороны российских инвесторов и доноров , — говорит он. — В качественном образовании для своих кадров заинтересованы все: и корпорации, и государство, и собственники бизнеса.

Еще раз учиться Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Гендиректор сервиса Pharmedu Татьяна Ходанович сообщила, что 60% заказчиков стали западные фармкомпания, которые после февраля решили взять паузу, но к осени в большинстве своем вернулись.

В то же время перераспределение ресурсов привело к тому, что пришлось приостановить на неопределенный период международную экспансию.

— Во-первых, это дорого, а во-вторых, сейчас не то время, когда можно поднимать инвестиции для развития этого направления, — сказал Рустам Айнетдинов из Skyeng.

Были и те, кто в этом году решил запустить новые проекты, — например, Екатерина Мовсумова и Ольга Касьян, которые основали образовательную программу для женщин Collabroom, помогающую быстро начать собственное дело. На успех проекта повлияли как волна сокращений в иностранных компаниях, так и релокация — некоторые из уехавших женщин решили открывать свое дело за рубежом.

Как поменялся интерес к допобразованию

По мнению экспертов, в 2022 году не произошло общего снижения интереса, но были определенные «периоды замирания» . Школы стали чуть более осторожны в финансовых привычках : например, сильно выросла доля платежей в рассрочку.

Кирилл Пшинник из «Зерокодера» считает стабильный интерес со стороны его клиентов спецификой IT-образования. Об этом же говорит CEO и основатель школы IT-профессий для детей Rebotica Александр Киселев, который замечает, что в этом сегменте интерес только усилился.

Еще раз учиться Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

— Все хотят быть разработчиками, а те, кто ждали особенного момента, стали еще активнее, — говорит Георгий Бабаян из Elbrus Coding Bootcamp. — В рецессию рынок образования растет, и мы наблюдаем это своими глазами.

Руководитель TeachLine Антон Блинов считает, что потребность в онлайн-образовании будет увеличиваться, поскольку наблюдается тренд на смену профессий — сотрудники компаний в наиболее пострадавших секторах экономики начнут искать рабочие места в других отраслях.

Как преодолевали кризисные периоды

В 2022 году возникла необходимость объединить усилия ведущих игроков рынка, и 12 декабря был подписан меморандум о создании Российской ассоциации цифровых инноваций в образовании. Директор Центра индустрии образования Сбербанка Наталья Журавлева называет это очень важным событием для рынка — совместная работа позволит создать единые подходы к качеству образования, разработать методические материалы, внедрить новые технологии.

Однако чаще фирмам приходилось преодолевать трудный период в одиночку. Рустам Айнетдинов из Skyeng отмечает, что пришлось уйти от стратегического финансирования в «тактически-прикладное».

Еще раз учиться Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

— Если мы понимаем, что вложенные нами деньги вернутся в течение хотя бы полугода-года, то мы с высокой долей вероятности продолжаем развивать такой проект. Но если сроки или результаты туманны, то, к сожалению, проекты приходится замораживать , — сказал он.

Откуда оптимизм

Михаил Мягков из Maximum Education полагает, что российский EdTech продолжит расти, но при этом существенно сократится количество стартапов, а крупные игроки будут становиться еще больше. Екатерина Мовсумова из Collabroom призывает привыкать к «долгосрочной неопределенности как естественному фону», а Татьяна Ходанович из Pharmedu считает, что следующий год ожидается тяжелым, «но с уже понятными правилами игры».

Впрочем, сектору EdTech может помочь кадровый голод, который приведет к росту популярности краткосрочных образовательных программ.

— Потребность в профессиональной переподготовке и повышении квалификации сейчас в целом оценивается на уровне более 30 млн человек в России (по данным Frost & Sallivan), — говорит Никита Подлипский из Ultimate Education.

Еще раз учиться Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Эксперты полагают, что заметнее всего будет расти востребованность цифровых навыков и профессий: по данным маркетплейса Edutoria, курсы в области IT выбирают 35% пользователей.

По мнению Дмитрия Малина из Novakid, в обозримом будущем взрывного всплеска в EdTech уже не ожидается, но и обвала на рынке тоже.