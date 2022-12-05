Время умных: в Нижнем Новгороде эксперты из 20 стран обсудили проблемы образования

1 декабря в Нижнем Новгороде состоялась Global Impact Conference – 2022. На этот раз темой глобального международного форума стало образование, его значимость и эффективность в современном мире. В конференции под эгидой «Росатома» приняли участие более 30 экспертов из 20 стран мира, которые обсудили наиболее значимые проблемы и вызовы современного образования, а также возможности расширения доступа к образовательным программам для всех слоев населения . На конференции побывал корреспондент «Известий».

В ногу со временем

Дата проведения третьей Global Impact Conference оказалась весьма символической: международный форум прошел в день, когда «Росатом» отмечал свое 15-летие. Использование и развитие новых технологий, создание условий для раскрытия талантов — задачи, равно важные как для российской атомной корпорации, так и для глобального образовательного процесса. Поэтому тема глобального форума «Образование Х как катализатор будущего» оказалась как нельзя более уместной. На конференцию съехались десятки экспертов из 20 стран мира — представители сферы образования из Индии, Китая, России, Турции, ОАЭ, Омана, Армении, Казахстана, ЮАР, Бразилии, Вьетнама, Египта, стран Африки и Латинской Америки.

Международную конференцию открыл генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев. В своем приветственном слове он отметил, что слово «образование» несет в себе двоякий смысл, будучи связанным не только с обучением, но и с рождением, становлением, созиданием. «Поэтому, говоря об образовании, мы имеем в виду не только получение знаний, но и становление человека грамотного и социально активного, который хочет и может помогать стране, где он живет, делать жизнь лучше», — отметил Лихачев.

Время умных Директор «Росатома» Алексей Лихачев Фото: пресс-служба GIC 2022

О важности образовательной проблематики в современном мире говорил и представитель Организации Объединенных Наций Рашид Алуаш, ответственный за совместную программу Российской Федерации и управления верховного комиссара ООН по правам человека. По его мнению, обеспечение доступа к качественному образованию — один из ключевых вопросов дальнейшего развития человечества. Как рассказал представитель ООН, сегодня в мире насчитывается 1 млрд 800 млн молодых людей — больше, чем когда-либо в истории человечества. «Именно им предстоит принимать новаторские решения, выступать двигателями прогресса, формировать социальные перемены, — отметил Алуаш. — А для этого необходимо максимально полно обеспечить молодежи доступ к образованию».

О том, каким должно быть образование будущего по своему глубинному наполнению, в ходе конференции говорили участники пленарного заседания «В поисках человека: взгляд искусства, науки и бизнеса». Главными спикерами стали эксперты с обширным опытом в области образования — директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова и руководитель Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ профессор Сергей Филонович. Они обсудили роль науки, культуры и бизнеса в современном образовании.

Время умных Фото: пресс-служба GIC 2022

Участники дискуссии сошлись на том, что в сегодняшних условиях образование должно быть полноценным и многогранным, охватывая все сферы человеческого знания. «Важно, чтобы человек чувствовал себя свободно в обоих сферах, — заметил Сергей Филонович. — Физик тоже должен владеть предметом культуры». Земфира Трегулова, в свою очередь, отметила рост интереса к культурным программам среди молодежи, а также усиление роли бизнеса в поддержке культурных и образовательных проектов. Сергей Филонович также назвал еще две значимые тенденции: сегодня специалисты учатся дольше, зачастую на протяжении всей жизни, при этом, однако, достаточно рано углубляясь в специализацию. Это, по мнению эксперта, не соответствует сегодняшним реалиям. «Мир меняется очень быстро, как и списки востребованных профессий, и система образования должна это учитывать», — заявил он.

В цифровом мире

Современное образование — это в первую очередь использование инновационных обучающих моделей и передовых информационных технологий, в один голос говорили участники конференции. Сам форум стал тому лучшим доказательством: он проходил в гибридном формате, и те, кто не смог прибыть в Нижний Новгород, — как спикеры, так и зрители, — принимали участие в Global Impact Conference дистанционно. В общей сложности, зрителями на форуме стали более 1 млн человек из 15 стран мира. Эта цифра лучше всего демонстрирует значимость передовых технологий в мире образования.

К таким же выводам пришли организаторы исследования, о результатах которого рассказала собравшимся заведующая Лабораторией инноваций в образовании Института образования НИУ ВШЭ Диана Королева. Так, 61,8% участников исследования, проведенного специалистами института, отметили в качестве наиболее значимого образовательного тренда последних лет внедрение гибридных методов обучения, сочетающих в себе как очные, так и дистанционные формы занятий. Современные технологии, утверждают эксперты, позволяют сделать дистанционное обучение максимально эффективным и зачастую даже более привлекательным для обучающихся, чем традиционные очные формы получения знаний. Однако, как заметила Диана Королева, чтобы онлайн-занятия выполняли свою функцию в полной мере, необходимо развивать техническую и методологическую базу дистанционного образования, проводить обучение педагогов, давая им возможность освоить соответствующий учебный инструментарий.

Время умных Фото: пресс-служба GIC 2022

Разработчики инновационных образовательных программ на Global Impact Conference были отмечены особо: на полях конференции состоялось награждение победителей международного студенческого конкурса «Инновации в образовании», организованного корпоративной академией «Росатома» совместно с НИУ «Высшая школа экономики». На конкурс в текущем году поступило более 400 заявок из 19 стран, включающих, кроме России, Белоруссию, Казахстан, Армению, Грузию, Германию, Францию, Израиль, Индонезию, Малайзию. Накануне конференции из числа участников были отобраны 10 полуфиналистов, проекты самой разной направленности — от семейного тренажера по робототехнике, созданного специалистами из Ивановской области, до цифрового инструмента измерения готовности системы образования к чрезвычайным ситуациям, созданного молодыми новаторами из Еревана по следам пандемии COVID-19. Победителей жюри объявило прямо в ходе конференции: ими стали Владислав Терещенко и Валерий Левенцов из Ленинградской области, создатели цифрового тренажера LEAN. ПРОИЗВОДСТВО по обучению бережливому производству.

Как рассказала один из членов конкурсного жюри, директор по персоналу компании «Гринатом» Наталья Пичугина, для нее главным принципом отбора было соответствие проекта запросам современного общества. «Среди финалистов, в частности, был проект, посвященный развитию детей с ограниченными возможностями здоровья, — рассказала Пичугина. — Действительно, педагоги не всегда умеют работать с такими детками, и подобные работы сегодня очень актуальны. Были интересные проекты с точки зрения бизнеса. Например, победивший проект, связанный с изучением производственных систем. Он позволяет обучаемому быстро погрузиться в принципы и правила производственной системы, и работает гораздо эффективнее традиционных методов, позволяя обучаться без отрыва от производства и использовать в своей работе». Как рассказала Наталья Пичугина, «Росатом» готов сотрудничать с авторами инноваций, и, в частности, «Гринатом» уже начал переговоры о совместной работе с авторами одного из проектов.

Без отрыва от производства

Особый интерес участников конференции вызвала сессия «Корпоративные джедаи: HR-тренды в JEDI-мире [Justice — Equity — Diversity — Inclusion]» . Сегодня, отметили участники сессии, обучение в процессе работы является уже привычной практикой, ведь, как отметил Мехди Азадвари, директор Центра экономических исследований Евразии (Иран), «задача образования — оценивать предполагаемые изменения экономики в будущем и быть готовыми к этим изменениям». Поэтому постоянная работа с сотрудниками, ставящая своей целью максимальное развитие их способностей, является приоритетом для каждой компании.

По словам заместителя генерального директора по персоналу Татьяны Терентьевой, «Росатом» — человекоцентричная компания, и этот принцип — один из основных в ее работе. «Мы неизменно подчеркиваем значимость человека для «Росатома», — говорит Татьяна Терентьева. — С точки зрения работы с людьми это означает, что все наши процессы нацелены на помощь сотруднику в раскрытии своего потенциала, своих талантов. На это нацелены программы подготовки и переподготовки сотрудников, социальная политика, программы поддержки ментального здоровья. И с каждым годом те силы и средства, которые компания направляет на эту цель, только растут».

Время умных Мехди Азадвари Фото: пресс-служба GIC 2022

О растущей значимости человеческих ресурсов для компаний в сегодняшнем мире говорила и председатель HR-ассоциации Армении Арпи Карапетян. «Сегодня процессы работы с людьми направлены не сверху вниз, как раньше, а наоборот, снизу вверх, — рассказала она. — Чтобы привлечь и удержать талантливого сотрудника, мы должны понять его потребности и постараться удовлетворить их. А как показывает практика, потребности и запросы специалистов зачастую связаны именно с профессиональным развитием, возможностью проходить обучение, расти и развиваться в избранной области».