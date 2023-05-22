Школьные моды: сколько стоит собрать выпускника на последний звонок

Последний школьный звонок в некоторых регионах проведут в онлайн-режиме, либо вовсе отменили, однако это никак не повлияло на активную подготовку к событию. Спрос на товары для выпускников в начале мая вырос разных площадках. Например, на маркетплейсе Ozon школьные фартуки стали покупать в 3,7 раза чаще, чем в прошлом году, банты — в 2,4 раза. Спрос на мужские костюмы по стране увеличился на 11%. В среднем, образ для выпускницы обойдется в 6 – 6,5 тыс. руб., для юноши — в 11 тысяч при условии покупки костюма. Активизация торговли объясняется как снятием коронавирусных ограничений, так и тем фактом, что выпускников 9-х и 11-х классов в этом году больше, рассказали эксперты.

Гольфы и банты

Число покупок мужских костюмов в мае 2023 года увеличилось на 11% по сравнению в тем же периодом прошлого года, бантов — на 13%. Чаще приобретали также школьные фартуки и белые рубашки, следует из данных компании «Платформа ОФД» (оператор фискальных данных, ежедневно обрабатывает 50-55 млн кассовых чеков, с 1,1 млн онлайн-касс в России).

Рост спроса на отдельные категории товаров перед последним звонком заметили и на маркетплейсах. Так, продажи бантов и платьев на Ozon с начала мая выросли в четыре раза год к году. Спрос на гольфы увеличился в 7,2 раза, мужские рубашки — в 6,3 раза, мужские туфли — в 5,3 раза, школьные фартуки — в 3,7 раза.

На Wildberries продажи лент для выпускников в мае в штуках выросли на 73% год к году. Бантов приобрели на 140% больше. А гольфы, которыми многие выпускницы дополняют свой образ на последний звонок, оказались на 63% популярнее, чем это в мае прошлого года.

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Более весомые затраты на торжества по случаю окончания учебного года несут, как правило, выпускники 9-х и 11-х классов, отметили эксперты аналитического ресурса Чек Индекс «Платформы ОФД».

— В этом году, по данным из открытых источников, таких выпускников будет на 7-10% больше уровня прошлого года. Поэтому объем продаж соответствующих товаров выше по объективным причинам, — отметили аналитики.

При этом в целом продажи одежды и обуви в мае снизился на 4-5% год к году.

В среднем в мае этого года на мужские костюмы россияне тратили 6,5 тыс. рублей. На белые рубашки — 833 рубля. Пара туфель для выпускника обходилась в среднем в 2 720 руб., подсчитали в «Авито». На галстук или бабочку тратиди еще около тысячи рублей. В итоге мужской образ обойдется в среднем в 11 тыс. рублей.

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

На традиционные для образов выпускниц школьные фартуки в этом году тратят порядка 2,3 тыс. рублей. Цены на сшитое на заказ классическое черное или темно-коричневое платье и фартук начинаются от 3,5 тыс. руб., свидетельствуют данные «Авито». Пару туфель к наряду подбирают в среднем за 2 тыс. рублей.

Средний чек на банты составлял 216 рублей. На гольфы на маркетплейсе Ozon тратили около 300 рублей. Таким образом, подготовить выпускницу к последнему звонку можно примерно за 6 – 6,5 тыс. рублей.

Многие школьницы, собираясь на последний звонок, обращаются к бьюти-мастерам: спрос на услуги парикмахеров и стилистов по волосам на «Авито» вырос этой весной на 90% по сравнению с предыдущим годом.

Отметить на широкую ногу

В последние несколько лет на формат торжественных мероприятий в честь окончания учебного года влияли коронавирусные ограничения, напомнила «Известиям» руководитель регионального отделения Национального родительского комитета по Ростовской области Олеся Кандыба. В этом году их отменили, и многие хотели бы провести торжества на широкую ногу, добавила она.

Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Однако, в некоторых приграничных регионах мероприятия в этом году проходят в усеченном виде. Например, в Крыму линейки в честь последнего звонка состоятся только для выпускников 9-х и 11-х классов. По словам главы региона Сергея Аксенова, у школьников и их родителей будет возможность собраться в спортзалах и фойе их учебных заведений. Традиционного построения всех детей в школьных дворах не будет.

Празднование последнего звонка в школах приграничных районов Курской области также состоится с ограничениями, сообщил заместитель губернатора региона Виктор Карамышев. В 22 школах будет частичный доступ на мероприятие, а в 15 самых близлежащих к границе звонок пройдет в онлайн-формате. Руководителям образовательных организаций направлены рекомендации по обеспечению комплексной безопасности, добавил замгубернатора.

В Белгородской области торжественные линейки на последний звонок 23 мая отменили в школах, расположенных в 15 км от границы с Украиной. Об этом сообщал в министр образования региона Андрей Милехин.

— У нас в Ростовской области последний звонок в школах проходит только в виде утренней линейки, которая обязательно начинается с гимна. В особо торжественной обстановке происходит празднование последнего звонка для первого, четвертого, девятых и одиннадцатых классов, — пояснила Олеся Кандыба.

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Все остальное — исключительно под ответственность родителей, добавила она.



— Как правило, это не какие-то шикарные мероприятия с фейерверками и лимузинами. Для младших школьников в основном родители выбирают квесты, походы в кино с классом или параллелью. Для старших классов — поездки на теплоходе, экскурсии по городу или области, либо выезды на природу, — пояснила она.

Такие праздники, по ее словам, обходятся родителям каждого школьника в среднем от трех тысяч рублей, в зависимости от масштаба.