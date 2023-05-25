Серебряные медали вернутся в российские школы в следующем году

Серебряные медали снова будут вручать в школах с 2023/24 учебного года. Об этом в четверг, 25 мая, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе пресс-конференции.

«Думаю, и для родителей, и для школьников будет приятная новость: мы со следующего учебного года вернем серебряные медали. На мой взгляд, это очень правильно», — заявил Кравцова.

В 2013 году Министерство образования и науки РФ решило отказаться от традиции вручения золотых и серебряных медалей лучшим выпускникам школ. Вместо наград предполагалось выдавать аттестаты с отличием тем, кто успешно сдал государственную итоговую аттестацию (ГИА) и имел «пятерки» по всем предметам.

Однако в 2014 году Минобразования вновь вернулось к практике выдачи почетных знаков отличия, утвердив награду «За особые успехи в учении». Условия для получения новой медали и аттестата с отличием совпадали. При этом серебряная медаль не вручается на федеральном уровне с 2014 года, однако субъекты России могут самостоятельно устанавливать правила поощрения и награждать учеников, в том числе и этими знаками отличия регионального уровня.

В этом году основной этап сдачи ЕГЭ, предшествующий получению аттестатов о среднем образовании, проходит в России с 26 мая по 1 июля. Выпускники, в частности, будут сдавать русский язык 29 мая, а базовую и профильную математику — 1 июня.

Результаты экзамена обычно публикуются не ранее чем через олну-две недели после сдачи и размещаются на портале «Госуслуги» и страницах региональных ведомств, на официальном сайте ЕГЭ или в самом учебном учреждении. Советы по подготовке к сдаче экзамена в беседе с «Известиями» дала преподаватель обществознания и контент-продюсер Skysmart Анна Мусихина.