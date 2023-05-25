Реклама
Прямой эфир
Мир
В МИД РФ назвали присутствие миротворцев в Приднестровье гарантией мира
Мир
МИД Швеции выразил сожаление в связи с высылкой дипломатов из России
Общество
Серебряные медали вернутся в российские школы в следующем году
Политика
Путин заявил об успешном сотрудничестве стран ЕАЭС
Мир
В Одесской области решили снести памятник Зое Космодемьянской
Мир
В США заявили об уязвимости F-16 перед авиацией РФ при их передаче Украине
Политика
В Госдуме назвали амбиции западных стран причиной украинского кризиса
Мир
Суд в Чехии отменил оправдательный приговор россиянину Франчетти
Мир
Неизвестный с ружьем и ножом ранил четырех человек в Японии
Политика
Песков назвал террористическими заявления замглавы ГУР Украины о Путине
Общество
Верховный суд России ликвидировал партию ПАРНАС
Авто
Бывшее российское представительство Mercedes-Benz объявило о ребрендинге
Сюжет:

Серебряные медали вернутся в российские школы в следующем году

Кравцов: в следующем году в школы вернут серебряные медали
0
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Серебряные медали снова будут вручать в школах с 2023/24 учебного года. Об этом в четверг, 25 мая, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе пресс-конференции.

«Думаю, и для родителей, и для школьников будет приятная новость: мы со следующего учебного года вернем серебряные медали. На мой взгляд, это очень правильно», — заявил Кравцова.

В 2013 году Министерство образования и науки РФ решило отказаться от традиции вручения золотых и серебряных медалей лучшим выпускникам школ. Вместо наград предполагалось выдавать аттестаты с отличием тем, кто успешно сдал государственную итоговую аттестацию (ГИА) и имел «пятерки» по всем предметам.

Школьные моды: сколько стоит собрать выпускника на последний звонок
Россияне активнее, чем в прошлом году, скупают костюмы, банты, фартуки и белые рубашки

Однако в 2014 году Минобразования вновь вернулось к практике выдачи почетных знаков отличия, утвердив награду «За особые успехи в учении». Условия для получения новой медали и аттестата с отличием совпадали. При этом серебряная медаль не вручается на федеральном уровне с 2014 года, однако субъекты России могут самостоятельно устанавливать правила поощрения и награждать учеников, в том числе и этими знаками отличия регионального уровня.

В этом году основной этап сдачи ЕГЭ, предшествующий получению аттестатов о среднем образовании, проходит в России с 26 мая по 1 июля. Выпускники, в частности, будут сдавать русский язык 29 мая, а базовую и профильную математику — 1 июня.

Результаты экзамена обычно публикуются не ранее чем через олну-две недели после сдачи и размещаются на портале «Госуслуги» и страницах региональных ведомств, на официальном сайте ЕГЭ или в самом учебном учреждении. Советы по подготовке к сдаче экзамена в беседе с «Известиями» дала преподаватель обществознания и контент-продюсер Skysmart Анна Мусихина.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023