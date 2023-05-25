Экзамены основного этапа ЕГЭ начнутся с 26 мая

В конце учебного года для российских школьников начинается ответственный период — сдача ЕГЭ. С 26 мая проходит основной этап экзаменов, к которому ученики готовились в течение нескольких лет. В какие дни будет проходить тестирование по разным предметам и какие правила действуют во время экзаменов — читайте в материале «Известий».

Расписание основного этапа ЕГЭ-2023

В пятницу, 26 мая, выпускники напишут экзамены по трем дисциплинам — географии, литературе и химии.

Следующими по очереди станут тестирования по предметам, обязательным к сдаче. Русский язык школьникам предстоит писать 29 мая. А через два дня, 1 июня, проводят ЕГЭ по базовой и профильной математике.

Кроме того, в начале месяца для сдачи основных экзаменов были введены дополнительные даты — 30 мая для русского языка и 2 июня для математики. В дополнительные дни будут сдавать школьники новых регионов РФ — Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

В понедельник, 5 июня, состоятся экзамены по истории и физике. На 8 июня запланирована сдача ЕГЭ по обществознанию. 13 июня настает время сдачи экзамена по биологии, а также по иностранным языкам — письменной части.

Для устной части отведено две даты — 16 и 17 июня. Информатику и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) выпускники также будут сдавать два дня —19 и 20 июня.

Резервные даты ЕГЭ-2023

Для тех учеников, у которых даты экзаменов совпали, предусмотрен резервный период сдачи. Кроме того, в этот период можно пересдать плохие результаты по обязательным дисциплинам — русскому языку и математике. Пересдача других предметов невозможна, придется идти на ЕГЭ снова на следующий год.

Наконец, резервные дни позволят сдать экзамены тем, кто отсутствовал в основной период по уважительной причине.

Резервный день для экзамена по русскому языку — 22 июня, по математике — 26 июня, причем пересдавать можно только профильную математику.

23 июня можно сдать географию, литературу и раздел говорения по иностранным языкам. А 27 июня можно сдать письменную часть, а также биологию, информатику и ИКТ.

Дата для сдачи обществознания и химии — 28 июня, а для истории и физики — 29 июня.

Наконец, предусмотрена общая резервная дата для всех предметов — 1 июля.

Дополнительный период проходит в сентябре. Он очень короткий и предназначен для тех, кто летом не сдал обязательные предметы ЕГЭ по уважительным причинам ни в одну из дат. 6 сентября можно будет сдать русский язык, 12 сентября — математику базового уровня, а 19 сентября назначено резервным днем по русскому языку и математике базового уровня.

Что можно и нельзя брать с собой на ЕГЭ-2023

Обязательно приносить с собой на экзамен паспорт и черную гелевую ручку. Письменные принадлежности можно иметь про запас.

Также разрешается приносить в аудиторию бутылку воды без этикетки, но лишь в том случае, если в аудитории не установлен кулер. По медицинским показаниям можно приносить лекарства.

Для некоторых экзаменов предусмотрено дополнительное оборудование Например, на ЕГЭ по математике можно взять с собой линейку, а на тестирование по физике — непрограммируемый калькулятор.

Не допускается приносить в аудиторию мобильные телефоны и другие устройства. Черновики экзаменуемым выдают в классе, и после окончания тестирования они они сдаются вместе с бланками ответов.

Правила проведения ЕГЭ-2023

Экзамены во всех регионах начинаются в 10:00 по местному времени. Время проведения каждого экзамена разное: как правило, это три-три с половиной часа. Покидать аудиторию разрешается, чтобы посетить санузел. Делать это можно любое количество раз, однако все экзаменационные материалы, включая ручку, придется оставить на столе. Кроме того, вне аудитории участника экзамена должен сопровождать один из организаторов. В классах установлены камеры наблюдения.

Где и когда узнать результаты ЕГЭ-2023

Результаты каждого экзамена публикуются в разное время. Обычно с даты сдачи проходит от 7 до 14 дней. Итоги тестирования публикуются в нескольких источниках: на портале госуслуг, на официальном сайте ЕГЭ, на порталах региональных ведомств. Также результаты сдачи может сообщить само учебное учреждение.

Ответы на первую часть проверяются автоматически с помощью компьютерных технологий. Вторую часть оценивают эксперты — как минимум двое, и, если они не сошлись во мнении, работа поступает на проверку к третьему специалисту

Также дополнительной проверке подвергаются все высокобалльные работы.

Как оспорить результаты ЕГЭ-2023 — подача апелляции

После публикации результатов у выпускника есть два рабочих дня, чтобы подать на апелляцию, если он не согласен с оценкой, причем оспорить итоги можно лишь в случае со второй частью экзамена — результаты компьютерной проверки не могут быть пересмотрены. При подаче заявления на апелляцию ученику назначается встреча с экспертной комиссией, но итоговую могут как повысить, так и понизить, а также оставить без изменений. Также стоит учитывать, что апелляции подлежит лишь мнение экспертов, но не сами критерии оценивания.

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