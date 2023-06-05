Влепил в копеечку: что ждет ребенка и его родителей за драку

Видео с детскими потасовками буквально наводнили интернет, новости о жестоких выяснениях отношений между подростками шокируют публику. Так, в конце мая в Екатеринбурге старшеклассница ногой разбила лицо 13-летнему мальчишке. Сейчас со школьницей разбираются правоохранители. Между тем, любая детская драка может повлечь далеко идущие юридические последствия. «Известия» вместе с экспертами выясняли подробности.

Под прицелом мобильных камер

Новым импульсом для агрессивного поведения в молодежной среде становится популярность различных агрессивных субкультур. Драки в торговых центрах из-за «неправильных» причесок и одежды чуть поутихли, но тематические паблики, романтизирующие (или, наоборот, унижающие) течение «редан», исправно поставляют шок-контент. Так, в Костроме группа тинейджеров от 16 до 18 лет издевалась над 11-летним школьником из-за штанов в клетку. Мальчика избили, футболку вымазали в грязи, а штанины разорвали. Также ребенку сломали телефон.

Малоприятная процедура

Если видео самих драк администраторы тиражируют в соцсетях, а зрители смакуют подробности в комментариях, то информацию о том, что может ожидать зачинщиков, найти не так просто. Между тем, несовершеннолетние агрессоры обрекают своих родителей на существенные расходы, а сами рискуют будущим.

— Чаще всего в драку вступают дети младшего и среднего школьного возраста, — говорит член Ассоциации юристов России Виктория Тютюнникова. — За побои установлена административная ответственность, которая может наступить только по достижении 16-летнего возраста. К лицам, не достигшим этого возраста, применяются иные меры профилактического характера.

Поводом для административного расследования может стать любая информация о факте причинении побоев, поступившая в полицию от граждан или из медучреждения. В ходе проверки должностные лица полиции получают объяснения от участников драки и их законных представителей, очевидцев, истребуют сведения о характере и степени тяжести вреда здоровью потерпевшего.

По результатам расследования в связи с недостижением возраста административной ответственности выносится определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении с одновременной передачей материалов на рассмотрение Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН) администрации района. Заседание проходит в присутствии родителей (или законных представителей).

— Несовершеннолетний, не достигший к моменту совершения правонарушения 16 лет, может быть предупрежден о недопустимости подобного поведения, проводится профилактическая беседа, — говорит юрист. — Одновременно решается вопрос о наличии оснований для постановки подростка на учет в подразделении по делам несовершеннолетних органа полиции сроком до 6 месяцев, в течение которого его поведение будет контролироваться. Еще один вариант — направление в специальное учреждение. Профилактическую работу будут вести и в школе, которую посещает подросток.

В отношении лица, достигшего 16 лет, могут быть применены аналогичные меры воздействия с назначением штрафа или без такового. При отказе добровольно погасить причиненный потерпевшему ущерб, он может быть взыскан с родителей виновного в судебном порядке.

Рублевый счет

Помимо этого, у подростка есть все шансы испортить материальное состояние своей семьи. Например, если родители обиженного мальчика обратятся в суд в гражданском порядке из-за расквашенного носа.

— На практике чаще всего в суд обращаются законные представители несовершеннолетних с иском о взыскании расходов на лечение, возмещении ущерба, компенсации морального вреда , — объясняет адвокат Виктория Данильченко. — При определении размера морального вреда суд исходит из принципа разумности и справедливости, учитывает степень и характер физических (боль) и нравственных страданий, поведения самого потерпевшего и определяет к возмещению в пользу несовершеннолетнего в лице его законного представителя — денежную компенсацию морального вреда.

При наличии установленной вины ответчика суд удовлетворяет требование истца о возмещении расходов на лечение в документально подтвержденной сумме.

«Он первый начал»

На судьбу дела могут повлиять и обстоятельства, предшествующие причинению вреда. Например, провокация со стороны потерпевшего.

— В судебном разбирательстве суд выслушивает доводы сторон, несовершеннолетних, свидетелей, — говорит адвокат Данильченко. — На этой стадии, в частности, ответчик может просить учесть поведение несовершеннолетнего, который являлся инициатором драки. В соответствии со ст. 67 ГПК РФ судья оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Школа тоже виновата

— По общему правилу, образовательное учреждение несет ответственность за действия учеников во время образовательного процесса, а также отвечает за вред, причиненный одним учеником другому (другим) (ч. 7 ст. 28 федерального закона «Об образовании в РФ»), — напоминает Данильченко.

Школа несет ответственность в случаях, когда учителя халатно относятся к исполнению возложенных на них должностных обязанностей, не проявляют должного внимания и не осуществляют необходимого контроля за поведением учеников с целью предотвращения причинения ими травм друг другу, своевременно вмешиваясь в возникающие между ними конфликты.

— Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим четырнадцати лет (малолетним), в соответствии со ст.1073 ГК РФ несут его родители, если они не докажут, что вред возник не по их вине. В случае причинения вреда малолетним в период его временного нахождения в образовательной организации, эта организация обязана возместить причиненный малолетним вред, если не докажет, что он возник не по ее вине при осуществлении надзора, — поясняет адвокат.

Все по-взрослому

В спорах о возмещении вреда, причиненного подростками от 14 до 18 лет, судам надлежит исходить из того, что вред подлежит возмещению в полном объеме на общих основаниях самим несовершеннолетним (в соответствии с п.1 ст.1074 ГК РФ).

— Если подросток, на которого возложена обязанность по возмещению вреда, не имеет заработка или имущества, обязанность по возмещению вреда полностью или частично возлагается субсидиарно на его родителей, — поясняет юрист.

В постановлении Пленума ВС РФ №1 от 26.01.2010 указывается, что при рассмотрении подобных дел необходимо учитывать несколько обстоятельств. Родители отвечают за действия ребенка, если с их стороны имело место «безответственное отношение к его воспитанию и неосуществление должного надзора за ним» (попустительство, поощрение озорства, хулиганских и иных противоправных действий, отсутствие к нему внимания и т. п.).

Образовательные организации, где малолетний временно находился, отвечают только за неосуществление должного надзора в момент причинения им вреда. Если речь идет об ущербе, причиненном в стенах школы, то суды должны учитывать пределы ответственности как родителей, так и образовательных организаций, на которых в силу ст. 1073 ГК РФ может быть возложена обязанность по возмещению вреда.

— В связи с этим суд, исходя из обстоятельств каждого дела, вправе привлечь к участию в деле в качестве соответчиков: родителей, в случаях предъявления иска к образовательной организации, или образовательную организацию, если иск предъявлен только к родителям. Если будет установлено, что ответственность за причинение малолетним вреда должны нести как родители, так и образовательная организация, то вред возмещается по принципу долевой ответственности в зависимости от степени вины каждого, — разъясняет Данильченко.

Например, суд в Тюменской области постановил, что школа должна выплатить 40 тыс. рублей избитому 10-летнему ученику. Драка случилась на перемене, мальчику были нанесены сотрясение головного мозга, гематомы лобной части и переносицы.

В конце прошлого года по суд в Архангельске наказал за избиение 12-летнего мальчишки другими учениками и школу, и родителей обидчика, взыскав с образовательного учреждения 50 тыс. рублей и 15 тыс. рублей — с законных представителей несовершеннолетнего. У пострадавшего были зафиксированы перелом носа, синяки, ссадины, отеки.

За групповое избиение 13-летней девочки в Кузбассе минувшей осенью мать через суд добилась возмещения морального вреда с каждого из участников акта агрессии: родители 11-летнего школьника заплатили 12 тыс. рублей, а представители 14-летнего подростка — 13 тыс. рублей.

Примиритель с дипломом

Существует и относительно простое «бескровное» разрешение судебной тяжбы — примирение.

— Такая практика по данной категории дел есть. В судебном заседании стороны заявляют ходатайство о прекращении производства по делу в связи с тем, что они пришли к мировому соглашению, по условиям которого ответчик выплачивает компенсацию морального вреда в определенном размере, а истец отказывается от исковых требований. В школьной жизни часто вред бывает взаимным (драка, оскорбления), соответственно, ставится вопрос о взаимном заглаживании причиненного вреда. В такой ситуации, наверно, лучше примириться, — рассказывает Данильченко.

Несколько лет назад в России появился еще один инструмент улаживания конфликтных ситуаций, в том числе, с участием несовершеннолетних — медиация.

— Институт досудебного урегулирования споров существует достаточно давно и школьная медиация — одно из его базовых направлений, — рассказала «Известиям» директор по развитию Национального родительского комитета, медиатор Юлия Матюнина. — Другое дело, что далеко не в каждой школе есть свой специалист.

По словам эксперта, существует богатая практика примирения в довольно серьезных конфликтах, в том числе, связанных с насилием. Но медиатор включается в процесс только в случае, если речь не идет об уголовной ответственности.

— Нужно понимать, что многое зависит от размера причиненного ущерба, тяжести увечий, — подчеркивает эксперт.

Медиатор — это независимый специалист, которые помогает конфликтующим сторонам договорится между собой как на досудебной стадии, так и в суде (при наличии желания сторон уладить вопрос). Медиатор не обязательно должен быть юристов, это прежде всего специалист по проведению переговоров. В России медиаторами становятся люди, прошедшие профессиональную подготовку, и возрастом не старше 25 лет.