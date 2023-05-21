Взросление и труд: на какую работу примут подростков летом

Многие родители одобряют решение своих детей трудоустроиться на лето. Однако на пути к мечте подросткам предстоит пройти сложный квест — найти подходящее место работы и собрать необходимые справки. Какие документы понадобятся для трудоустройства, в каких сферах не отказываются от детского труда и как в России относятся к несовершеннолетним работникам-нелегалам — в материале «Известий».

Подработка для школьников

По данным опроса, проведенного исследовательским центром «Зарплата.ру», треть подростков намерены подрабатывать летом . Мамы и папы чаще всего горячо поддерживают детей в этом начинании.

— Большинство подростков пойдут работать, чтобы увеличить свои карманные расходы, накопить на крупную покупку, материально поддержать родителей. Кто-то копит на учебу, а другие намерены потрудиться ради первого опыта взрослой жизни, — пояснила PR-менеджер «Зарплаты.ру» Татьяна Старостина.

Фото: ТАСС/Александр Колбасов

Интересно, что больше половины подростков, которые планируют вместо отдыха работать, уже имеют подобный опыт. Родители же надеются, что благодаря такой практике дети научатся уважать и труд взрослых. А кое-кто всерьез рассчитывает на то, что работа отвлечет подростков от смартфонов и улицы.

Самые популярные позиции для несовершеннолетних в этом сезоне — курьер, промоутер, рабочий, помощник тренера или вожатого, аниматор, сотрудник пункта выдачи заказов, официант. Подростки также рассчитывают на вакансии сотрудника пункта проката, помощника автослесаря, администратора на аттракционах, автомойщика, помощника в зоомагазине. Кое-кто не гнушается стать на время уборщиком и расклейщиком объявлений.

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— Несовершеннолетние могут трудоустроиться операторами call-центров или упаковщиками-стикеровщиками, заняться выгулом животных или присматривать за растениями во время отъезда хозяев. Ребята от 16 до 18 лет также рассматривают профессии официантов, бариста, продавцов-консультантов или администраторов, — подсказывает Александр Ветерков, заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру».

При выборе вакансии подросткам лучше всего обращать внимание на личные предпочтения и особенности своего характера, подчеркивает эксперт. Например, стеснительному ребенку вряд ли подойдет сфера деятельности, предполагающая много общения с другими людьми.

Кому можно работать

Трудоустройство несовершеннолетних соискателей — это всегда повышенная ответственность для работодателей, так как существует множество особенностей найма, подчеркивает Александр Ветерков. Например, подростков от 12 до 14 лет разрешается брать на работу только в летний период. Также для несовершеннолетних сотрудников строго регулируется длительность рабочего дня в зависимости от возраста. Ни в коем случае не имеет смысла соглашаться на работу без заключения официального договора. Документ поможет законно защитить свои права в случае возникновения споров с работодателем. Также необходимо заранее изучить отзывы о компании.

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В «Коллегии адвокатов Виктории Данильченко» пояснили, что несовершеннолетние вправе заключать трудовые договоры с 16 лет, а в некоторых случаях и в младшем возрасте. Так, например, пятнадцатилетний подросток может привлекаться для выполнения легкого труда без вреда для его здоровья.

— Дети младше 14 лет могут работать в кино, театре, участвовать в концертах или цирковых представлениях, если работа не причинит ущерба их здоровью и нравственному развитию (игорный бизнес, работа в ночных кабаре и клубах, производство, перевозка и торговля спиртными напитками, табачными изделиями, наркотическими и иными токсическими препаратами, материалами эротического содержания), — комментирует Виктория Данильченко, адвокат, председатель коллегии.

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Для трудоустройства ребенка в возрасте до 15 лет необходимо разрешение одного из родителей и органа опеки и попечительства. Бывает, что один из родителей категорически против заключения трудового договора с ребенком. Тогда учитывается мнение самого несовершеннолетнего и органа опеки и попечительства. А вот подростки, достигшие возраста 15 лет, принимаются на работу без согласия этого органа, если они получили или еще получают общее образование.

Какие документы собрать

Многие родители называют сбор документов для работы несовершеннолетних не иначе как квестом — слишком много кабинетов необходимо обойти ради этого. Однако, как говорится, закон суров, но он закон. Набор документов для приема на работу зависит от возраста ребенка и от того, работал ли он ранее. Итак, могут потребоваться: паспорт; свидетельство о рождении; согласие одного из родителей (опекуна) и органа опеки и попечительства на заключение трудового договора; трудовая книжка; СНИЛС; документ об образовании, а также медицинская справка о состоянии здоровья.

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— Работодатель должен помнить о сокращенном рабочем времени для несовершеннолетних: до 16 лет — не более 24 часов в неделю, от 16 до 18 лет — не более 35 часов в неделю. При совмещении работы с учебой в школе, колледже или училище рабочее время ребенка должно быть сокращено не менее чем вдвое, — поясняет Виктория Данильченко.

При этом рабочая смена детей от 14 до 15 лет не может превышать четыре часа. Подросткам от 15 до 16 лет разрешено трудиться не больше пяти часов, а юношам и девушкам от 16 до 18 лет — семь часов. Кстати, при совмещении работы с учебой продолжительность смены сокращается: для детей от 14 до 16 лет она составит до 2,5 часа, а подросткам от 16 до 18 лет можно будет работать до четырех часов.

Фото: ТАСС/Александр Колбасов

Не последнюю роль при трудоустройстве отпрысков играет страх родителей за безопасность своих детей. Если ребенок почувствовал к себе, так сказать, нестандартное отношение, то он должен рассказать об этом руководителю и родителям, предостерегает Александр Ветерков. Если действия коллег или начальника могут угрожать его моральному или физическому здоровью, то стоит прекратить работу в компании.

Где нельзя работать подросткам

Родители не зря поддерживают выбор детей о летнем труде и не против того, чтобы отпрыски жертвовали отдыхом. Нынешнее подрастающее поколение воспитывают в основном дети девяностых — те, кто не гнушался при возможности зарабатывать на помощь семье. В интернет-пабликах взрослые часто вспоминают, как трудились в больницах санитарками, продавали продукты вечером после закрытия магазинов, мыли чужие машины, танцевали брейк-данс на улицах и площадях и даже собирали и сдавали бутылки, составляя конкуренцию бродягам.

Однако времена изменились. Упрек из серии «вот я в твое время, а ты...» теряет актуальность, если речь идет о подработке современных подростков. За условиями труда несовершеннолетних и четким соблюдением законов строго следят госструктуры.

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— Например, что касается вакансии официанта, то в практике имеются случаи, когда прокуратура проводит проверку соблюдения требований трудового законодательства в части использования труда несовершеннолетних. Одной из проверок был выявлен факт незаконного привлечения подростков к торговле спиртными напитками и сигаретами , — рассказывает Виктория Данильченко.

В случае, о котором упоминает юрист, в обязанности несовершеннолетних официантов входил прием заказов от клиентов ресторана, подача блюд и напитков (в том числе спиртосодержащих) и получение платы по счетам. По результатам проверки директор заведения был привлечен к административной ответственности и оштрафован, а несовершеннолетних работников трудоустроили в безалкогольный бар.

Помимо уже упомянутой деятельности, противоречащей нравственным нормам, существуют и другие сферы, к которым добросовестные предприниматели несовершеннолетнего и за версту не подпустят. Постановлением правительства РФ утвержден Перечень тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе 18 лет. Например, если подросток решил трудоустроиться в больницу, то прежде всего следует внимательно изучить законодательство. В упомянутом перечне в разделе для учреждений здравоохранения и медико-социальной экспертизы выделены виды работ (около 20 наименований), прием на которые ограничен для лиц моложе 18 лет.

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— В частности, это работы по обслуживанию туберкулезных, инфекционных, кожно-венерических и психических больных, а также больных, страдающих хроническим алкоголизмом и наркоманией. Запрещена деятельность в отделениях (палатах) анестезиологии-реанимации, реанимации и интенсивной терапии. Подросткам нельзя трудиться в онкологических учреждениях и т.п., — поясняет Виктория Данильченко.

По словам юриста «Зарплаты.ру» Екатерины Дикович, несовершеннолетних также недопустимо принимать на работу по совместительству, отправлять в командировки. Им запрещено трудиться вахтовым методом, сверхурочно, ночью, в выходные и праздники.

Кого не пустят играть в метро

Даже если мамы и папы не подозревают о том, чем занимается их ребенок, пока они сидят на работе или отдыхают на даче, то им придется держать ответ за детей. Так, если сотрудники правоохранительных органов увидят на улице мальчишку 10–12 лет, который протирает стекла чужого автомобиля на проезжей части, то с родителей спросят по всей строгости закона. То же самое касается и игры на музыкальных инструментах на городских улицах.

— В данных случаях родители могут быть привлечены к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних (ст. 5.35 КоАП РФ), — комментирует Данильченко.

Во всех смыслах рискуют и те подростки, которые крутят сальто в вагонах метро ради вознаграждения. Адвокат напоминает, что постановлением правительства Москвы от 16.09.2008 г. № 844-ПП «Об утверждении Правил пользования Московским метрополитеном» запрещено использовать территорию метрополитена для занятий предпринимательской и иной деятельностью без письменного разрешения руководства метрополитена, а также торговать с рук в неустановленных местах.

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

— Также запрещается проведение зрелищных мероприятий, в том числе с использованием музыкальных инструментов, кроме мероприятий, проводимых в порядке, установленном ГУП «Московский метрополитен». Впрочем, эти нормы касаются не только несовершеннолетних, но и всех граждан, — продолжает Виктория Данильченко.

Порой работодатели сами себя наказывают, если берут несовершеннолетнего на работу, реально не соблюдая букву закона.