С места в курьеры: в России подскочил спрос на работников 14–18 лет

В России подскочил спрос на несовершеннолетних сотрудников. Число вакансий для молодых людей в возрасте 14–18 лет выросло на 63%, а звать на собеседования их стали на 75% чаще , сообщили «Известиям» в рекрутинговых компаниях. Подростков берут на должности курьеров и промоутеров. Власти ищут способы упростить трудоустройство несовершеннолетних, исключив обязательное согласие органов опеки и попечительства, а также снизив страховые взносы за таких работников . Эксперты отмечают, что благодаря этому компании получат возможность закрывать сезонные потребности в кадрах, однако важно не допустить нарушения прав детей .

Я б в промоутеры пошел

В апреле 2023 года число вакансий для кандидатов от 14 лет на платформе «Авито Работа» выросло на 63% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го , рассказал «Известиям» управляющий директор ресурса Артем Кумпель. По его словам, больше всего предложений для людей от 14 лет представлено в продажах, административной работе и сфере обслуживания.

Тенденцию подтвердили в hh.ru. По данным платформы, в марте 2023-го работодатели направили соискателям возраста 14–18 лет на 75% больше приглашений на собеседования, чем годом ранее, — их число возросло до 328,8 тыс .

— Часто подростков берут на вакансии курьеров, промоутеров, аниматоров, массовки для телешоу, ассистентов в детских кружках и секциях . Также они работают операторами кол-центров, копирайтерами или упаковщиками-стикеровщиками, — отметил заместитель генерального директора «Работа.ру» Александр Ветерков.

Фото: агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков

Кроме того, подростки рассматривают вакансии работников кухни, официантов и помощников вожатых в детских лагерях, добавили в SuperJob. По данным платформы, зарплаты в этом сегменте варьируются в диапазоне от 12 до 50 тыс. рублей .

Потребность в найме молодых кадров обусловлена демографией, пояснили в «Авито Работа». Некоторые компании приглашают их на временные должности для усиления рабочего коллектива в периоды ажиотажного спроса , например в праздники. Другие руководители нанимают молодежь на постоянной основе с прицелом на дальнейший рост внутри организации , отметили в сервисе.

Спрос на молодых сотрудников также связан с тем, что сегодня 14–18-летние молодые люди обладают навыками в области современных цифровых коммуникаций , пояснил член совета директоров аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян.

Фото: агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков

— Подавляющее большинство работ, на которые могут привлекать несовершеннолетних, не требуют высокой узкоспециализированной квалификации, зато на них приветствуется общая цифровая грамотность . Это разнообразные онлайн-сервисы, доставка, заказ еды. Кроме того, очевидно, что труд несовершеннолетних стоит дешевле, а потребности у них ниже, чем у взрослых людей с опытом, — добавил он.

Сложности оформления

Труд несовершеннолетних регулируется законодательством, например их нельзя допускать к выполнению работ во вредных или опасных условиях, а также с ними невозможно заключать договоры о полной материальной ответственности , пояснила партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Тягай.

По словам руководителя службы исследований hh.ru Марии Игнатовой, требование о получении согласия органов опеки для заключения трудового договора останавливает многих работодателей : треть компаний не готовы брать на работу подростков, так как опасаются сложностей при их оформлении и юридических рисков.

В ноябре прошлого года депутаты от фракции «Единая Россия» внесли законопроект об упрощенном трудоустройстве подростков . Они предложили убрать требование о том, что для заключения договора с лицами старше 14 лет нужно согласие органов опеки и попечительства. Достаточно согласия одного из родителей или законного представителя. В документе прописывается, что речь идет о легком труде, который не причиняет вред здоровью подростка и возможен в свободное от учебы время.

Фото: ТАСС/Александр Бундин

4 апреля Госдума приняла законопроект в первом чтении, а 5 апреля на него был опубликован отзыв правительства , где предложен ряд доработок. В частности, кабмин рекомендовал всё же сохранить согласие попечителя на трудоустройство несовершеннолетних , поскольку, согласно Гражданскому кодексу, он обязан защищать их права и интересы. С учетом доработок кабмин поддержал законопроект.

С еще одной идеей, стимулирующей трудоустройство подростков, выступил Минтруд. В марте ведомство предложило установить страховые взносы за работников в возрасте 14–18 лет на льготном уровне 7,6% . Предполагается, что такой пониженный тариф будет действовать как для организаций, так и для ИП, принявших на работу подростков по трудовым и по гражданско-правовым договорам.

— Если оформление несовершеннолетних будет требовать от работодателей меньше ресурсов, компании получат хорошую возможность закрывать временный и сезонный запрос на кадры, — отметил Александр Ветерков из «Работа.ру».

Он добавил: основные риски для начальства при трудоустройстве несовершеннолетних связаны с контролем за их безопасностью во время выполнения работ и обеспечением их защиты в трудовом поле, в том числе юридической.

Фото: ТАСС/Александр Бундин

Эксперты видят риски и для подростков. Упрощение процедуры трудоустройства может привести к нарушению прав и интересов детей, находящихся в уязвимом положении , например подростков из неблагополучных семей, считает Екатерина Тягай. Контроль органов опеки за решением родителей о трудоустройстве ребенка из такой семьи позволяет исключить нарушение его прав, считает она.

— Работа, которая не идет вразрез с учебой, может быть хороша с точки зрения профориентации. Однако это не относится к неквалифицированному труду , который отвлекает от учебы и общения в важный для человека период познания мира и налаживания социальных коммуникаций, — полагает Агван Микаелян из FinExpertiza.