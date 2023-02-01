А годы слетят: Госдума рассмотрит законопроект о труде подростков

Разрешить подросткам официально трудиться с 14 лет без согласия органов опеки предлагают депутаты Госдумы. Такой законопроект рассмотрят в первом чтении уже в феврале. Для приема на работу достаточно будет разрешения лишь одного из родителей. Документ отменит обязательное медобследование подростков за счет работодателя и разрешит прокурорские проверки только по жалобам самих детей или их родителей. Все защитные нормы в отношении подростков сохраняются, но облегчается сама процедура их трудоустройства, уверены авторы проекта. В аппарате детского омбудсмена и родительском сообществе идею поддержали, но предложили свои дополнения. Следует ограничить перечень разрешенных профессий для подростков, ввести строгое наказание для работодателей за обман несовершеннолетних и их работу без официального оформления, считают эксперты.

Официальный работник

В феврале Госдума рассмотрит в первом чтении изменения в Трудовой кодекс относительно найма на работу несовершеннолетних. Об этом «Известиям» рассказал один из авторов законопроекта, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев.

— Принципиально мы не меняем положения Трудового кодекса, которые и сейчас разрешают труд подростков с 14 лет в свободное от учебы время в условиях, не вредящих их здоровью и нравственному развитию. Мы касаемся норм, которые серьезно затрудняют трудоустройство. Например, о необходимости согласия органов опеки, — сказал он.

А годы слетят Фото: агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков

По законопроекту оно потребуется только при трудоустройстве детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, уточнила исполнительный директор юридической фирмы «Двитекс» Жанна Супряга.

Для всех остальных детей такую меру авторы законопроекта считают чрезмерной — вполне достаточно письменного разрешения одного из родителей. Предлагается упростить и порядок медосмотра при трудоустройстве несовершеннолетних.

— Нынешнее положение Трудового кодекса об обязательном медосмотре подростков за счет работодателей не мотивирует их на то, чтобы оформлять их официально. Мы предлагаем ограничиться предоставлением медсправок самими подростками, ведь они регулярно проходят диспансеризацию, — сказал Андрей Исаев.

Также документ избавит работодателя от дополнительных проверок со стороны прокуратуры.

— Законопроект предполагает проведение проверки только в том случае, если есть жалобы со стороны несовершеннолетних сотрудников или их родителей на условия труда, — отметил депутат Госдумы.

По словам парламентария, идея законопроекта возникла как реакция на жалобы подростков о том, что они не имеют возможности работать во время летних каникул.

— Все защитные нормы в отношении подростков сохраняются, но облегчается сама процедура их трудоустройства, — подчеркнул автор законопроекта.

Также Андрей Исаев напомнил, что существует перечень профессий, которыми запрещено заниматься несовершеннолетним — его утверждает Министерство труда.

А годы слетят Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Законопроект поддерживают в «Единой России», ЛДПР и «Справедливой России», убедились «Известия», побеседовав с членом комитета по безопасности и противодействию коррупции Андреем Альшевских, главой комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым и членом комитета по просвещению Анатолием Вассерманом.

Как подчеркнул в беседе с «Известиями» Ярослав Нилов, речи об использовании или легализации эксплуатации детского труда в этом законопроекте нет.

Добровольный выбор

Потребность в ранней работе у подростков имеется по всей стране, отметила в беседе с «Известиями» уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Она выступила за принятие законопроекта.

— Но важно, чтобы подросток добровольно делал выбор — трудоустраиваться или нет и чтобы работа не мешала учебе в школе, — добавила омбудсмен.

По ее мнению, подросткам также необходимо разъяснять, как искать работу, куда обратиться, если условия трудового договора не соблюдаются.

— Нужно найти баланс между интересами юных работников и работодателей, при этом повысить уровень мотивации последних к трудоустройству подростков. Система трудовых отношений с несовершеннолетними должна быть прозрачной, доступной и понятной для всех участников, — подчеркнула Мария Львова-Белова.

Даже в случае принятия нового закона не все работодатели будут стремиться официально оформлять подростков, полагает председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова.

А годы слетят Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

— Бывает так, что дети вступают в трудовые отношения неофициально, а работодатель потом просто не выплачивает им зарплату либо эксплуатирует их труд, не соблюдая требований законодательства. В законопроекте никаких мер против этого явления не предусмотрено, — добавила она.

В идеальной ситуации, по словам эксперта, дети и вовсе не должны работать, пока не получат профильное образование. Но каждая семья должна самостоятельно принимать решение о трудоустройстве ребенка.

— Дети могут подрабатывать в периоды, свободные от учебы. Это неплохой опыт. Поэтому закон неплохой и его можно поддержать со стороны родительской общественности, — отметила Ольга Леткова.

Домогательства вместо договора

Во время трудоустройства несовершеннолетние могут столкнуться с различными сложностями и даже опасными ситуациями. Жительница Москвы Юлия рассказала «Известиям» о своем опыте работы сиделкой за 500 рублей в час.

— Мне было 14 лет, и я нанималась сиделкой к очень пожилой женщине. Мне нужно было убирать, готовить еду и ухаживать за ней самой. У бабушки был сын, который впоследствии начал уговаривать меня помочь и ему, поскольку он инвалид, — поделилась она.

Спустя некоторое время мужчина начал просить несовершеннолетнюю Юлию помочь ему помыться или сделать массаж. Также он предлагал ей переехать к нему.

— Сейчас я понимаю, насколько то, что он делал, было неправильно. Но моей семье были нужны деньги и я терпела всё, — добавила собеседница.

Через несколько месяцев Юлия бросила эту работу, чтобы избежать общения с сыном пенсионерки.

А годы слетят Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Жительнице Уфы Кристине повезло не больше. Хоть она и не пострадала от домогательств со стороны взрослых, но работала по 18 часов в день в свои 13 лет. Как она рассказала «Известиям», ее подработка состояла в услугах аниматора. Девушке выдавали тяжелый ростовой костюм, с которым ей приходилось ездить практически на другой конец города. А после работы нужно было почистить костюм и приспособления для аквагрима.

— Мы проводили мероприятия с детьми, и самым сложным было общение с родителями. Многие относились к нам крайне пренебрежительно, хотя мы тоже дети. Некоторые бывали пьяными и агрессивными. А платили за это копейки, — рассказала она, добавив, что клиенты платили за мероприятие около 4–5 тыс. рублей, а подростки-сотрудники из этих денег получали максимум 700 рублей.

При этом обе собеседницы подчеркнули, что официально их никто не оформлял, тем более с согласием родителей и органов опеки.

Ограниченные возможности

В настоящее время при приеме на работу 14-летнего гражданина без соответствующего согласия органов опеки работодатель может быть привлечен к ответственности — по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ. Для организаций установлен штраф в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, пояснил «Известиям» вице-президент Ассоциации юристов России Владимир Кузнецов.

Продолжительность рабочего времени несовершеннолетних в возрасте до 16 лет — не более 24 часов в неделю.

— Если же они учатся в школе или колледже, она сокращается вдвое. Максимальная продолжительность ежедневной работы (смены) для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 15 лет — не более четырех часов, — добавил он.

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Расторжение трудового договора с работниками в возрасте до 18 лет по инициативе работодателя допускается только с согласия соответствующей государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, уточнил Владимир Кузнецов.

Также нельзя заключить договор о полной материальной ответственности с несовершеннолетним. Но дети недостаточно дисциплинированы и, в случае нанесения ущерба, убытки взыскать не получится, поделился эксперт по рынку труда Гарри Мурадян.

— Также важна социальная сторона, то есть коллектив. Если девочка или мальчик попадут в компанию взрослых мужчин, которые обсуждают между собой определенные темы, то каково при этом будет ребенку. Есть и другой риск — в частности, обман со стороны работодателя, — сказал он.

В подростковом возрасте потенциальный работник не обладает юридической грамотностью и жизненным опытом для того, чтобы определить, в хорошую ли компанию он трудоустраивается.

— Ребенку могут предложить незаконную работу под видом обычной. Например, передачу или доставку наркотических веществ , — добавил эксперт.