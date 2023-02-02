Опасность и возраст: в России увеличилось число преступлений против детей

Число детей и подростков, пострадавших от преступлений, за последние три года увеличилось почти на 20 тыс. — с 94,8 тыс. в 2020 году до 113,3 тыс. в 2022-м, подсчитали «Известия» на основе новых данных государственной статистики. Увеличилось и число самих преступлений — с 90,4 тыс. до 103,2 тыс. за тот же период. В аппарате детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой статистику объяснили повышением выявляемости подобных преступлений и «возросшим вниманием к этой проблематике» со стороны общества, в том числе родителей. Эксперты уверены, что противоправных действий в отношении несовершеннолетних происходит больше, чем попадает в поле зрения правоохранительных органов: дети зачастую никому не рассказывают об инцидентах, особенно небольших.

По несколько детей на одно преступление

В России за последние три года на 19,5% выросло число несовершеннолетних, признанных потерпевшими в результате преступлений. В 2020 году их было 94,8 тыс., в 2021-м — 112,3 тыс., а в 2022-м — 113,3 тыс. Это следует из обновленных данных МВД РФ, размещенных в Единой межведомственной информационно-статистической системе (ЕМИСС).

Выросло и число зарегистрированных противоправных действий в отношении детей и подростков — с 90,4 тыс. в 2020 году до 103,2 тыс. в 2022-м (+14,2%).

Разница между количеством преступлений и потерпевших, которая составляет около 10 тыс., объясняется тем, что в одном инциденте может быть сразу несколько пострадавших, объяснил «Известиям» бывший следователь прокуратуры, адвокат Вадим Багатурия.

— Может быть и обратная ситуация. Например, когда в отношении одного потерпевшего было совершено несколько преступлений, — сказал он.

Также в статистику не попадают погибшие в результате преступлений дети — вместо них признают пострадавшей стороной законного представителя, рассказал «Известиям» бывший следователь СК, адвокат по уголовным делам Максим Калинов.

При этом увеличение числа потерпевших детей произошло на фоне общего снижения этого показателя (с 1,38 млн в 2020 году до 1,24 млн в 2022-м).

Однозначно определить причины роста количества преступлений в отношении несовершеннолетних достаточно сложно, подчеркнули в пресс-службе детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

«Вместе с тем это можно объяснить повышением выявляемости таких преступлений и в целом совершенствованием работы надзорных и силовых ведомств. Второе — это возросшее внимание к этой проблематике со стороны общества, в том числе родителей, что подтверждается ростом обращений в наш адрес» , — говорится в ответе пресс-службы на запрос «Известий».

Алименты и половая свобода

В 2021 году значительная часть (55,2 тыс.) преступлений в отношении несовершеннолетних была связана с неуплатой алиментов. Данных по структуре преступлений за 2022 год в ЕМИСС пока нет.

16,8 тыс. в 2021 году — это преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности несовершеннолетних. Как обратили внимание в аппарате уполномоченного по правам ребенка, это число остается «стабильно высоким»: в 2019 году — 14,7 тыс. преступлений, в 2020-м — 15,8 тыс.

В 2021 году по сравнению с 2020 годом на 30% выросло число преступлений в отношении несовершеннолетних, связанных с изготовлением и оборотом порнографических материалов (1051 и 809 преступлений соответственно).

По данным СК России, за девять месяцев 2022 года свыше 900 преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних было совершено с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

Справка «Известий» Информация о тяжких преступлениях против детей появляется регулярно. Например, 1 февраля 2023 года «Известиям» стало известно об убийстве семилетнего мальчика в поселке Скуратово Тульской области. 35-летний отчим ребенка разозлился на него за разлитую по полу воду, после чего жестоко избил. От полученных травм ребенок скончался. Незадолго до этого, 28 января 2023 года, женщину с 12-летним сыном в Удмуртии убили и сожгли ради 2 тыс. рублей. Двое мужчин пришли в дом к знакомой и потребовали отдать долг. Когда та отказалась, злоумышленники ударили жертву топором по голове. На шум выбежал ее несовершеннолетний сын и тоже получил несколько ударов в шею и голову. Подозреваемых оперативно задержали. В сентябре 2022 года преступление против 14-летней девочки было совершено в Ростовской области — она пропала, уйдя в школу. Ребенка искали на протяжении двух дней, писали «Известия». Сотрудники полиции провели обыск у местных жителей и у одного из них нашли рюкзак ребенка. Мужчина ранее был судим за грабеж, убийство и квартирную кражу. Спустя пару дней тело школьницы было найдено на окраине села. Задержанный признал вину и рассказал, что забил ребенка до смерти. В июне 2022 года в Краснодарском крае супружеская пара убила пятилетнего мальчика. Сперва родители заявили в полицию об исчезновении сына. Они рассказали полиции, что ребенок пошел кормить кошку, когда они все вместе были на отдыхе, а после пропал. Когда тело было найдено, мать и отец на допросе признались в убийстве сына.

Дети молчат

Противоправных действий против несовершеннолетних совершается гораздо больше, чем известно правоохранителям и отражено в статистических данных , уверен Вадим Багатурия. По его словам, многие дети просто не рассказывают родителям о мелких преступлениях, с которыми сталкиваются.

— Простой пример: у ребенка по дороге неизвестный украл телефон. Мальчик приходит домой и говорит родителям, что потерял гаджет. По сути преступление есть, но о нем никто не знает , — рассказал он.

У детей, которые не рассказывают родителям о таких случаях, нарушена связь с родителями, пояснила «Известиям» детский психолог Наталья Наумова.

— Если у ребенка есть доверительные отношения с мамой и папой, то он поделится со взрослыми, — сказала она. — Особенно поддерживать доверие в семье важно в подростковый период. Если взрослые часто обвиняют подростка в его неудачах и ругают за промахи, он перестает им доверять и закрывается.

Рост числа противоправных действий против подростков эксперты связывают с активностью преступников в социальных сетях. Максим Калинов отметил, что большинство из них относятся к педофилии.

— Но и в целом раскрываемость преступлений за последнее время увеличилась, — отметил он.

Помогает правоохранительным органам выявлять и раскрывать преступления развитие технического прогресса, пояснил Максим Калинов: практически на каждом месте преступления есть камеры видеонаблюдения. Это позволяет во многих случаях задерживать подозреваемых либо в день совершения преступления, либо спустя незначительное время после него, добавил эксперт.