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Почти вдвое: в России выросло число сексуальных преступлений против детей

С 2010 по 2021 год оно увеличилось на 44%
Фото: Global Look Press/Ute Grabowsky/photothek.net via
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Количество преступлений сексуального характера в отношении детей в России выросло с 2010 года на 44%. Эксперты считают, что официальная статистика отражает лишь вершину айсберга, ведь зачастую такие инциденты не поддаются огласке. Почему выросло количество надругательств и как защитить детей — выясняли «Известия».

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Знакомые лица

В 2010 году в России было зафиксировано 9524 сексуальных преступлений в отношении несовершеннолетних, а в 2021-м было известно уже о 16 887 инцидентах, то есть случаев стало почти вдвое больше (на 44%). Об этом сообщается в протоколе заседания правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав со ссылкой на данные Генпрокуратуры, опубликованные на сайте Минпросвещения.

«При этом более половины таких преступлений совершаются знакомым ребенку лицом, каждое пятое — членами семьи, 11% — родителями (законными представителями), 25% сексуальных надругательств — лицами в состоянии алкогольного опьянения и лицами, страдающими психическими заболеваниями», — говорится в документе.

Почти вдвое
Мужчина
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В нем отмечается, что 16 регионам рекомендовано усилить работу по профилактике насилия. Это касается ХМАО, Алтайского и Забайкальского краев, Удмуртии, а также Брянской, Архангельской, Астраханской, Белгородской, Сахалинской, Ростовской, Саратовской, Иркутской, Ленинградской, Московской, Тюменской и Ярославской областей.

Кроме того, при правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав создадут межведомственную рабочую группу по вопросам профилактики сексуального насилия в отношении детей, функции которой возложат на Минпросвещения.

Верхушка айсберга

Дети не всегда рассказывают о случившемся. Поэтому данные официальной статистики — лишь верхушка айсберга, говорит в беседе с «Известиями» юрист Консорциума женских неправительственных объединений (НПО) Татьяна Белова. По ее словам, очень часто за помощью обращаются уже взрослые женщины, которые в детстве пережили насилие и только сейчас осознали, что готовы поделиться этим и сообщить в правоохранительные органы.

Почти вдвое
Тень
Фото: РИА Новости/Константин Чалабов
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Тем не менее за последние несколько лет раскрываемость таких преступлений увеличилась, это произошло по нескольким причинам.

— Сегодня правозащитная сфера и информационное пространство всё больше направлены на то, чтобы пострадавшие могли, во-первых, распознать насилие, а во-вторых, рассказать об этом, не боясь осуждения, — отметила Белова. — Более того, в стране ужесточается законодательство, увеличивается контроль над такими делами — Следственный комитет старается держать их на особом контроле.

В 2012 году было принято важное изменение в УК РФ, касающееся насилия в отношении несовершеннолетних, — на детей до 12 лет стала распространяться неопровержимая презумпция беспомощного состояния, то есть они не могут осознавать характер и значение совершаемых с ними действий и оказывать сопротивление. До этого беспомощное состояние было необходимо доказывать через прохождение долгой экспертизы.

Почти вдвое
УК РФ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Наконец, нельзя отрицать роль гражданского общества — НКО, активистов, правозащитников, которые объясняют людям, как можно защитить права ребенка, куда обращаться, оказывают психологическую и юридическую помощь.

Домашнее насилие

Иногда к сексуальному насилию над детьми приводит физическое и психологическое насилие в семье, говорит Татьяна Белова. Дети — самая легкая мишень для агрессора: их легко запугать, обмануть, ими проще манипулировать.

— Насилие может стать в том числе результатом безнаказанности агрессора за совершение других преступлений в отношении самого ребенка или других членов семьи. Агрессор не просто не остановится, он станет еще более жестоким, если будет уверен, что для него не наступит никаких последствий, — отмечает юрист.

Почти вдвое
Агрессия
Фото: Global Look Press/Ute Grabowsky via www.imago-imag

Летом 2022 года Консорциум женских НПО совместно с Академией безопасности Ольги Бочковой при поддержке организации «Тебе поверят» провели исследование #НеТабу о масштабах сексуализированного насилия в России. Эксперты опубликовали опросы, изучили официальную статистику, представленную ГИАЦ МВД России, проанализировали сайт СК РФ.

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— Каждый из трех источников подтвердил, что чаще остальных (50% случаев) сексуализированные преступления в отношении несовершеннолетних девушек и девочек совершают знакомые им взрослые мужчины и старшие родственники, — говорит Татьяна Белова.

Анатомия криминала

Расследование по делам о сексуализированном насилии в отношении детей проводит Следственный комитет РФ. Но даже если заявление будет подано в другие правоохранительные органы, например МВД, то сообщение о преступлении в любом случае обязаны передать в СК РФ.

Преступления, совершенные в отношении несовершеннолетних, относятся к категории публичного обвинения. Это значит, что, если правоохранительным органам становится известно о случившемся из любых источников, они обязаны начать проверку.

Почти вдвое
СК
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Во время проверки или предварительного расследования должны быть как можно скорее назначены освидетельствование или судебная экспертиза для фиксации телесных повреждений, биологических следов агрессора.

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— Де-юре сразу должна быть назначена судебная экспертиза, но на практике — сначала идет освидетельствование, а только потом экспертиза. При этом пройти одно лишь освидетельствование недостаточно. Если не была назначена судебная экспертиза, можно настаивать на ее проведении и подать соответствующее ходатайство. Это важно для того, чтобы не потерять доказательства, — отмечает юрист.

По ее словам, ежегодно на сопровождении сотрудников Консорциума женских НПО находится около 20 уголовных дел о сексуализированном насилии, совершенном в отношении ребенка. Пострадавшим оказывают бесплатную юридическую помощь.

— Мы находим адвоката для предоставления помощи на стадиях доследственной проверки, предварительного расследования, судебного следствия и — при необходимости — при обжаловании приговора, когда насильник пытается оспорить его в вышестоящей судебной инстанции, — рассказала Татьяна Белова.

Почти вдвое
Ребенок
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Участие в следственных действиях может повлечь вторичную виктимизацию для ребенка, который вновь окунается в травмирующие воспоминания. Поэтому на протяжении всего процесса жертве важна поддержка близких, помощь психолога и участие адвоката.

Поддержка психолога

Ключевая проблема состоит в том, что дети не всегда сообщают о насилии. Как объясняет семейный психолог, детский нейропсихолог Кира Макарова, ребенок находится в полной зависимости от взрослых. Он не может пойти против родителей, опекунов или родственников — в детском сознании сформирован факт, что старшие всегда правы.

Кроме того, многие дети считают (или их убеждают в этом), что причина кроется в них самих. Подростки думают, что сами сделали что-то не так и теперь они непорядочные и «грязные». Якобы ситуация произошла по их вине.

Почти вдвое
Ребенок
Фото: Global Look Press/Michaela Begsteiger
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— Мышление ребенка эгоцентрично и очень закрыто. В нем еще нет понимания того, что можно выйти в мир со своим мнением, — говорит психолог. — Кроме того, дети боятся взрослых, которые совершают насилие и не могут предсказать последствий огласки. Им страшно, что всё «свалят» на них.

К сожалению, отмечает собеседница «Известий», во многих семьях так и происходит. Например, если девочка подвергается сексуальному насилию со стороны отчима и решает пожаловаться маме, та может не поверить ей. Очень часто женщины считают, что в их семье такого просто не может быть.

Чтобы понять, подвергался ли ребенок насилию, требуется работа специалистов самых разных направлений: следователей, психологов, педагогов, медицинских экспертов.

Самим родителям важно быть внимательнее к своему ребенку, его состоянию и поведению. Если оно изменилось, стоит поговорить с подростком, поддержать и дать понять словом и делом, что вы всегда на его стороне, заключила Татьяна Белова.

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