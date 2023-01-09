Почти вдвое: в России выросло число сексуальных преступлений против детей
Количество преступлений сексуального характера в отношении детей в России выросло с 2010 года на 44%. Эксперты считают, что официальная статистика отражает лишь вершину айсберга, ведь зачастую такие инциденты не поддаются огласке. Почему выросло количество надругательств и как защитить детей — выясняли «Известия».
Знакомые лица
В 2010 году в России было зафиксировано 9524 сексуальных преступлений в отношении несовершеннолетних, а в 2021-м было известно уже о 16 887 инцидентах, то есть случаев стало почти вдвое больше (на 44%). Об этом сообщается в протоколе заседания правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав со ссылкой на данные Генпрокуратуры, опубликованные на сайте Минпросвещения.
«При этом более половины таких преступлений совершаются знакомым ребенку лицом, каждое пятое — членами семьи, 11% — родителями (законными представителями), 25% сексуальных надругательств — лицами в состоянии алкогольного опьянения и лицами, страдающими психическими заболеваниями», — говорится в документе.
В нем отмечается, что 16 регионам рекомендовано усилить работу по профилактике насилия. Это касается ХМАО, Алтайского и Забайкальского краев, Удмуртии, а также Брянской, Архангельской, Астраханской, Белгородской, Сахалинской, Ростовской, Саратовской, Иркутской, Ленинградской, Московской, Тюменской и Ярославской областей.
Кроме того, при правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав создадут межведомственную рабочую группу по вопросам профилактики сексуального насилия в отношении детей, функции которой возложат на Минпросвещения.
Верхушка айсберга
Дети не всегда рассказывают о случившемся. Поэтому данные официальной статистики — лишь верхушка айсберга, говорит в беседе с «Известиями» юрист Консорциума женских неправительственных объединений (НПО) Татьяна Белова. По ее словам, очень часто за помощью обращаются уже взрослые женщины, которые в детстве пережили насилие и только сейчас осознали, что готовы поделиться этим и сообщить в правоохранительные органы.
Тем не менее за последние несколько лет раскрываемость таких преступлений увеличилась, это произошло по нескольким причинам.
— Сегодня правозащитная сфера и информационное пространство всё больше направлены на то, чтобы пострадавшие могли, во-первых, распознать насилие, а во-вторых, рассказать об этом, не боясь осуждения, — отметила Белова. — Более того, в стране ужесточается законодательство, увеличивается контроль над такими делами — Следственный комитет старается держать их на особом контроле.
В 2012 году было принято важное изменение в УК РФ, касающееся насилия в отношении несовершеннолетних, — на детей до 12 лет стала распространяться неопровержимая презумпция беспомощного состояния, то есть они не могут осознавать характер и значение совершаемых с ними действий и оказывать сопротивление. До этого беспомощное состояние было необходимо доказывать через прохождение долгой экспертизы.
Наконец, нельзя отрицать роль гражданского общества — НКО, активистов, правозащитников, которые объясняют людям, как можно защитить права ребенка, куда обращаться, оказывают психологическую и юридическую помощь.
Домашнее насилие
Иногда к сексуальному насилию над детьми приводит физическое и психологическое насилие в семье, говорит Татьяна Белова. Дети — самая легкая мишень для агрессора: их легко запугать, обмануть, ими проще манипулировать.
— Насилие может стать в том числе результатом безнаказанности агрессора за совершение других преступлений в отношении самого ребенка или других членов семьи. Агрессор не просто не остановится, он станет еще более жестоким, если будет уверен, что для него не наступит никаких последствий, — отмечает юрист.
Летом 2022 года Консорциум женских НПО совместно с Академией безопасности Ольги Бочковой при поддержке организации «Тебе поверят» провели исследование #НеТабу о масштабах сексуализированного насилия в России. Эксперты опубликовали опросы, изучили официальную статистику, представленную ГИАЦ МВД России, проанализировали сайт СК РФ.
— Каждый из трех источников подтвердил, что чаще остальных (50% случаев) сексуализированные преступления в отношении несовершеннолетних девушек и девочек совершают знакомые им взрослые мужчины и старшие родственники, — говорит Татьяна Белова.
Анатомия криминала
Расследование по делам о сексуализированном насилии в отношении детей проводит Следственный комитет РФ. Но даже если заявление будет подано в другие правоохранительные органы, например МВД, то сообщение о преступлении в любом случае обязаны передать в СК РФ.
Преступления, совершенные в отношении несовершеннолетних, относятся к категории публичного обвинения. Это значит, что, если правоохранительным органам становится известно о случившемся из любых источников, они обязаны начать проверку.
Во время проверки или предварительного расследования должны быть как можно скорее назначены освидетельствование или судебная экспертиза для фиксации телесных повреждений, биологических следов агрессора.
— Де-юре сразу должна быть назначена судебная экспертиза, но на практике — сначала идет освидетельствование, а только потом экспертиза. При этом пройти одно лишь освидетельствование недостаточно. Если не была назначена судебная экспертиза, можно настаивать на ее проведении и подать соответствующее ходатайство. Это важно для того, чтобы не потерять доказательства, — отмечает юрист.
По ее словам, ежегодно на сопровождении сотрудников Консорциума женских НПО находится около 20 уголовных дел о сексуализированном насилии, совершенном в отношении ребенка. Пострадавшим оказывают бесплатную юридическую помощь.
— Мы находим адвоката для предоставления помощи на стадиях доследственной проверки, предварительного расследования, судебного следствия и — при необходимости — при обжаловании приговора, когда насильник пытается оспорить его в вышестоящей судебной инстанции, — рассказала Татьяна Белова.
Участие в следственных действиях может повлечь вторичную виктимизацию для ребенка, который вновь окунается в травмирующие воспоминания. Поэтому на протяжении всего процесса жертве важна поддержка близких, помощь психолога и участие адвоката.
Поддержка психолога
Ключевая проблема состоит в том, что дети не всегда сообщают о насилии. Как объясняет семейный психолог, детский нейропсихолог Кира Макарова, ребенок находится в полной зависимости от взрослых. Он не может пойти против родителей, опекунов или родственников — в детском сознании сформирован факт, что старшие всегда правы.
Кроме того, многие дети считают (или их убеждают в этом), что причина кроется в них самих. Подростки думают, что сами сделали что-то не так и теперь они непорядочные и «грязные». Якобы ситуация произошла по их вине.
— Мышление ребенка эгоцентрично и очень закрыто. В нем еще нет понимания того, что можно выйти в мир со своим мнением, — говорит психолог. — Кроме того, дети боятся взрослых, которые совершают насилие и не могут предсказать последствий огласки. Им страшно, что всё «свалят» на них.
К сожалению, отмечает собеседница «Известий», во многих семьях так и происходит. Например, если девочка подвергается сексуальному насилию со стороны отчима и решает пожаловаться маме, та может не поверить ей. Очень часто женщины считают, что в их семье такого просто не может быть.
Чтобы понять, подвергался ли ребенок насилию, требуется работа специалистов самых разных направлений: следователей, психологов, педагогов, медицинских экспертов.
Самим родителям важно быть внимательнее к своему ребенку, его состоянию и поведению. Если оно изменилось, стоит поговорить с подростком, поддержать и дать понять словом и делом, что вы всегда на его стороне, заключила Татьяна Белова.