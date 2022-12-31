Тайна за семью чатами: блогера-миллионера обвинили в секс-эксплуатации

Румынские силовики задержали бывшего кикбоксера и скандального блогера Эндрю Тейта и его брата по подозрению в организации сексуального рабства. По версии следствия, британцы вместе с двумя гражданами республики заставляли девушек участвовать в платных порностримах. Подробности ареста и истории других стримеров-женоненавистников — в материале «Известий».

Коварный соблазнитель

Подразделение по борьбе с оргпреступностью Румынии и национальная прокуратура задержала четырех человек, в том числе граждан Великобритании Эндрю и Тристана Тейтов по обвинению в организованной торговле людьми и коррупционных преступлениях. Как говорится в официальном сообщении силовиков, речь идет о принудительном вовлечении женщин в создание материалов порнографического характера для соцсетей и склонении к участию в вебкам-трансляциях «с целью извлечения значительной прибыли».

Тайна за семью Эндрю Тейт во время задержания Фото: REUTERS/Inquam Photos/Octav Ganea

Конкретно британцы вербовали девушек, обещая им сожительство и даже брак. Позже пострадавших перевозили в одно из зданий в Жудец Илфов (район Бухареста), где подвергали физическому и психологическому насилию. Похищенных запугивали, вели за ними круглосуточное наблюдение, требовали выплаты несуществующих долгов с целью склонить к созданию порноконтента. Установлены шесть пострадавших от группировки. Также в материалах расследования фигурируют два случая изнасилования одной из девушек в марте текущего года. В полиции сообщили, что во время обысков обнаружили 11 дорогостоящих автомобилей.

Вскоре в англоязычных соцсетях появились подробности расследования — якобы местонахождение секс-тюрьмы и самого Тейта стало известно полиции благодаря надписи с адресом на коробке из-под пиццы, попавшей в кадр во время ожесточенной переписки блогера с Гретой Тумберг в Twitter. Бывший спортсмен дразнил экоактивистку — он сообщил ей, что владеет 33 автомобилями с большими объемами топливных двигателей. В продолжение полемики он выложил видео, где, кроме прочего, мелькают коробки с румынской пиццей. Якобы так силовики поняли, что подозреваемый находится в стране, и начали спецоперацию, к которой давно готовились.

Контент для русскоязычных мечтателей

Тейт позиционирует себя не только как успешный блогер, но и как финансовый коуч. Имиджмейкеры максимально эксплуатировали биографию Тейта, рассказывая, как простой парень с улицы достиг успеха через ринг и стал богатым. Он создал так называемую финансовую школу для желающих построить свой бизнес или создать собственный бренд. Также его имя сегодня связано с рядом проектов по обучению финансовой грамотности и обращению с криптовалютами, а также с продвижением азартных игр.

На различных каналах в YouTube распространены комплементарные по отношению к Тейту и его деятельности ролики, рассказывающие о баснословных доходах, недвижимости, имуществе на сотни миллионов долларов. Фигурирует в клипах и коллекция дорогих автомобилей, о которых, вероятно, идет речь в полицейском сообщении. В роликах стоимость автопарка братьев Тейт оценивается в $7,5 млн.

Фото: соцсети

В сети сообщается, что блогер переехал в Бухарест с командой, «чтобы быть свободным в экономическом плане». В столице Румынии располагался офис «Кобра эстейт» — юрлицо, управляющее проектами братьев. Теперь же, если обвинения силовиков подтвердятся, может оказаться, что реальный финансовый успех базировался на создании запрещенного в ряде стран порноконтента и рабском труде секс-наложниц. Примечательно, что целевой аудиторией рекламы личностного бренда Тейта в последние месяцы стали и русскоязычные пользователи.

История женоненавистника

На самом же деле популярность этого человека связана не столько с его путем к славе, сколько со скандальными высказываниями о женщинах, мизантропическими взглядами и поступками в Сети. Он оказался в центре внимания в 2016 году, когда появилось вирусное видео, на котором он избивает женщину. Годами он подтверждал в интервью на разных площадках свои сексистские взгляды. Также он делал непристойные предложения девушкам в прямых эфирах, в том числе намекал несовершеннолетней на интим.

О личности Тейта можно судить, например, по комментарию к посту о сборе на лечение тяжелобольному ребенку. Тейт написал его отцу следующее: «Чувствуешь ли ты себя неудачником, осознавая, что сумма, нужная на лечение твоему сыну, меньше четверти стоимости одной из моих пяти машин… Это ничто для меня. Попроси вежливо, и я спасу твоего сына». Это случилось еще пять лет назад, после чего его аккаунт в Twitter был заблокирован. Предположительно это время совпало с переездом братьев Тейт из США, где британцы проживали, в Восточную Европу. Однако после покупки соцсети Илоном Маском Тейт вернулся.

Тайна за семью Фото: соцсети

О том, что основной доход Тейта — организация вебкам-трансляций за деньги, сообщалось и ранее. И переезд в Румынию мог быть связан с тем, что в США у него возникли проблемы с законом из-за вовлечения девушек в порноиндустрию.

Тем не менее скандалист оброс подписчиками в разных соцсетях — в тех немногих, где он не заблокирован у него армии фолловеров и миллионы просмотров роликов.

Хорошими делами прославиться нельзя

Тейт не единственный блогер, вставший на путь унижения женщин и глумления над слабыми ради просмотров и донатов. Пожалуй, самый печально известный из них Алексей Макеев — на потеху толпе подписчиков он в кадре избивал случайно попавшихся ему на пути женщин, стариков, пинал ногами детей, унижал и издевался над людьми, не способными оказать сопротивление крупному блогеру. Также он демонстрировал фашистскую символику. Лечился в психиатрических больницах.

После ряда противоправных роликов во избежание проблем с российским законом выехал в Мексику, где получил политическое убежище. В Новом свете он продолжил издеваться уже над иностранцами: после неоднократных оскорблений и избиений местных жителей россиянина попытались линчевать, толпа ворвалась в его жилище. Но блогер отбился, зарезав одного из нападавших (погибшему было 19 лет). Суд приговори Макеева к 37 годам колонии.

Фото: соцсети Алексей Макеев

Сейчас он утверждает, что в заключении подвергается пыткам, унижениям и сексуальному насилию. В период ремиссии был замечен в театральной тюремной постановке на библейскую тему. Удивительно, но неадекватный россиянин сумел через соцсети сколотить существенный капитал, позволивший ему безбедно жить за границей.

Еще один женоненавистник, кормившийся в соцсетях на подачки зрителей, — Станислав Решетников. Он в режиме онлайн за деньги выполнял омерзительные задания своих подписчиков, в том числе с сексуальным подтекстом. После одного из стримов он выставил на мороз свою партнершу, которая позже скончалась. В крови девушки были найдены наркотики, а на ее теле многочисленные следы физического насилия. В апреле 2021 года Решетников был осужден к шести годам колонии строго режима за тяжкие увечья, повлекшие смерть.

Еще один блогер, поднимавший руку на женщину в прямом эфире, — Андрей Бурим был приговорен к шести месяцам исправительных работ с удержанием 10% зарплаты в текущем году. Такое мягкое наказание он получил за избиение модели Алены Ефремовой — во время стрима он несколько раз ударил ее об стол головой.

— Я не исключаю, что борьба с такого рода блогерами в мире идет вяло, из-за того что их покрывают органы правопорядка, — рассказал глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков. — Едва ли полиции не было известно о том, что деятельность его, мягко говоря, незаконна. Так не бывает, наверняка сигналы поступали и раньше.

Он считает, что такого рода деятельностью занимаются люди с определенными душевными отклонениями.

— Всё просто — они на этом зарабатывают и получают удовольствие. Психологическое и физическое насилие — это для таких людей удовольствие, — резюмировал эксперт.