Неженское это дело: что еще запретили афганским девушкам

Движение «Талибан» , которое по-прежнему находится под санкциями ООН за террористическую деятельность, сделало еще один резкий отскок от своих обещаний уважать и защищать права женщин. C 21 декабря распоряжением властей двери афганских вузов оказались разом закрыты для всех девушек без исключения . Решение стало шокирующим. По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, этот шаг ярко демонстрирует, что талибы, поначалу на словах заявлявшие о своей «умеренности», вовсе и не думали меняться, и в отсутствии внешней помощи и признания решили вернуться к прежним идеям .

Неученье – свет

Около трех месяцев назад движение «Талибан» дало разрешение девушкам сдать вступительные экзамены в вузы в большинстве из 34 провинций Афганистана . Уже на тот момент существовали значительные ограничения — к примеру, подавать заявку на факультеты инженерного дела, экономики, сельского хозяйства и ветеринарии представительницам слабого пола не разрешили. Строго ограничили и число мест для абитуриенток-журналисток. При этом по половому признаку был строго сегрегирован и процесс обучения: студентки могли заходить в кампус лишь через «женский вход», посещать лекции в отдельных аудиториях, а обучать их имели право исключительно женщины-преподавательницы или очень старые мужчины.

Но даже это не лишило энтузиазма тысяч афганок, стремящихся получить высшее образование. « Одна из них переехала в Кабул из отдаленной провинции, преодолев столько трудностей, чтобы поступить здесь в престижный университет. Все ее надежды и мечты были разбиты », — рассказала в беседе с ВВС 52-летняя преподавательница Мина.

С 21 декабря власти Афганистана одним днем запретили девушкам обучаться в вузах «до дальнейшего уведомления» . Распоряжение, подписанное министром высшего образования Недой Мохаммад Надимом, было разослано накануне всем государственным и частным университетам страны.

Реакция за пределами Афганистана, разумеется, не заставила себя ждать. « Образование — это фундаментальное право человека. Дверь, закрытая для женского образования, — это дверь, закрытая для будущего Афганистана », — отметил заместитель спецпредставителя главы ООН по Афганистану Рамиз Алакбаров.

Неженское это дело Студентка возле Кабульского университета Фото: REUTERS/Ali Khara

Основательница «Правозащитной группы афганских женщин» Ялда Ройян, бежавшая из Кабула вслед за захватом власти талибами в августе 2021 года, предположила, что такое решение приведет к росту насилия в семье, а также числа принудительных браков и самоубийств .

— Решение талибов отказать женщинам и девочкам в праве на образование — теперь почти на всех уровнях, за исключением начального до шестого класса, — является разрушительным и окажет большое влияние на перспективы социального восстановления и экономического роста Афганистана, — сказал «Известиям» исследователь по Южной Азии в Amnesty International Заман Султани. — Такая политика — дискриминационная, несправедливая и нарушает международное право . Все решения, лишающие женщин и девочек права на образование, должны быть немедленно отменены.

Невзирая на то, что решение отказать афганкам в высшем образовании стало для многих шокирующим, на фоне событий последнего года его вряд ли можно счесть таким уж неожиданным.

Вскоре после прихода к власти в августе 2021 года, движение «Талибан», обещавшее уважать права женщин, запретило представительницам прекрасного пола работать в большинстве секторов экономики , выходить на улицу с открытым лицом и путешествовать на относительно дальние расстояния без сопровождающего мужчины. И уже год назад в отчете Программы развития ООН было сказано, что ограничения в отношении работающих женщин могут стоить афганской экономике до $1 млрд, или 5% ее ВВП.

Наконец, талибы решили оградить от получения образования всех девочек после шестого класса. При этом запрет преподносился как временный: средние школы обещали открыть уже к марту нынешнего года. Однако ровно в тот самый день, когда двери учебных заведений должны были наконец распахнуться, талибы заявили: девочки в средней школе учиться пока не будут. Причем власти снова заявляли, что это временно, а посещению средних школ девочками мешает отсутствие финансирования и недоработанный в соответствии с исламскими установками учебный план. В общей сложности девочки-подростки не посещали школу более 450 дней, подсчитали недавно в правозащитной организации Human Rights Watch.

Неженское это дело Фото: Global Look Press/Xinhua

При этом, по данным Amnesty International, ситуация с посещаемостью школ была довольно печальной и до талибов: к началу 2021 года учились около 3,5 млн афганских девочек, но в то же время более 2 млн оставались без доступа к образованию — главным образом из-за продолжающихся войн и недостаточного числа женщин-преподавателей или учебных заведений.

В явной попытке отомстить жительницам Кабула за их недавние публичные выступления в ноябре движение распорядилось запретить пускать женщин в столичные общественные парки, на ярмарки и в спортивные залы .

Назад в 90-е

В 1996-2001 годах, когда талибы уже находились у власти в Афганистане, к женщинам было принято относится как к гражданам второго сорта , сводя их роль исключительно к обслуге мужей и детей. Учиться женщинам и девочкам тогда также не разрешалось. К слову, по данным ЮНЕСКО, после свержения талибов в 2001 году и вплоть до 2018-го показатель посещаемости женщинами вузов увеличился в 20 раз.

— Движение уверенно дрейфует в сторону того же статуса, который он занимал в 90-е годы — умеренного «Талибана» не существует , — сказал «Известиям» руководитель Центра изучения афганской политики Андрей Серенко. — Просто ранее талибы брали тактическую паузу с целью получить международную легитимность и внешнюю экономическую поддержку, на которые они очень рассчитывали . Ни то, ни другое они не получили, и теперь начали себя показывать такими, какие они есть на самом деле.

Помимо провала попыток понравиться внешнему миру, еще одной мотивацией вернуться к своим «духовным скрепам» в виде жесткого исламизма для талибов, по словам эксперта, стал процесс рассыпания режима . Усиливающийся внутри «Талибана» процесс дробления — по этническому и географическому признаку — вынудил режим «закручивать шариатские гайки, чтобы скрепить талибскую систему за счет апелляций к шариату», добавил он.

По мнению бывшего афганского дипломата при прежнем правительстве в Кабуле Гауса Джанбаза, в стремлении полностью закрыть доступ к общественной жизни для женщин у талибов есть и специфический прицел на будущее.

Неженское это дело Студентки на улице Кабула Фото: REUTERS/Ali Khara

— Грамотная, образованная женщина не родит и не воспитает будущего талиба. Образованная женщина — это опасность для будущего строя . Иранские события ярко показывают, как женщины встают против религиозного экстремизма, — заметил он в беседе с «Известиями».

Андрей Серенко также обратил внимание на то, что наряду со стремлением максимально обрушить роль женщин в обществе, полностью ликвидировав те социальные лифты, которые у них были последние 20 лет, при талибах наметился и еще один тревожный тренд в образовательной сфере.

— Полное изгнание из образования женщин, с одной стороны, а с другой — специфическое переобучение мальчиков . Сейчас талибы активно продвигают военно-религиозное образование. Они уже построили тысячи новых медресе, их по два-три в каждом уезде, с целью подготовить новых бойцов , — отметил российский эксперт. — Это идет на фоне резкого усиления фактора мулл — сейчас при каждом гражданском департаменте создается внутренний совет имамов. То есть, фактически — альтернативная система управления с опорой на религиозных деятелей.

Впрочем, по свидетельству Гауса Джанбаза, на действия талибов все очевиднее находится и противодействие. К примеру, после запрета на допуск к занятиям девушек в знак солидарности с ними посещать занятия в ряде университетов отказались и юноши.

— Есть признаки того, что впереди Афганистан ждет широкое восстание и неповиновение «Талибану» . Это уже по всей стране началось, и с каждым днем это будет усиливаться. Народ не будет долго терпеть попытки вернуть страну в каменный век, — резюмировал экс-дипломат.

Неженское это дело Фото: Global Look Press/fl1