Неженское это дело: что еще запретили афганским девушкам
Движение «Талибан», которое по-прежнему находится под санкциями ООН за террористическую деятельность, сделало еще один резкий отскок от своих обещаний уважать и защищать права женщин. C 21 декабря распоряжением властей двери афганских вузов оказались разом закрыты для всех девушек без исключения. Решение стало шокирующим. По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, этот шаг ярко демонстрирует, что талибы, поначалу на словах заявлявшие о своей «умеренности», вовсе и не думали меняться, и в отсутствии внешней помощи и признания решили вернуться к прежним идеям.
Неученье – свет
Около трех месяцев назад движение «Талибан» дало разрешение девушкам сдать вступительные экзамены в вузы в большинстве из 34 провинций Афганистана. Уже на тот момент существовали значительные ограничения — к примеру, подавать заявку на факультеты инженерного дела, экономики, сельского хозяйства и ветеринарии представительницам слабого пола не разрешили. Строго ограничили и число мест для абитуриенток-журналисток. При этом по половому признаку был строго сегрегирован и процесс обучения: студентки могли заходить в кампус лишь через «женский вход», посещать лекции в отдельных аудиториях, а обучать их имели право исключительно женщины-преподавательницы или очень старые мужчины.
Но даже это не лишило энтузиазма тысяч афганок, стремящихся получить высшее образование. «Одна из них переехала в Кабул из отдаленной провинции, преодолев столько трудностей, чтобы поступить здесь в престижный университет. Все ее надежды и мечты были разбиты», — рассказала в беседе с ВВС 52-летняя преподавательница Мина.
С 21 декабря власти Афганистана одним днем запретили девушкам обучаться в вузах «до дальнейшего уведомления». Распоряжение, подписанное министром высшего образования Недой Мохаммад Надимом, было разослано накануне всем государственным и частным университетам страны.
Реакция за пределами Афганистана, разумеется, не заставила себя ждать. «Образование — это фундаментальное право человека. Дверь, закрытая для женского образования, — это дверь, закрытая для будущего Афганистана», — отметил заместитель спецпредставителя главы ООН по Афганистану Рамиз Алакбаров.
Студентка возле Кабульского университета
Основательница «Правозащитной группы афганских женщин» Ялда Ройян, бежавшая из Кабула вслед за захватом власти талибами в августе 2021 года, предположила, что такое решение приведет к росту насилия в семье, а также числа принудительных браков и самоубийств.
— Решение талибов отказать женщинам и девочкам в праве на образование — теперь почти на всех уровнях, за исключением начального до шестого класса, — является разрушительным и окажет большое влияние на перспективы социального восстановления и экономического роста Афганистана, — сказал «Известиям» исследователь по Южной Азии в Amnesty International Заман Султани. — Такая политика — дискриминационная, несправедливая и нарушает международное право. Все решения, лишающие женщин и девочек права на образование, должны быть немедленно отменены.
Невзирая на то, что решение отказать афганкам в высшем образовании стало для многих шокирующим, на фоне событий последнего года его вряд ли можно счесть таким уж неожиданным.
Вскоре после прихода к власти в августе 2021 года, движение «Талибан», обещавшее уважать права женщин, запретило представительницам прекрасного пола работать в большинстве секторов экономики, выходить на улицу с открытым лицом и путешествовать на относительно дальние расстояния без сопровождающего мужчины. И уже год назад в отчете Программы развития ООН было сказано, что ограничения в отношении работающих женщин могут стоить афганской экономике до $1 млрд, или 5% ее ВВП.
Наконец, талибы решили оградить от получения образования всех девочек после шестого класса. При этом запрет преподносился как временный: средние школы обещали открыть уже к марту нынешнего года. Однако ровно в тот самый день, когда двери учебных заведений должны были наконец распахнуться, талибы заявили: девочки в средней школе учиться пока не будут. Причем власти снова заявляли, что это временно, а посещению средних школ девочками мешает отсутствие финансирования и недоработанный в соответствии с исламскими установками учебный план. В общей сложности девочки-подростки не посещали школу более 450 дней, подсчитали недавно в правозащитной организации Human Rights Watch.
При этом, по данным Amnesty International, ситуация с посещаемостью школ была довольно печальной и до талибов: к началу 2021 года учились около 3,5 млн афганских девочек, но в то же время более 2 млн оставались без доступа к образованию — главным образом из-за продолжающихся войн и недостаточного числа женщин-преподавателей или учебных заведений.
В явной попытке отомстить жительницам Кабула за их недавние публичные выступления в ноябре движение распорядилось запретить пускать женщин в столичные общественные парки, на ярмарки и в спортивные залы.
Назад в 90-е
В 1996-2001 годах, когда талибы уже находились у власти в Афганистане, к женщинам было принято относится как к гражданам второго сорта, сводя их роль исключительно к обслуге мужей и детей. Учиться женщинам и девочкам тогда также не разрешалось. К слову, по данным ЮНЕСКО, после свержения талибов в 2001 году и вплоть до 2018-го показатель посещаемости женщинами вузов увеличился в 20 раз.
— Движение уверенно дрейфует в сторону того же статуса, который он занимал в 90-е годы — умеренного «Талибана» не существует, — сказал «Известиям» руководитель Центра изучения афганской политики Андрей Серенко. — Просто ранее талибы брали тактическую паузу с целью получить международную легитимность и внешнюю экономическую поддержку, на которые они очень рассчитывали. Ни то, ни другое они не получили, и теперь начали себя показывать такими, какие они есть на самом деле.
Помимо провала попыток понравиться внешнему миру, еще одной мотивацией вернуться к своим «духовным скрепам» в виде жесткого исламизма для талибов, по словам эксперта, стал процесс рассыпания режима. Усиливающийся внутри «Талибана» процесс дробления — по этническому и географическому признаку — вынудил режим «закручивать шариатские гайки, чтобы скрепить талибскую систему за счет апелляций к шариату», добавил он.
По мнению бывшего афганского дипломата при прежнем правительстве в Кабуле Гауса Джанбаза, в стремлении полностью закрыть доступ к общественной жизни для женщин у талибов есть и специфический прицел на будущее.
Студентки на улице Кабула
— Грамотная, образованная женщина не родит и не воспитает будущего талиба. Образованная женщина — это опасность для будущего строя. Иранские события ярко показывают, как женщины встают против религиозного экстремизма, — заметил он в беседе с «Известиями».
Андрей Серенко также обратил внимание на то, что наряду со стремлением максимально обрушить роль женщин в обществе, полностью ликвидировав те социальные лифты, которые у них были последние 20 лет, при талибах наметился и еще один тревожный тренд в образовательной сфере.
— Полное изгнание из образования женщин, с одной стороны, а с другой — специфическое переобучение мальчиков. Сейчас талибы активно продвигают военно-религиозное образование. Они уже построили тысячи новых медресе, их по два-три в каждом уезде, с целью подготовить новых бойцов, — отметил российский эксперт. — Это идет на фоне резкого усиления фактора мулл — сейчас при каждом гражданском департаменте создается внутренний совет имамов. То есть, фактически — альтернативная система управления с опорой на религиозных деятелей.
Впрочем, по свидетельству Гауса Джанбаза, на действия талибов все очевиднее находится и противодействие. К примеру, после запрета на допуск к занятиям девушек в знак солидарности с ними посещать занятия в ряде университетов отказались и юноши.
— Есть признаки того, что впереди Афганистан ждет широкое восстание и неповиновение «Талибану». Это уже по всей стране началось, и с каждым днем это будет усиливаться. Народ не будет долго терпеть попытки вернуть страну в каменный век, — резюмировал экс-дипломат.