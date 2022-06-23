«Ситуация в Афганистане не дает оснований для самоуспокоения»

В северных районах Афганистана орудует около 6 тыс. боевиков, представляющих различные террористические организации. На этом фоне по линии ОДКБ регулярно проводятся совместные действия на случай прорыва незаконных формирований с территории этой страны. Об этом в интервью «Известиям» рассказал российский посол в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов. Уровень сотрудничества между Москвой и Душанбе дипломат в целом оценивает положительно. Касается это, в частности, гуманитарной сферы — РФ за несколько лет вложила свыше $82 млн, чтобы обеспечить более полумиллиона учащихся 1–4-х классов сельских районов республики здоровым питанием, а также отремонтировать школьные столовые и построить теплицы.

«Сейчас как никогда наши двусторонние связи находятся на подъеме»

— Российская диаспора в странах Средней Азии в последние годы сокращается. Какова ее численность в Таджикистане?

— По имеющимся у нас оценкам, численность российской диаспоры в Таджикистане составляет около 30 тыс. человек.

— Наши соотечественники периодически обращают внимание на ущемление прав в этом регионе. Как обстоят дела с русскоязычной диаспорой в Таджикистане?

— Сразу скажу, что сложившийся формат взаимодействия с соотечественниками позволяет оперативно реагировать на различные обращения с их стороны, решать возникающие вопросы. И в настоящий момент заявлений, касающихся ущемления их прав, нами не фиксируется.

— Когда вы говорите о формате работы, что имеется в виду?

— К примеру, российские загранучреждения, включая посольство и генеральное консульство, принимают участие в организации различных мероприятий, касающихся национальных российских праздников, дней памяти и воинской славы, осуществляем патриотическую и мемориальную работу.

Кроме того, в тесном взаимодействии с российским Фондом поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, в Таджикистане осуществляет свою деятельность Центр правовой защиты российских соотечественников. Ежемесячно этой организацией проводится порядка 50 различных консультаций, касающихся, как правило, правовых аспектов повседневной жизни.

Ситуация в Афганистане Фото: ТАСС/Петр Ковалев

— Как развиваются двусторонние отношения между Россией и Таджикистаном в нынешнее непростое время?

— В текущем году Россия и Таджикистан отмечают 30-летие установления дипломатических отношений. За этот период между двумя странами произошло много важных событий, заложена солидная база последовательного наращивания сотрудничества. С первых дней своего независимого существования Таджикистан является стратегическим партнером и союзником РФ. И сейчас как никогда наши двусторонние связи находятся на подъеме, активно развиваются контакты во всех областях.

Позитивно развиваются двусторонние торгово-экономические отношения. В 2021 году товарооборот между нашими странами достиг рекордных показателей — более $1,3 млрд. Объем прямых инвестиций составил $1,7 млрд.

Динамично развивается политический диалог, в том числе на высшем уровне. Продолжает активно развиваться сотрудничество в военной и военно-технической области. По линии программы модернизации ВС Таджикистана осуществляется их оснащение современным вооружением и техникой, подготовка кадров как в вузах Минобороны РФ, так и на полигонах 201-й российской военной базы.

201-я РВБ остается важным инструментом обеспечения безопасности не только Таджикистана, но и всего Центрально-Азиатского региона. Она оснащена современной техникой и укомплектована хорошо подготовленными кадрами, готова достойно реагировать на любые вызовы и угрозы. На регулярной основе в рамках ОДКБ в двустороннем формате отрабатываются совместные действия на случай прорыва незаконных формирований с территории Афганистана. К сожалению, ситуация в этой стране не дает оснований для самоуспокоения.

Ситуация в Афганистане Фото: ТАСС/Нозим Каландаров

«Ситуация вблизи южных рубежей Таджикистана действительно остается довольно непростой»

— Насколько сейчас обстановка на границе с Афганистаном сложная?

— В настоящее время ситуация вблизи южных рубежей Таджикистана действительно остается довольно непростой. По некоторым данным, в северных районах Афганистана орудует около 6 тыс. боевиков, представляющих различные террористические организации, в том числе «Джамаат Ансаруллах», «Исламское государство», Исламское движение Узбекистана (запрещенные в РФ организации. — «Известия»).

Как мне представляется, наибольшая опасность для Таджикистана исходит от тех террористических группировок, в рядах которых, помимо прочих, воюют выходцы из стран Центральной Азии. Они не скрывают своих планов по распространению радикальных идеологий по всему региону. И, к сожалению, как мы видим из официальных сводок силовых структур Таджикистана, здесь тоже, хотя и в относительно небольшом количестве, находятся люди, которые поддерживают экстремистские идеи и идут на сотрудничество с террористами.

Надо отдать должное властям республики, которые весьма эффективно борются с пропагандой различных деструктивных идеологий среди жителей страны, не позволяя экстремистам поднять голову. То же можно сказать и про работу местных наркополицейских, которым, несмотря на увеличение объемов транзита афганских наркотиков, удается успешно раскрывать преступления и перехватывать значительные партии нарковеществ.

Ситуация в Афганистане Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

— В некоторых странах Средней Азии русский язык начинает выходить из обихода. В Таджикистане же на первый взгляд складывается впечатление, что здесь русский имеет прочные позиции. Есть ли у молодого поколения интерес к его изучению?

— Опыт ежедневной работы показывает, что в Таджикистане интерес к получению образования на русском языке — от средней школы до высшего образования — не только не снижается, но из года в год растет. Мы приветствуем эту тенденцию, поскольку убеждены, что именно русский язык позволяет сохранить Таджикистан в едином с Россией и СНГ многомерном пространстве. В наш адрес постоянно поступают просьбы о передаче местным школам всё большего объема учебной литературы на русском языке. Стараемся по мере возможности удовлетворять эти пожелания.

В последние годы Россия продолжает наращивать помощь в подготовке в наших вузах высококвалифицированных кадров, ежегодно выделяя 750 бюджетных мест для Таджикистана. Рассчитываем, что их численность возрастет в текущем году до 1 тыс. Идет подготовка квалифицированных кадров в Российско-таджикском (славянском) университете и филиалах МГУ, МЭИ и МИСиС. В этом году пять общеобразовательных школ с обучением по российским программам на русском языке в городах Душанбе, Ходжент, Бохтар, Куляб, Турсунзаде должны открыть двери для школьников.

Активно реализуется проект «Российский учитель за рубежом», по линии которого уже пять лет российские учителя (47 человек) преподают в местных школах. Еще одна цифра: 23 тыс. молодых людей из Таджикистана учатся непосредственно на территории России, более половины из них — бесплатно.

Ситуация в Афганистане Фото: ТАСС/Нозим Каландаров

— То есть в целом уровень сотрудничества в гуманитарной сфере вы оцениваете позитивно?

— Оно отличается высокой насыщенностью и разнообразием. Кроме того, Россия — крупнейший донор Таджикистана в сфере содействия международному развитию. Совместно с организациями системы ООН мы осуществляем важные, нацеленные на долгосрочный результат проекты в сферах здравоохранения, регионального развития, демографической статистики, поддержки молодежи во всех регионах страны. Крупнейшим из наших проектов, безусловно, является Программа школьного питания, запущенная Всемирной продовольственной программой при нашей финансовой поддержке еще в 2013 году. За это время Россия вложила более $82 млн, чтобы обеспечить более полумиллиона учащихся 1–4-х классов сельских школ республики здоровым питанием, а также отремонтировать школьные столовые, построить теплицы и многое другое.

— Россия в последние годы делает во внешней политике сильный упор на сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне. Москву и Душанбе объединяет общее видение трагических событий XX века?

— В этом году нам удалось вместе с нашими таджикскими друзьями достойно отпраздновать 77-летие Победы и принять участие в долгожданном шествии «Бессмертный полк», организованном по инициативе Совета ветеранов войны и труда. Весьма символично, что руководство и народ Таджикистана разделяют наши оценки исторических событий, неравнодушно относятся к нашей общей истории. Свидетельство тому — многочисленные ежегодно проводимые военно-патриотические мероприятия в республике.

Хотел бы отдельно отметить инициативу жителей поселка Каратаг возвести уникальный мемориальный комплекс участникам Великой Отечественной войны. На нем перечислены имена более 500 сельчан — участников Великой Отечественной войны, воспоминания о военных подвигах которых бережно хранит народная память.