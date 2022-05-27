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Великий шелковый путч: кто участвует в битве за Ваханский коридор

После мятежа и перекрытия Памирского тракта был убит неформальный лидер Горного Бадахшана
Фото: РИА Новости/Нозим Каландаров
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Убийство в Хороге одного из народных предводителей Горного Бадахшана стало новой точкой нарастания конфликта между Душанбе и автономией. Мамадбокир Мамадбокиров, известный среди местного населения как Бокир, считался предводителем мятежа, в результате которого был перекрыт ключевой путь в соседние государства — Памирский тракт. Кто может стоять за расправой над лидером бадахшанцев и почему из-за глухих горных дорог постоянно льется кровь — в материале «Известий».

Один из неформальных предводителей Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) был убит 22 мая в административном центре региона. Официальная позиция таджикских силовиков — он пал жертвой криминальных разборок. В УМВД по региону его называют «главарем оргпреступной группы махалли Бархорог». Известно, что он погиб недалеко от своего дома. По одной версии, его застрелил снайпер, по другой — его расстреляли с близкого расстояния неизвестные на автомобиле, когда мужчина прогуливался в одиночестве в местечке Бойня. Несмотря на то что Мамадбокиров определенно имел отношение к криминальному миру, у него были политические амбиции. Его, а также оппозиционеров Мухиддина Кабири и Алима Шерзамонова считали организаторами масштабных протестов в регионе.

Хроника восстания

В своих политических заявлениях Мамадбокиров говорил, что добивается для региона самоопределения, выступал против назначенных центральной властью в ГБАО чиновников, конкретно против Алишера Мирзонаботова, обвинял его в преступлениях. По версии официальных властей, Бокир и его окружение были организаторами преступного сообщества и террористами. Поводом для начала активной фазы мятежа стала гибель одного из людей Мамадбокирова — 29-летнего Гулбиддина Зиебекова в ноябре прошлого года. Лозунги, под которыми проходили протесты, предположительно организованными Бокиром, выглядели вполне безобидными: местное население жаловалось на то, что официальная власть пытается их задушить, обвиняет в сепаратизме, а они дескать ничего общего с этим не имеют, просто выступают против засилья «варягов», в роли которых — равнинные таджики.

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Фото: соцсети
Митинг в Хороге, 25 ноября 2021 год

Также сам Бокир и протестующие требовали тщательного расследования смерти молодого человека, а еще снятия блокпостов в Хороге. Кстати, Зиебеков обвинялся властями в захвате заложника и разжигании вражды. Более радикальные действия протестантов начались после первых жертв среди восставших и начала их уголовного преследования. В мае был вынесен приговор одному из лидеров памирской молодежи Амриддину Аловатшоеву — ему дали восемь с половиной лет колонии. Люди вновь вышли на улицу, в ответ власти объявили о начале антитеррористической операции и перекрыли движение. Сообщалось о том, что «нейтрализовано восемь боевиков, 11 ранено и задержано более 70 активных членов террористической группировки».

Протестовавшие (их число власти оценили в 200 человек) помимо прочего «в трех точках перекрыли автотрассу Душанбе — Хорог и дорогу на пограничную комендатуру». Попытку перекрытия протестующими Памирского тракта в Хороге источники «Известий» считают роковой ошибкой Бокира, предрешившей его судьбу. Именно логистические пути ГБАО сегодня становятся все более значимыми как с экономической, так и с геополитической точки зрения.

Кто такой Бокир

Считается, что Мамадбокиров был причастен к наркотрафику, как и большинство власть имущих в ГБАО (как формальных, так и неформальных), однако сам он неоднократно подчеркивал, что боролся с наркотиками и даже пострадал из-за того, что накрыл крупную героиновую поставку (он называл вес партии в 736 кг). Тем не менее очевидно, что он был в курсе наркоторговли, да и действия его были направлены на ослабление пограничного контроля над караванами из Афганистана: снятие блокпостов в Хороге (одно из требований мятежников) — прямая попытка ослабить контроль над контрабандой.

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Фото: centralasia.media
Мамадбокир Мамадбокиров

— Этот человек представлял большой оперативный интерес для наших антинаркотических подразделений, потому как в его руках была реальная власть в приграничных регионах Горно-Бадахшанской автономной области, — рассказал «Известиям» бывший высокопоставленный силовик, курировавший расследование транснационального наркотрафика. — Звание полковника и высокий пост в погранслужбе Таджикистана он получил после достижения перемирия между властями и оппозицией (Объединенная таджикская оппозиция, ОТО. — Ред.). Была 30-процентная квота для оппозиционеров, в числе которых было много бадахшанцев, на должности в управленческом и военном аппарате, он как раз попал в это число. Кстати, по этой же квоте занял свою должность замминистра обороны Абдухалим Назарзода, инициатор мятежа осени 2015 года. То волнение связывали непосредственно с переделом сфер влияния вокруг наркотрафика.

Великий шелковый путч
Пост на автодороге Душанбе - Хорог при въезде в Горно-Бадахшанскую автономную область (ГБАО) Таджикистана
Фото: РИА Новости/Нозим Каландаров

Другой источник отметил, что Назорзада в отличие от Бокира был человеком слабо интегрированным в этнические структуры Бадахшана, так как относится к каратегинцам. Каратегин — историческая область в составе Таджикистана, расположенная в горах, вдоль реки Вахш. На Памире представителей этого этноса воспринимают как чужаков. Но тем не менее он вполне мог участвовать в борьбе за трафик. Впрочем, есть версия, что генерал стал жертвой провокации спецслужб.

По словам источника бывшего сотрудника антинаркотического подразделения, наркотрафик — лишь небольшая часть нелегального товарообмена, который шел в ГБАО.

— Контрабанда техники, оружия… Отдельного внимания заслуживает незаконный оборот драгоценных камней, который десятилетиями идет в этих местах как на Восток, так и на Запад, — добавил собеседник «Известий».

По его словам, дорога в две полосы на высоте 4 тыс. м над уровнем моря, соединяющая Душанбе, Хогор и Ош (Киргизия), — стратегическая трасса, аналогов которой нет с точки зрения логистики наркорынка.

Кишка тонка

Постоянный шантаж неформальных структур перекрытием Памирского тракта в Хороге, а это транспортный узел в Китай, Афганистан и страны СНГ, вероятно, и есть реальная причина устранения Бакира и сторонников в ГБАО.

— Памир, несмотря на крохотную численность населения (цифры сопоставимы с населением одного из административных округов Москвы) и относительно незначительный внутренний рынок, обладает огромным транзитным потенциалом, — объясняет значимость торговых путей ГБАО руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ, кандидат исторических наук Андрей Грозин. — С одной стороны, там есть выход на так называемый Ваханский коридор. Эта «кишка», растянувшаяся между границами нескольких государств, по сути, никем не контролируется.

Автор цитаты

Ваханский коридор — узкая полоса земли в Восточном Афганистане (провинция Бадахшан) длиной около 300 км, шириной от 15 до 57 км в долинах рек Памир, Вахан и Пяндж.

— С одной стороны — китайцы, с другой — постсоветская Азия, с третьей — Афганистан. Совсем рядом Пакистан, рукой подать до Индии… Гигантские транзитные ворота, которые находятся под властью организованной преступности, наркокартелей и подобных сообществ, — отмечает Грозин.

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Фото: Общественное достояние
Ваханский коридор на карте, выпущенной в США в 1983 году

Там, где властвуют неформальные структуры, напоминает востоковед, расцветает не только наркотрафик, но и контрабанда в принципе. Схожая ситуация, например, в некоторых странах Карибского бассейна и Юго-Восточной Азии. Он считает, что таких серых территорий на планете не так много — четыре-пять мест.

— Много уже сказано о героиновом трафике. Но, с моей точки зрения, наркотрафик был не самым главным [в ГБАО], он лишь дополнительный, вишенка на торте. Разные контрабандные поставки без данных, без пошлин идут во все стороны, куда угодно, — уточняет эксперт.

Речь идет как о товарах народного потребления, так и о драгоценных, полудрагоценных камнях, редкоземельных металлах. Лазуриты, афганские рубины перемещаются по коридору из страны в страну. Об объемах теневого оборота можно судить лишь по оценочным выводам специалистов.

— Если не миллиарды, то однозначно сотни миллионов долларов. Цифры могут быть сопоставимы с оценками международных экспертов по трафику героина, — оценивает Андрей Грозин.

Автор цитаты

По оценкам Управления ООН по наркотикам и преступности, c 2015 по 2020 год Афганистан произвел 83% всего героина на планете. В 2020 году урожай опиума приблизился в 7 тыс. т. А в 2021-м эксперты сообщили об увеличении площадей посевов опийного мака в стране на 37%. Львиная доля этого графика идет через страны СНГ.

Пробки на опийных трассах

Одна из проблем серой логистики ГБАО сегодня — это дороги, по которым идут караваны с контрабандой. Они крайне неудобны для большегрузных средств в отличие от путей на афгано-иранской или афгано-пакистанской границе из-за сложного рельефа местности и отсутствия инфраструктуры.

— Собственно, из-за плохих дорог поток наркотрафика на север относительно небольшой. На осликах много не натаскаешь, на легковушках много не привезешь. То же самое касается прочей контрабанды, — рассказывает руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ.

Великий шелковый путч
кпп душамбе
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Еще одно препятствие для серого торгового пути — многочисленные блокпосты, выставленные Душанбе. В лучшем для контрабандиста случае на каждом приходится платить, а это дорого, бизнес становится нерентабельным. В настоящий момент из-за этих сложностей серьезного потока на «большую землю» через территорию нет, считает ученый.

Рост торгового значения этого пути возможен, если официальные власти Таджикистана возьмут под контроль Горный Бадахшан. К слову, сделать регион максимально управляемым страна стремится на протяжении последних 10 лет.

— По сути, криминальные формирования выступают тромбами на пути создания официальных и полуофициальных торговых потоков, — говорит кандидат исторических наук Грозин. Если Таджикистан достигнет своей цели, то ситуация с товаропотоком может измениться в течение года-двух.

Большая игра продолжается

Таджикский Бадахшан, Ваханский Бадахшан были активно задействованы во время истерии с нехваткой медицинских масок и прочих расходников во время пандемии, обращает внимание ученый.

— Это показательная вещь, которая демонстрирует потенциал с точки зрения больших объемов товарных потоков. Собственно, эти транзитные ворота всегда привлекали к себе большое внимание. Еще Российская империя бодалась за тот же Бадахшан на излете своего существования. Причиной была не только «большая игра», то есть борьба с «англичанкой», которая нам там активно гадила как могла… Дело в том, что российские чиновники отдавали себе отчет, что «крыша мира» весьма интересна в транспортном смысле. Китай сегодня тем более это понимает: борется за любой, даже самый маленький и незначительный товарный рынок, — добавляет ученый.

Автор цитаты

«Большая игра» — империалистическое соперничество между Британией и Российской империей за господство в Южной и Центральной Азии, продолжавшееся с 1813 по 1907 год. Авторство историографического термина приписывают историку Артуру Конноли, популяризировал понятие писатель Редьярд Киплинг.

Таджикский Бадахшан — это «северное нависание» над афганскими провинциями, имеющими мощное экономическое значение в торговом и логистическом плане для всего Афганистана. А военно-политическое значение региона сложно переоценить. В окрестностях этих путей рассредоточились различные силы от откровенного криминалитета до иностранных наемников, представителей спецслужб различных стран мира.

Великий шелковый путч
Афганские боевики патрулируют район Анаба провинции Панджшер, Афганистан

Афганские боевики патрулируют район Анаба провинции Панджшер, Афганистан

Фото: Global Look Press/Arman

— Где сейчас кучкуются антиталибские инсургенты? Кто-то говорит, что в Таджикистане, кто-то говорит — в Панджшере (Провинция в Афганистане. — Ред.). Называют и другие места. Но в любом случае это где-то рядом с этим регионом. Все потому, что в силу своего физико-географического положения эта территория плохо контролируется центральными властями, — поясняет эксперт.

Клубок международных интриг

На любые кризисы в Таджикистане оказывают влияние внешние факторы. По словам Андрея Грозина, по сути, сегодня Таджикистан абсолютно зависим от Китая в финансовом смысле и находится под его протекторатом. Среднеазиатская республика уже начала расплачиваться за долги перед Поднебесной своей территорией — под юрисдикцию КНР перешло более 1 тыс. кв. км территории Таджикистана.

— Влияние Китая значимо и серьезно. Другой вопрос, что КНР старается не афишировать своего влияния на политическую картину дня и не вмешиваться во внутренние дрязги, которые там периодически возникают, — подчеркивает специалист.

Дистанцируется от внутренних дел страны и Россия, у которой на территории республики находится крупнейшая военная база за рубежом, говорит эксперт.

Великий шелковый путч
Военнослужащий ВС РФ у КПП 201-й Гатчинской ордена Жукова дважды Краснознамённой военной базы ЦВО в Душанбе

Военнослужащий ВС РФ у КПП 201-й Гатчинской ордена Жукова дважды Краснознамённой военной базы ЦВО в Душанбе

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

201-я военная база в Таджикистане (до 2004 года — 201-я мотострелковая дивизия) — ключевой объект военного присутствия РФ в Средней Азии. Дислоцируется в Душанбе и Бохтаре. Контингент, по разным оценкам, насчитывает от 5 тыс. до 8 тыс. военнослужащих, база подчинена Центральному военному округу. Личный состав регулярно участвует в масштабных учениях, в том числе с союзниками. На балансе соединения стоят современные виды вооружения.

По заветам Лоуренса Аравийского

Ученый отметил, что вся политика в Таджикистане пронизана либо реальными провокациями, либо подозрениями на провокации. Особое место в контексте интриг занимают британцы.

— Английская разведка еще со времен Лоуренса Аравийского всегда проявляла интерес к тому, что происходит в Бадахшане, еще в те времена, когда он был не таджикским, а общим. Уверен, что у джеймсов бондов наработаны хорошие контакты с лидерами различных неформальных объединений. В том числе речь идет о поставках драгоценных камней и других запрещенных грузов, — объяснил Андрей Грозин.

Впрочем, специалист оговорился, что каких-либо серьезных доказательств этих процессов нет.

— Общий интерес к Таджикистану, конечно же, есть. Этот интересный в логистическом, политическом, экономическом смыслах регион привлекает внешнее внимание, и за него разворачивается борьба. Есть мнение, что мы имеем дело с новым раундом «большой игры»: объединенный англосаксонский Запад концентрирует свои ресурсы и поджигает разные регионы на границах России. И я считаю, что эта концепция заслуживает внимания. В конце концов есть логика международных отношений: если они хотят ослабить Россию, то будут делать это на разных направлениях, в том числе в Таджикистане, который является стратегическим союзником России, — резюмировал эксперт.

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