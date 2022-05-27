Великий шелковый путч: кто участвует в битве за Ваханский коридор

Убийство в Хороге одного из народных предводителей Горного Бадахшана стало новой точкой нарастания конфликта между Душанбе и автономией. Мамадбокир Мамадбокиров, известный среди местного населения как Бокир, считался предводителем мятежа, в результате которого был перекрыт ключевой путь в соседние государства — Памирский тракт. Кто может стоять за расправой над лидером бадахшанцев и почему из-за глухих горных дорог постоянно льется кровь — в материале «Известий».

Один из неформальных предводителей Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) был убит 22 мая в административном центре региона. Официальная позиция таджикских силовиков — он пал жертвой криминальных разборок. В УМВД по региону его называют «главарем оргпреступной группы махалли Бархорог». Известно, что он погиб недалеко от своего дома. По одной версии, его застрелил снайпер, по другой — его расстреляли с близкого расстояния неизвестные на автомобиле, когда мужчина прогуливался в одиночестве в местечке Бойня. Несмотря на то что Мамадбокиров определенно имел отношение к криминальному миру, у него были политические амбиции. Его, а также оппозиционеров Мухиддина Кабири и Алима Шерзамонова считали организаторами масштабных протестов в регионе.

Хроника восстания

В своих политических заявлениях Мамадбокиров говорил, что добивается для региона самоопределения, выступал против назначенных центральной властью в ГБАО чиновников, конкретно против Алишера Мирзонаботова, обвинял его в преступлениях. По версии официальных властей, Бокир и его окружение были организаторами преступного сообщества и террористами. Поводом для начала активной фазы мятежа стала гибель одного из людей Мамадбокирова — 29-летнего Гулбиддина Зиебекова в ноябре прошлого года. Лозунги, под которыми проходили протесты, предположительно организованными Бокиром, выглядели вполне безобидными: местное население жаловалось на то, что официальная власть пытается их задушить, обвиняет в сепаратизме, а они дескать ничего общего с этим не имеют, просто выступают против засилья «варягов», в роли которых — равнинные таджики.

Фото: соцсети Митинг в Хороге, 25 ноября 2021 год

Также сам Бокир и протестующие требовали тщательного расследования смерти молодого человека, а еще снятия блокпостов в Хороге. Кстати, Зиебеков обвинялся властями в захвате заложника и разжигании вражды. Более радикальные действия протестантов начались после первых жертв среди восставших и начала их уголовного преследования. В мае был вынесен приговор одному из лидеров памирской молодежи Амриддину Аловатшоеву — ему дали восемь с половиной лет колонии. Люди вновь вышли на улицу, в ответ власти объявили о начале антитеррористической операции и перекрыли движение. Сообщалось о том, что «нейтрализовано восемь боевиков, 11 ранено и задержано более 70 активных членов террористической группировки».

Протестовавшие (их число власти оценили в 200 человек) помимо прочего «в трех точках перекрыли автотрассу Душанбе — Хорог и дорогу на пограничную комендатуру». Попытку перекрытия протестующими Памирского тракта в Хороге источники «Известий» считают роковой ошибкой Бокира, предрешившей его судьбу. Именно логистические пути ГБАО сегодня становятся все более значимыми как с экономической, так и с геополитической точки зрения.

Кто такой Бокир

Считается, что Мамадбокиров был причастен к наркотрафику, как и большинство власть имущих в ГБАО (как формальных, так и неформальных), однако сам он неоднократно подчеркивал, что боролся с наркотиками и даже пострадал из-за того, что накрыл крупную героиновую поставку (он называл вес партии в 736 кг). Тем не менее очевидно, что он был в курсе наркоторговли, да и действия его были направлены на ослабление пограничного контроля над караванами из Афганистана: снятие блокпостов в Хороге (одно из требований мятежников) — прямая попытка ослабить контроль над контрабандой.

Фото: centralasia.media Мамадбокир Мамадбокиров

— Этот человек представлял большой оперативный интерес для наших антинаркотических подразделений, потому как в его руках была реальная власть в приграничных регионах Горно-Бадахшанской автономной области, — рассказал «Известиям» бывший высокопоставленный силовик, курировавший расследование транснационального наркотрафика. — Звание полковника и высокий пост в погранслужбе Таджикистана он получил после достижения перемирия между властями и оппозицией (Объединенная таджикская оппозиция, ОТО. — Ред.). Была 30-процентная квота для оппозиционеров, в числе которых было много бадахшанцев, на должности в управленческом и военном аппарате, он как раз попал в это число. Кстати, по этой же квоте занял свою должность замминистра обороны Абдухалим Назарзода, инициатор мятежа осени 2015 года. То волнение связывали непосредственно с переделом сфер влияния вокруг наркотрафика.

Великий шелковый путч Фото: РИА Новости/Нозим Каландаров

Другой источник отметил, что Назорзада в отличие от Бокира был человеком слабо интегрированным в этнические структуры Бадахшана, так как относится к каратегинцам. Каратегин — историческая область в составе Таджикистана, расположенная в горах, вдоль реки Вахш. На Памире представителей этого этноса воспринимают как чужаков. Но тем не менее он вполне мог участвовать в борьбе за трафик. Впрочем, есть версия, что генерал стал жертвой провокации спецслужб.

По словам источника бывшего сотрудника антинаркотического подразделения, наркотрафик — лишь небольшая часть нелегального товарообмена, который шел в ГБАО.

— Контрабанда техники, оружия… Отдельного внимания заслуживает незаконный оборот драгоценных камней, который десятилетиями идет в этих местах как на Восток, так и на Запад, — добавил собеседник «Известий».

По его словам, дорога в две полосы на высоте 4 тыс. м над уровнем моря, соединяющая Душанбе, Хогор и Ош (Киргизия), — стратегическая трасса, аналогов которой нет с точки зрения логистики наркорынка.

Кишка тонка

Постоянный шантаж неформальных структур перекрытием Памирского тракта в Хороге, а это транспортный узел в Китай, Афганистан и страны СНГ, вероятно, и есть реальная причина устранения Бакира и сторонников в ГБАО.

— Памир, несмотря на крохотную численность населения (цифры сопоставимы с населением одного из административных округов Москвы) и относительно незначительный внутренний рынок, обладает огромным транзитным потенциалом, — объясняет значимость торговых путей ГБАО руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ, кандидат исторических наук Андрей Грозин. — С одной стороны, там есть выход на так называемый Ваханский коридор. Эта «кишка», растянувшаяся между границами нескольких государств, по сути, никем не контролируется.

Автор цитаты Ваханский коридор — узкая полоса земли в Восточном Афганистане (провинция Бадахшан) длиной около 300 км, шириной от 15 до 57 км в долинах рек Памир, Вахан и Пяндж.

— С одной стороны — китайцы, с другой — постсоветская Азия, с третьей — Афганистан. Совсем рядом Пакистан, рукой подать до Индии… Гигантские транзитные ворота, которые находятся под властью организованной преступности, наркокартелей и подобных сообществ, — отмечает Грозин.

Фото: Общественное достояние Ваханский коридор на карте, выпущенной в США в 1983 году

Там, где властвуют неформальные структуры, напоминает востоковед, расцветает не только наркотрафик, но и контрабанда в принципе. Схожая ситуация, например, в некоторых странах Карибского бассейна и Юго-Восточной Азии. Он считает, что таких серых территорий на планете не так много — четыре-пять мест.

— Много уже сказано о героиновом трафике. Но, с моей точки зрения, наркотрафик был не самым главным [в ГБАО], он лишь дополнительный, вишенка на торте. Разные контрабандные поставки без данных, без пошлин идут во все стороны, куда угодно, — уточняет эксперт.

Речь идет как о товарах народного потребления, так и о драгоценных, полудрагоценных камнях, редкоземельных металлах. Лазуриты, афганские рубины перемещаются по коридору из страны в страну. Об объемах теневого оборота можно судить лишь по оценочным выводам специалистов.

— Если не миллиарды, то однозначно сотни миллионов долларов. Цифры могут быть сопоставимы с оценками международных экспертов по трафику героина, — оценивает Андрей Грозин.

Автор цитаты По оценкам Управления ООН по наркотикам и преступности, c 2015 по 2020 год Афганистан произвел 83% всего героина на планете. В 2020 году урожай опиума приблизился в 7 тыс. т. А в 2021-м эксперты сообщили об увеличении площадей посевов опийного мака в стране на 37%. Львиная доля этого графика идет через страны СНГ.

Пробки на опийных трассах

Одна из проблем серой логистики ГБАО сегодня — это дороги, по которым идут караваны с контрабандой. Они крайне неудобны для большегрузных средств в отличие от путей на афгано-иранской или афгано-пакистанской границе из-за сложного рельефа местности и отсутствия инфраструктуры.

— Собственно, из-за плохих дорог поток наркотрафика на север относительно небольшой. На осликах много не натаскаешь, на легковушках много не привезешь. То же самое касается прочей контрабанды, — рассказывает руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ.

Великий шелковый путч Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Еще одно препятствие для серого торгового пути — многочисленные блокпосты, выставленные Душанбе. В лучшем для контрабандиста случае на каждом приходится платить, а это дорого, бизнес становится нерентабельным. В настоящий момент из-за этих сложностей серьезного потока на «большую землю» через территорию нет, считает ученый.

Рост торгового значения этого пути возможен, если официальные власти Таджикистана возьмут под контроль Горный Бадахшан. К слову, сделать регион максимально управляемым страна стремится на протяжении последних 10 лет.

— По сути, криминальные формирования выступают тромбами на пути создания официальных и полуофициальных торговых потоков, — говорит кандидат исторических наук Грозин. Если Таджикистан достигнет своей цели, то ситуация с товаропотоком может измениться в течение года-двух.

Большая игра продолжается

Таджикский Бадахшан, Ваханский Бадахшан были активно задействованы во время истерии с нехваткой медицинских масок и прочих расходников во время пандемии, обращает внимание ученый.

— Это показательная вещь, которая демонстрирует потенциал с точки зрения больших объемов товарных потоков. Собственно, эти транзитные ворота всегда привлекали к себе большое внимание. Еще Российская империя бодалась за тот же Бадахшан на излете своего существования. Причиной была не только « большая игра » , то есть борьба с «англичанкой», которая нам там активно гадила как могла… Дело в том, что российские чиновники отдавали себе отчет, что «крыша мира» весьма интересна в транспортном смысле. Китай сегодня тем более это понимает: борется за любой, даже самый маленький и незначительный товарный рынок, — добавляет ученый.

Автор цитаты «Большая игра» — империалистическое соперничество между Британией и Российской империей за господство в Южной и Центральной Азии, продолжавшееся с 1813 по 1907 год. Авторство историографического термина приписывают историку Артуру Конноли, популяризировал понятие писатель Редьярд Киплинг.

Таджикский Бадахшан — это «северное нависание» над афганскими провинциями, имеющими мощное экономическое значение в торговом и логистическом плане для всего Афганистана. А военно-политическое значение региона сложно переоценить. В окрестностях этих путей рассредоточились различные силы — от откровенного криминалитета до иностранных наемников, представителей спецслужб различных стран мира.

Великий шелковый путч Афганские боевики патрулируют район Анаба провинции Панджшер, Афганистан Фото: Global Look Press/Arman

— Где сейчас кучкуются антиталибские инсургенты? Кто-то говорит, что в Таджикистане, кто-то говорит — в Панджшере (Провинция в Афганистане. — Ред.). Называют и другие места. Но в любом случае это где-то рядом с этим регионом. Все потому, что в силу своего физико-географического положения эта территория плохо контролируется центральными властями, — поясняет эксперт.

Клубок международных интриг

На любые кризисы в Таджикистане оказывают влияние внешние факторы. По словам Андрея Грозина, по сути, сегодня Таджикистан абсолютно зависим от Китая в финансовом смысле и находится под его протекторатом. Среднеазиатская республика уже начала расплачиваться за долги перед Поднебесной своей территорией — под юрисдикцию КНР перешло более 1 тыс. кв. км территории Таджикистана.

— Влияние Китая значимо и серьезно. Другой вопрос, что КНР старается не афишировать своего влияния на политическую картину дня и не вмешиваться во внутренние дрязги, которые там периодически возникают, — подчеркивает специалист.

Дистанцируется от внутренних дел страны и Россия, у которой на территории республики находится крупнейшая военная база за рубежом, говорит эксперт.

Великий шелковый путч Военнослужащий ВС РФ у КПП 201-й Гатчинской ордена Жукова дважды Краснознамённой военной базы ЦВО в Душанбе Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

201-я военная база в Таджикистане (до 2004 года — 201-я мотострелковая дивизия) — ключевой объект военного присутствия РФ в Средней Азии. Дислоцируется в Душанбе и Бохтаре. Контингент, по разным оценкам, насчитывает от 5 тыс. до 8 тыс. военнослужащих, база подчинена Центральному военному округу. Личный состав регулярно участвует в масштабных учениях, в том числе с союзниками. На балансе соединения стоят современные виды вооружения.

По заветам Лоуренса Аравийского

Ученый отметил, что вся политика в Таджикистане пронизана либо реальными провокациями, либо подозрениями на провокации. Особое место в контексте интриг занимают британцы.

— Английская разведка еще со времен Лоуренса Аравийского всегда проявляла интерес к тому, что происходит в Бадахшане, еще в те времена, когда он был не таджикским, а общим. Уверен, что у джеймсов бондов наработаны хорошие контакты с лидерами различных неформальных объединений. В том числе речь идет о поставках драгоценных камней и других запрещенных грузов, — объяснил Андрей Грозин.

Впрочем, специалист оговорился, что каких-либо серьезных доказательств этих процессов нет.