Балл ожидания: как помочь школьникам сдать экзамены

В мае и июне в Москве впервые провели бесплатные психологические лекции для старшеклассников, чтобы помочь им настроиться на экзамен . Онлайн-трансляции посмотрели более 400 тыс. раз, а офлайн-площадки собрали около 4 тыс. человек. Школьники могли не только слушать выступления авторитетных психологов, педагогов и блогеров, но и задавать вопросы и просить совета по своей ситуации. Программа оказалась настолько востребованной, что ее решили продлить на следующий год . Опрошенные «Известиями» эксперты уверены — выпускникам необходима такая помощь. Пока большие мероприятия в стране скорее единичные, но создать благоприятную обстановку при подготовке к экзамену и во время него могут педагоги, родители и сами школьники. Подробности — в материале.

Зачем нужна психологическая поддержка перед экзаменом

26 мая в России стартовал основной период Единого государственного экзамена, который продлится до 1 июля. По разным опросам, до 70% выпускников школ находятся в постоянном напряжении в ожидании ЕГЭ. Проблему стараются решить совместными усилиями: школы готовят методички для педагогов, родители обращаются к психологам, а сами старшеклассники ищут инструкции в интернете.

Московская программа бесплатных лекций стала первым в России крупным мероприятием по поддержке школьников перед экзаменами. Начальник психологического центра НИУ «Московский государственный строительный университет» Людмила Цветкова уверена, что подготовка к любому рубежному или текущему контролю необходима.

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— Она может помочь ученикам уменьшить эмоциональный эффект от происходящего — стресс, который нередко сопровождается чувством страха, тревоги и паники. А зачастую присоединяется и психосоматическая симптоматика — физическое недомогание. Проводиться она должна на всех уровнях образования и для всех субъектов образовательного процесса — учителей, родителей и учащихся. Ведь важен в первую очередь позитивный настрой, который достигается через укрепление веры в свои силы и готовность к принятию любого результата в качестве опыта, а не личностной характеристики. Большую роль в формировании такой уверенности играют в первую очередь родители и наставники, — пояснила она «Известиям».

Психологическая поддержка старшеклассников перед ЕГЭ всё чаще обсуждается на педсоветах в школах, родительских форумах и классных часах. По словам SEL-методиста онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Марии Кравцовой, формат экзамена всегда подразумевает волнение, но с ростом осведомленности о психическом здоровье, в том числе детей, эти трудности начали замечать и проговаривать.

— Стало понятно, что психическое состояние школьников может существенно повлиять на их учебную успеваемость, физическое состояние и общий жизненный опыт. Эта тенденция не может не радовать, ведь дети еще не умеют противостоять сильной тревоге, которую они испытывают, поэтому мы должны им с этим помочь, — отметила она в беседе с изданием.

Привлечь внимание к проблеме могла специфика самого ЕГЭ, говорит пресс-секретарь образовательного центра «Талантум» Алиса Гаврилова.

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— Мы думаем, это связано с тем, что экзаменам и статусу вуза стали придавать очень большое значение. Если ребенок не добрал баллов и поступил в средний вуз, то его восприятие себя сразу ухудшается. Специфика ЕГЭ, к сожалению, такова, что ребята борются не за знания, а за высокие баллы, теряя при этом понимание того, что важно не просто набивать руку на тестовых частях и подстраиваться под критерии, а также развиваться и познавать больше информации, — отметила она.

По словам Гавриловой, бесплатные циклы лекций по психологии для старшеклассников необходимы везде. Кроме того, считает эксперт, стоит внедрить в школьную программу уроки психологической поддержки и «непременно разговаривать с ребятами об экзаменах и будущем, а не запугивать ЕГЭ» .

Мария Кравцова подчеркивает: нужно ясно донести до школьника его права в отношении ЕГЭ — это тоже может помочь справиться со стрессом.

— Например, что у них есть не одна попытка на экзамен, так как его можно сдавать хоть каждый год, а также что они имеют право на пересдачу из-за плохого самочувствия перед или во время экзамена и так далее. При этом важно, чтобы дети не только могли услышать про свои права, но и знать, когда и как ими можно воспользоваться, — подчеркнула эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По ее словам, нужно донести до детей, что ЕГЭ — всего лишь тест, который не стоит таких сильных переживаний. Ведь будущая востребованность человека как профессионала во многих сферах не зависит от его баллов или образования — важны навыки, гибкость и готовность учиться.

Как школьникам могут помочь родители

По словам экспертов, в большинстве случаев старшеклассники могут справиться со стрессом либо сами, либо при поддержке родителей и педагогов . Как подчеркнула в беседе с «Известиями» психиатр, психотерапевт, эксперт АНО «Культура здоровья» Наталья Благинина, основное правило — поддерживать дома здоровый психологический климат, который будет снимать напряжение. Не стоит давить на ребенка, поясняет она, — лучше объяснить, что его будут любить и ценить независимо от оценок в аттестате и баллов за ЕГЭ. Сравнивать сына или дочь с другими детьми тоже не нужно: они будут гнаться за чужими результатами, а это повышает тревожность и не делает счастливее.

— Можно также показать, что у страха глаза велики. Тревожность появляется в том числе и от окружающих: одноклассников, учителей, общества. Дети это чувствуют — и начинают перенимать. Поэтому стоит обсудить наиболее частые ситуации, с которыми сталкиваются школьники на экзаменах. Например, что лучше оставить сложные задания на потом, можно последовательно исключать неправильные ответы в незнакомых вопросах и так далее, — комментирует собеседница.

Она замечает, что можно также научить ребенка простым и эффективным упражнениям, которые помогут справиться с внезапно подступившей паникой на экзамене. Помогают практики с медленным счетом, концентрация на дыхании, на разных предметах и так далее.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Благинина добавляет: чем крепче организм, тем проще справляться со стрессом, поэтому не нужно списывать со счетов витамины и микроэлементы. Например, магний В6 и витамин С укрепляют стрессоустойчивость, а витамин В стимулирует умственную активность.

Но иногда ребенку может понадобиться профессиональная помощь, и здесь родителям важно следить за поведением и эмоциональным состоянием подростка, отмечает Людмила Цветкова. Если взрослый заметил, что ребенок испытывает сильный стресс, беспокойство или тревогу, которые оказывают влияние также на внеучебные сферы жизни, необходимо обратиться к психологу. Очень важно, чтобы ребенок не остался один на один со своими переживаниями.

— Обратиться за помощью к специалисту означает признать, что существует проблема, которую надо решать, увидеть, что для ее решения, как и для любого другого проекта, нужны не только ресурсы и план действий, а также пространство, в котором можно обсуждать шаги к улучшению ситуации, выстраивать стратегию и тактику. Кабинет психолога — именно такое пространство: конфиденциальное, комфортное, открытое к диалогу, — говорит Цветкова.

По словам Натальи Благининой, особое внимание нужно уделить выраженным проявлениям стресса, в том числе физиологическим. Это может быть не просто повышенная тревожность, но даже агрессия или настоящая депрессия. Тревога действует не только на психоэмоциональном, но и на физическом уровне: возникают проблемы со сном, у некоторых случаются расстройства желудка, ярко выраженный мандраж, нарушения сердечного ритма и многие другие проблемы. Поэтому важно не пропустить тревожные звоночки и вовремя среагировать.

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

— Если вы видите, что у ребенка есть хроническая усталость, он много или, наоборот, мало спит, начал меньше или больше есть, замыкается в себе или ведет себя нехарактерно для него, стоит сесть и поговорить с ним в спокойной обстановке, а при необходимости обратиться к специалисту, — советует специалист.

Она подчеркнула, что хотя около 70% выпускников сегодня испытывают на отрезке сдачи экзаменов сильнейший стресс, лишь крайне малая часть родителей идет с ребенком к психологу.

— Это очень настораживающая статистика, ведь психолог нужен не только тогда, когда проблема уже проявила себя, — он выступает своеобразным репетитором для нервной системы. Например, есть эффективные и интересные психологические тренинги, которые способствуют повышению нервной устойчивости. Как и в случае с репетиторами, начинать «упражняться» нужно заблаговременно: лучше с начала учебного года, — пояснила Благинина «Известиям».

Как старшеклассникам справиться с нагрузкой

Даже при поддержке родителей и школы с основной психологической нагрузкой старшеклассникам придется справляться самостоятельно, отмечают эксперты. Как объяснил психолог и преподаватель Московской школы программистов (МШП) Никита Борисов, подросткам будут полезны вопросы на самопознание и проигрывание своих страхов в голове или с друзьями.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юрий Варшавский

По его словам, такая стратегия показывает нашему мозгу, что за точкой страха жизнь не обрывается. Поэтому нужно иметь в голове как минимум план Б, а лучше и В, и Г, чтобы была уверенность в том, что при худшем раскладе человек знает, что делать.

— Отличной тренировкой перед экзаменом будут ответы на вопросы самому себе: «Какие мои сильные стороны?», «Я уже не раз встречался с экзаменами, за счет чего я их сдавал?», «На что я могу повлиять, чтобы сдать экзамен на нужную для меня оценку?», «Как я смогу преодолеть самый худший исход экзамена?». Подобные вопросы помогают найти сильные стороны своей личности, с помощью которых ребенок может преодолеть трудности и выйти победителем из схватки со своими сомнениями, — сказал он изданию.

Наталья Благинина отметила значимость не только ментальной и эмоциональной, но и телесной подготовки. Речь идет в первую очередь о качественном и полноценном сне, сбалансированной еде и своевременном отдыхе. Не стоит зубрить днями и ночами напролет: нужно распределять нагрузку так, чтобы организм мог отдыхать и восстанавливать силы. В таком случае мозг будет лучше работать и быстрее запоминать информацию. Старшеклассники также могут сами найти и попрактиковать упражнения для снижения стресса. Например, попробовать поочередно сильно напрягать и расслаблять разные мышцы, предлагает спикер. Мозг на время отвлекается, а расслабленное состояние помогает быстрее избавляться от тревоги.

— Еще одно важное правило касается подготовки в день перед экзаменом. Не нужно сидеть с учебниками до утра. Максимум — повторить перед сном сложные темы. Весь день лучше посвятить отдыху: приятным прогулкам, времяпрепровождению с родными или друзьями. И, конечно, обязательно выспаться. Так организм будет во всеоружии в день экзамена, — заключила она.