Новый учебник истории для 5-9 классов будет готов в следующем году

Разработка нового учебника по истории для основной школы (5–9 классы) будет завершена в течение следующего года, рассказал в интервью «Известиям» министр просвещения Сергей Кравцов.

«Что касается основной школы, то этот учебник планируется и будет подготовлен в течение следующего года», — сообщил он.



При этом новый учебник для 10–11 классов уже разработан. Занятия по нему начнутся с 1 сентября.



«Учебник для 10–11 классов совмещает те подходы, которые были и в существующих учебниках. Его авторский коллектив состоит из ведущих ученых: это и Александр Чубарьян, и Анатолий Торкунов, и Владимир Мединский. Фактически это авторы тех курсов истории, по которым ребята учатся сейчас. Но мы пришли к мнению, что нам нужен единый учебник, и объединили всё в учебнике новейшей истории», — отметил Кравцов.



Он добавил, что в новом учебнике есть и раздел, посвященный специальной военной операции.



«Это серьезный материал, где приведены факты, демонстрирующие причины проведения специальной военной операции. Этот труд поможет школьникам осознанно, осмысленно ознакомиться с этой темой», — добавил министр просвещения.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Новый учебник истории поможет школьникам осмысленно ознакомиться с темой СВО»