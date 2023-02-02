Едино, образно: утверждена общая концепция изучения истории России в вузах

Единую концепцию преподавания истории России в вузах утвердил экспертный совет при Минобрнауки. Документ устанавливает хронологические рамки курса — от появления человека на территории современной России до событий 2022 года. И предписывает рассматривать историю страны в контексте мировых событий. Все вузы до начала нового учебного года обязаны соотнести свои обучающие материалы с утвержденным документом. При этом у них остается право пользоваться собственными методиками и образовательными технологиями, уверили разработчики концепции. Предмет будут читать на первом курсе, на его изучение студентами непрофильных специальностей отведут 144 часа — такое решение еще в конце 2022 года приняло Минобрнауки. Ранее курс был рассчитан на 96 часов. О приоритетах и содержании концепции — в материале «Известий».

Героические страницы

Экспертный совет при Минобрнауки утвердил единую концепцию преподавания в вузах предмета «История России» для студентов непрофильных специальностей — это 99,6% всех учащихся. Ее появление позволит системно повысить качество преподавания истории в высшей школе, полагает председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

— Тысячелетняя история России — это наше общее достояние, наше общее наследие. И у каждого молодого человека, живущего в нашей стране, есть неотъемлемое право знать историю. Принимаемый нами документ в первую очередь устанавливает требования к уровню знаний, которыми должен обладать каждый студент, — сказал он, выступая на заседании.

Едино образно_7 Участники расширенного заседания экспертного совета по развитию исторического образования при Министерстве науки и высшего образования РФ Фото: Минобрнауки России

В основе курса будут события, процессы и явления, наиболее значимые для исторической памяти россиян, рассказал директор Института российской истории РАН Юрий Петров, представляя финальный вариант концепции. Приоритеты обозначены так: роль и место России в мировой истории, реформы и революции, противоречия и кризисы в историческом развитии, многонациональный и поликонфессиональный характер российского социума, «созидательный характер деятельности Российского государства и населяющих его народов в развитии хозяйства, культуры и наук».

Концепция устанавливает хронологические и географические рамки курса по истории России. Хронологические они определены «в верхней грани 2022 годом, в нижней грани — временем появления человека на территории России».

— При этом следует иметь в виду историческую преемственность российской государственности, берущую начало от формирования древнерусского государства на территории Восточной Европы на основе объединения славянских племен и других народов, — разъяснил Юрий Петров.

На изучение предмета на первом курсе вуза будет отводиться 144 часа — такое решение еще в конце 2022 года приняло Минобрнауки. Ранее курс был рассчитан на 96 часов.

Россия и мир

Разработчики концепции ставили перед собой задачу интегрировать в содержание курса материал по мировой истории, «поскольку история России развивается в тесной связи с мировым историческим процессом», отметил Юрий Петров.

Материал по всеобщей истории будет располагаться в начале каждого раздела обучающих материалов, которые еще предстоит разработать. Также к мировой истории предлагается обращаться, когда речь будет идти о международной политике России, о взаимодействии в сфере культуры, экономики и так далее.

Едино образно_3 Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

— Обозначены наиболее актуальные темы мирового исторического процесса, в том числе революция и реформы, освоение новых территорий и колониальная политика мировых держав, причины и предпосылки глобальных международных конфликтов, прежде всего двух мировых войн, — перечислил Юрий Петров. — Большое внимание уделяется истории стран Европы, но это не означает крена в сторону европоцентризма. Многие ведущие процессы мировой истории так или иначе разворачиваются или берут свое начало именно в Европе. И Россия в своей истории теснее всего была связана с европейскими странами.

Но в концепции уделяется внимание и странам Азии и Африки, контактам России в этом направлении, подчеркнул ученый.

Едино образно_7 Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

— Положения о начале Второй мировой войны как раз ориентированы на это новое осмысление и новое освоение нашего восточного сектора исторической науки. В концепции специально подчеркнуто, что первый очаг Второй мировой войны сформировался на Дальнем Востоке и фактически война началась в июле 1937 года после массированного вхождения японских войск на территорию Китая, а мировой характер она приобрела с 1 сентября 1939 года после нападения Германии на Польшу, — указал Юрий Петров.

Кадры и свобода

Концепция устанавливает рамки, в которых обязаны держаться вузы, формируя свои обучающие программы. Но, как отметил научный руководитель Института всеобщей истории РАН и сопредседатель Российского исторического общества Александр Чубарьян, задача разработки была — «не регламентировать, а внести какое-то организующее начало в преподавании истории в высших учебных заведениях».

У высший учебных заведений должна сохраняться необходимая свобода действий и возможность пользоваться собственными методическими наработками и образовательными технологиями , подчеркнул Сергей Нарышкин.

При этом курс истории должен включать также региональный компонент, когда история региона должна быть раскрыта «в неразрывной связи с историей России».

— Знать историю России без региональной истории невозможно, в вузе обойтись без нее нельзя, потому что курс преподается на первом курсе, — сказал «Известиям» Юрий Петров.

Около 30% времени курса должен занять отраслевой компонент — история основной специальности, которую изучают студенты, например история медицины, достижения в области биологии или языкознания и т.п.

— Руководство каждого вуза найдет оптимальную процентовку распределения содержания, — полагает Юрий Петров. — Можно сказать, что мы написали пьесу, а уж каждый будет ставить ее в своем театре.

Сейчас концепция «полноценно отражает состояние исторической науки и включает в себя содержательный минимум, который должны усвоить все, кто получает в России высшее образование», заявил на заседании глава Минобрнауки Валерия Фальков.

Время на то, чтобы подготовиться к преподаванию обновленного курса, у вузов уже было, считает министр.

Едино образно_6 Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

— И вузам, которые еще этого не сделали, необходимо обратить внимание на кадровое и методическое обеспечение, предусмотреть время в расписании занятий , — заявил Валерий Фальков.

Трудности с подготовкой масштабного обновленного курса у вузов вполне могут возникнуть, допустила в разговоре с «Известиями» президент Российской академии образования, экс-министр просвещения Ольга Васильева.

— Думаю, что технические вузы пока не очень готовы, но, например, на базе МАИ все годы существовала ассоциация историков-преподавателей технических вузов. Так что почва есть, чтобы дело пошло, — сказала она.

При этом в вузах уже начали отчитываться, что готовы к реализации концепции.

Едино образно_4 Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

— Московский Политех вносит все необходимые изменения в рабочие программы, — рассказала «Известиям» проректор по учебной работе Гюзель Шарипзянова, отметив, что проведена и проверка кадрового состава.

Первая версия концепции была представлена в октябре 2022 года, и, как уточнил Сергей Нарышкин, за эти месяцы ее разработчики рассмотрели более 500 дополнений и замечаний, большая часть учтена в текущей редакции. Он напомнил, что внедрить концепцию в вузах планируется уже в новом учебном году.

80% времени курса должно пройти в формате «контактной работы со студентами», то есть очно, сообщил Сергей Нарышкин. Он призвал не относиться к этому требованию формально.

Как сообщили «Известиям» в Минобрнауки, до 1 сентября появится дорожная карта по внедрению концепции.