«Идеология нацизма вновь создает угрозы безопасности нашей страны»

Россия не отправляет свои танки к границам тех, кто втягивает страны Европы «в новую войну» с Москвой, но знает, «чем ответить» . Об этом Владимир Путин заявил 2 февраля на концерте, посвященном 80-летию победы в Сталинградской битве . При этом он отметил: РФ может использовать не только бронетехнику. Это значит, что Россия будет полнее задействовать имеющийся у нее потенциал, уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Известий» .

Историческая память

Накануне визита президента в Волгоград появились слухи о переименовании города в Сталинград. Однако в Кремле опровергли эти сообщения . Согласно опросу ВЦИОМа, большинство местных жителей выступает против возвращения городу прежнего названия.

Тем не менее в честь 80-летия победы Красной армии в Сталинградской битве в Волгограде все-таки решили увековечить память Иосифа Сталина. За день до приезда Владимира Путина новый памятник генералиссимусу появился возле музея-панорамы «Сталинградская битва» , а рядом с ним — двум советским маршалам Георгию Жукову и Александру Василевскому. Их установили относительно недалеко от монумента жертвам политических репрессий.

Идеология_1 Бюст генералиссимуса Иосифа Сталина на площади перед входом в музей-панораму «Сталинградская битва» в Волгограде Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Напомним, что после XXII съезда КПСС 31 октября 1961 года тело Сталина вынесли из Мавзолея, а город Сталинград переименовали в Волгоград. В результате десталинизации многие памятники генералиссимусу в СССР были демонтированы. В частности, в Волгограде убрали 24-метрового Сталина у входа в Волго-Донской судоходный канал. Вместо него примерно через 10 лет поставили почти 27-метрового Ленина.

2 февраля 1943 года СССР одержал победу над нацистской Германией и ее союзниками в Сталинградской битве. Сражения продолжались 200 дней . В них на разных этапах с обеих сторон участвовало свыше 2,1 млн человек. Эта битва изменила ход войны и была предвестником победы Советской армии над фашистскими войсками.

Идеология_2 Участники парада войсковых частей Волгоградского территориального гарнизона в честь 80-летия победы в Сталинградской битве на площади Павших Борцов в Волгограде Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Несмотря на то что в этом году 2 февраля было объявлено выходным днем для местных жителей, в центре города было не очень много людей. Некоторые улицы были перекрыты в преддверии визита президента.

Приехав в Волгоград, Владимир Путин возложил венок к Вечному огню в Зале славы и почтил минутой молчания память погибших во время Сталинградской битвы советских солдат . Затем он подошел к могиле маршала, дважды Героя Советского Союза Василия Чуйкова, захороненного на территории Мамаева кургана, и также возложил цветы. В годы войны он командовал 62-й армией, которая прославилась героической шестимесячной обороной Сталинграда.

Новая война

Выступая на концерте в честь 80-летия победы в битве, российский лидер подчеркнул, что сейчас «идеология нацизма — уже в своем современном обличье, современном проявлении — вновь создает прямые угрозы безопасности нашей страны , мы вновь и вновь вынуждены давать отпор агрессии коллективного Запада».

Идеология_4 Президент РФ Владимир Путин на церемонии возложения венка к Вечному огню в Зале воинской славы в музее-заповеднике «Сталинградская битва» на Мамаевом кургане Фото: РИА Новости/Дмитрий Лобакин

«Невероятно — невероятно, но факт: нам снова угрожают немецкими танками Leopard, на борту которых кресты, и вновь собираются воевать с Россией на земле Украины руками последышей Гитлера , руками бандеровцев, — добавил он. — Для тех, кто угрожает нам, видимо, непонятна простая истина: весь наш народ, все мы росли и с молоком матери впитали в себя традиции нашего народа — поколения победителей, которые своим трудом, потом и кровью создали нашу страну и передали ее нам в наследство».

По его словам, «преемственность поколений, ценностей, традиций — всё это то, что отличает Россию, делает нас сильными и уверенными в себе, в своей правоте и в нашей победе».

Идеология_3 Президент РФ Владимир Путин выступает на посвященном 80-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве торжественном концерте Фото: РИА Новости/Дмитрий Азаров

«Но те, кто втягивает европейские страны, в том числе и Германию, в новую войну с Россией и тем более безответственно заявляет об этом как об уже свершившемся факте, те, кто рассчитывает одержать над Россией победу на поле боя, видимо, не понимают, что современная война с Россией будет совсем другой» , — заметил глава государства, подчеркнув, что российская сторона может использовать не только бронетехнику .

Позднее, отвечая на вопрос «Известий», пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил слова главы государства о том, что России есть чем ответить на поставки вооружений Украине. « По мере того как появляются поставленные коллективным Западом новые вооружения, Россия будет задействовать полнее имеющийся у нее потенциал, для того чтобы ответить в ходе специальной военной операции », — уточнил он.

Будущее без прошлого

В этот же день президент успел пообщаться с участниками патриотических и молодежных организаций . В беседе с ними он напомнил, что, не зная прошлого, народ никогда не будет иметь будущего. В связи с этим, в частности, будет продолжена работа по рассекречиванию документов времен Великой Отечественной войны, пообещал Владимир Путин. При этом он согласен с тем, что реконструкция исторических событий, которая помогает воссоздать живую картину прошлого, лучше любого учебника.

Вместе с тем президент повторил, что попытки отменить русскую культуру в западных странах — глупость, поскольку отечественная классика способствует развитию личности и признана во всем мире. Впрочем, самое важное, по его словам, это то, что в России понимают, насколько она важна «для нас, для нашей страны, для наших людей».

Идеология_5 Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями общественных патриотических и молодежных организаций в музее-панораме «Сталинградская битва» Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru

Одна из участниц встречи предложила организовать слет внуков и правнуков участников битвы за Ленинград и включить его в план мероприятий по празднованию 80-летия освобождения города от блокады в годы Великой Отечественной войны. Президент поддержал эту идею и признался, что для него этот город — особая составляющая всей его жизни и семьи.