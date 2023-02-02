В июле 1942 года советские войска потерпели ряд чувствительных поражений, ситуация на фронтах была близка к критической, а эвакуированная в тыл промышленность еще не могла обеспечить все потребности Красной армии — так ситуацию накануне Сталинградской битвы характеризует военный историк Алексей Исаев. Тем не менее стратегически важный город удалось отстоять, а через четыре месяца — в ноябре 1942-го — перейти в контрнаступление. О том, что помогло удержать Сталинград, на каких участках фронта решался исход сражения и почему разгром даже окруженной 330-тысячной армии Паулюса оказался делом нелегким, автор многочисленных исследований о ходе переломного противостояния Великой Отечественной войны рассказал в интервью «Известиям».

«Произошла череда военных катастроф»

— В каком состоянии была Красная армия накануне Сталинградской битвы?

— В июле 1942 года она находилась в глубоком кризисе. Связано это было с несколькими факторами. Во-первых, в мае она потерпела неудачи сразу на нескольких направлениях — был потерян Крым, Харьков. В это же время началось немецкое наступление под Воронежем, которое обвалило фронт. В довершение всех бед в конце июня в Ленинградской области погибла 2-я ударная армия, а в начале июля под Ржевом в окружение попала 39-я армия. То есть произошла череда настоящих военных катастроф, пусть и не такого масштаба, как в 1941 году.

Второй момент — в 1942-м на вооружение вермахта начали массово поступать более мощные, чем раньше, противотанковые пушки и танковые орудия, которые могли поражать советскую бронетехнику на основных дистанциях боя. Это привело к тому, что контрудары Красной армии терпели неудачу.

Следствием ряда чувствительных военных поражений стало появление известного приказа № 227.

Вермахту нанесли удар на пике его могущества Историк Алексей Исаев Фото: личный архив Алексея Исаева

Справка «Известий» Приказ № 227 Народного комиссара обороны СССР И. В. Сталина «О мерах по укреплению дисциплины и порядка в Красной Армии и запрещении самовольного отхода с боевых позиций» был подписан 28 июля 1942 года. Документ запрещал отход войск без приказа, вводил формирование штрафных частей из числа провинившихся в нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости — отдельные штрафбаты в составе фронтов и отдельные штрафные роты в составе армий, а также заградотряды в составе армий.

Одним словом, кризис был серьезный. При этом эвакуированная промышленность еще не могла в нужной мере обеспечить потребности армии, особенно по такой важной позиции, как боеприпасы. И этот кризис усугубился наступлением на Сталинград.

— Почему взятие Сталинграда было так важно для вермахта?

— Главной целью, которую германское командование определило на лето 1942 года, был поход за кавказской нефтью. Предполагалось захватить, прежде всего, Майкопское месторождение, грозненские и бакинские нефтепромыслы. Или хотя бы блокировать их, чтобы ими не могла воспользоваться Красная армия.

В этих условиях захват Сталинграда был важен для вермахта — город должен был стать одной из опорных точек оборонительного фронта для защиты наступающих на Кавказ войск.

Вермахту нанесли удар на пике его могущества Бои на Мамаевом кургане, Сталинград, январь 1943 года Фото: ТАСС/Георгий Зельма

— Когда и как началась Сталинградская битва?

— 17 июля 1942 года начались столкновения передовых отрядов советской 62-й армии и германской 6-й армии, которая двигалась в большую излучину Дона. Это было еще довольно далеко от Сталинграда. Масштабное немецкое наступление стартовало 23 июля, когда подтянулись силы, шедшие за передовыми отрядами.

«Воздушный мост в сталинградский котел сохранялся долго»

— Следующие четыре месяца немцы безуспешно штурмовали Сталинград, а 19 ноября 1942 года Красная армия начала контрнаступление — операцию «Уран». Каков был ее замысел?

— Она заключалась в нанесении ударов по флангам немецких войск, нацеленных на Сталинград. Непосредственно в городе находилась немецкая 6-я армия. На северном фланге — 3-я румынская, а на южном фланге — 4-я румынская и 4-я танковая армия Германа Гота.

«Уран» предполагал прорыв обороны румынских войск и удар плацдармов у Клецка, Серафимовича и между озерами Цаца и Барманцак, южнее Сталинграда. Основные ударные группировки сходились примерно в районе Калача, тем самым образовывался внутренний и внешний фронт окружения.

По своей сути «Уран» — это операция с целью окружения сил противника. Что это давало? Перерезание линий снабжения, доставки боеприпасов, горючего. А уже отрезанного от линий снабжения противника можно рассечь на части и уничтожить.

Вермахту нанесли удар на пике его могущества Оборона Сталинграда. Минеры, январь 1943 года Фото: ТАСС/Олег Кнорринг

— То есть целью было взять немецкие войска в котел?

— «Котел» — это, кстати, немецкий термин тех времен (от немецкого kessel. — «Известия»). А американцы называли окружение «карманом».

Кольцо удалось замкнуть 23–24 ноября. Армия Паулюса оставалась в нем до января 1943 года. Операция по уничтожению окруженного противника началась 10 января и называлась «Кольцо». В ходе нее армию Паулюса разгромили. В самом городе остатки частей вермахта сложили оружие 2 февраля. Конечно, немецкие войска пытались деблокировать город, но Красная армия отразила попытку ударить извне.

— С ноября по январь немцы оставались без какого-либо снабжения?

— Сохранялись поставки по воздуху. Конечно, этого было недостаточно для такой крупной группировки. Представьте, в окружение попали 330 тыс. человек.

Но недооценивать немцев тоже нельзя. Находящимся в окружении частям доставлялись горючее, боеприпасы, продовольствие, медикаменты. Кроме того, вывозились раненые — было эвакуировано около 20 тыс. человек. В «котел» летали отпускники и посылаемые по разным вопросам генералы. Например, генерал Хубе несколько раз посещал зону окружения и в конце концов оказался вне ее.

Из «котла» вывозили некоторых генералов, которых считали целесообразным сохранить для последующих военных действий. Например, эвакуировали генерала Йенеке, который позже — в 1944 году — оборонял Крым. Так что связь с внешним миром через так называемый воздушный мост сохранялась вплоть до конца декабря 1942 года.

Вермахту нанесли удар на пике его могущества Сталинград, январь 1943 года Фото: РИА Новости/Георгий Зельма

— Многие учебники, рассказывая об операции «Уран», не называют ее разработчиков. Кто эти люди?

— План родился в Москве, он вышел из под пера Ставки Верховного главнокомандования, Генштаба. А если персонифицировать, то это Георгий Жуков и Александр Василевский.

«Был запущен механизм уничтожения рейха»

— В своей книге одно из сражений Сталинградской битвы вы называете «Степной Верден». Что это за сражение?

— К северу от Сталинграда, в районе населенного пункта Котлубань, шли бои между войсками Сталинградского фронта, численностью около 200 тыс. человек, и частью сил 6-й немецкой армии, которая одним корпусом штурмовала Сталинград, а двумя другими — отбивалась от трех армий Сталинградского фронта. Средний немецкий корпус — это где-то от 50 до 70 тыс. человек.

Сражение «Степной Верден», проходившее в формате позиционного (то есть при незначительном продвижении), на самом деле спасло Сталинград. Поскольку если бы значительные силы армии Паулюса не были скованы под Котлубанью, то, скорее всего, штурм Сталинграда завершился бы уже где-нибудь в октябре 1942 года.

Вермахту нанесли удар на пике его могущества Сталинград, февраль 1943 года. В освобожденном городе Фото: РИА Новости/Георгий Зельма

— А почему все-таки «Степной Верден»?

— Одним из символов позиционных сражений в Первую мировую войну был Верден. И, соответственно, поскольку дело происходило на открытом пространстве, в степи, логично было назвать битву «Степной Верден». В ней с двух сторон использовались танки, в больших количествах — артиллерия. И бои носили очень ожесточенный характер.

— Почему именно Сталинградская битва стала переломным моментом не только в Великой Отечественной, но и во Второй мировой войне?

— Произошло это вследствие того, что вермахту был нанесен удар на пике его могущества. Причем удар очень серьезный, который вырвал из его рядов группировку в 330 тыс. человек. Окружение армии Паулюса позволило провести еще несколько успешных операций по разгрому союзников Германии на Среднем Дону.