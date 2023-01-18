Разорвать кольцо: как была прорвана блокада Ленинграда

80 лет назад, 18 января 1943 года, войска Ленинградского и Волховского фронтов прорвали блокаду Ленинграда. Великий город, выстоявший в смертельном кольце, снова, почти через полтора года, получил сухопутную связь со страной. Этому предшествовали восемь дней тяжелейших боев. «Известия» вспоминают, как это было.

Искра надежды

Ленинград вторую зиму из последних сил держался в кольце блокады. Сотни тысяч людей умерли от голода. Такова была тактика гитлеровцев после неудачной попытки штурма в 1941 году: извести ленинградцев, превратить Северную Пальмиру в город мертвых.

В 1942 году Красная армия дважды предпринимала попытки деблокировать город, но вермахту удалось удержать свои позиции. Красноармейцам приходилось снова и снова отступать от Синявинских высот и занимать оборону. Войска Ленинградского фронта и Балтийский флот оставались отрезанными от других частей Красной армии. А метроном, звучавший по ленинградскому радио, продолжал отсчет черных дней блокады. Но накануне нового 1943 года в Ленинграде в клубах, на фабриках и заводах стояли новогодние елки. Жители города, знавшие об окружении немецких дивизий под Сталинградом, жили надеждой на скорый прорыв блокады.

Прорвать кольцо_12 Жители блокадного Ленинграда везут на санках тело умершего Фото: waralbum.ru/Борис Кудояров

Операцию «Искра», которая должна была кардинально изменить обстановку вокруг Ленинграда, готовили, по меркам военного времени, долго — около месяца. С особой тщательностью готовили войска к преодолению насыщенной обороны, ведь гитлеровцы каждую высоту превратили в крепость.

Войска Ленинградского и Волховского фронтов должны были пробиваться навстречу друг другу, отвоевывая полоску земли, связывавшую Ленинград со страной. Важную роль в разработке операции сыграли командующие фронтами Леонид Говоров и Кирилл Мерецков. Координировали действия войск представители Ставки маршал Климент Ворошилов и генерал армии Георгий Жуков. Наибольшим доверием Верховного главнокомандующего пользовался в то время именно Жуков, сразу доложивший в Москву о многих недочетах в подготовке и обеспечении операции.

Прорвать кольцо_10 Пехота и танки готовятся к наступлению Фото: waralbu.ru/Всеволод Тарасевич

Главной задачей было выдавить немцев с выступа шириной 12–16 км, который упирался в Ладожское озеро и замыкал звенья блокады. Немцы соорудили там несколько линий обороны.

Наступление готовили в строжайшей секретности. Сначала его наметили на 1 января 1943 года, но в планы полководцев вмешалась оттепель. Дороги размыло, морозец ударил только через неделю. Вскоре и началась операция «Искра». В ночь на 12-е по немецким позициям ударила артиллерия и начала работать авиация РККА. «Нападение русских было очень неожиданным. Русская артиллерия била великолепно: я никогда не слышал, чтобы немецкая артиллерия стреляла так здорово», — вспоминал один из немецких пленных. Удивили врага и бомбардировщики: геббельсовская пропаганда утверждала, что советская авиация совершенно обескровлена.

Прорвать кольцо_5 Танковая бригада готовится к бою в районе Синявино Фото: РИА Новости/Григорий Чертов

Обращение военного совета Ленинградского фронта к бойцам и командирам вышло на редкость эмоциональным: «Дерзайте в бою, равняйтесь только по передним, проявляйте инициативу, хитрость, сноровку! Слава храбрым и отважным воинам, не знающим страха в борьбе! Смело идите в бой, товарищи! Помните: вам вверены жизнь и свобода Ленинграда! Пусть победа над врагом овеет неувядаемой славой ваши боевые знамена! В бой, в беспощадный бой с врагом, мужественные воины!» И бойцы проявляли чудеса доблести и героизма.

Прорвать кольцо_3 Командир 136-й стрелковой дивизии генерал-майор Николай Павлович Симоняк на наблюдательном пункте Фото: waralbum.ru/Борис Кудояров

Неделю шли упорные кровопролитные бои. В сражениях отличилась 136-я дивизия генерал-майора Николая Симоняка. Забирались на крутые ледяные откосы с помощью кошек и багров, закрепляли там лестницы. В тяжелых боях под Ленинградом бойцы 2-й ударной армии захватили новейший немецкий танк «Тигр», который незамедлительно отправили в Москву для изучения. А сколько подвигов совершили в те дни защитники Ленинграда! Вспомним лишь несколько эпизодов из многих.

Герои прорыва

Штурмовая группа, в которую входил красноармеец-стрелок Дмитрий Молодцов, 13 января должна была обойти тяжелую артиллерийскую батарею немцев с фланга и захватить ее. Бойцы ползли по глубокому снегу. Путь им преградил пулеметный огонь с высоты, которую красноармейцы называли Подснежником. Молодцов не растерялся, с тыла подполз к немецкой огневой точке и попытался забросать дзот гранатами. Тщетно: немцы продолжали обстрел. Тогда Молодцов бросился своим телом на вражеский пулемет, приняв огонь на себя. Его товарищи бросились в атаку и захватили батарею. 10 февраля воину было присвоено звание Героя Советского Союза — посмертно. Вскоре его подвиг повторил командир пятой роты 533-го полка 128-й стрелковой дивизии старший лейтенант Яков Богдан.

Разорвать кольцо_1 Группа штурмовиков Ил-2 в воздухе Фото: waralbum.ru

14 января группа самолетов-штурмовиков наносила удар по немецким эшелонам и автоколонне в районе Синявина. Их встретил огонь зениток. Ил-2, которым управлял летчик Иван Пантелеев, загорелся. Пламя подбиралось к кабине, но пилот вместе со стрелком Петром Сологубовым продолжали атаковать вражеские позиции. Они хладнокровно сбросили по целям все снаряды, а потом Пантелеев направил пылающий Ил-2 в гущу вражеских машин.

Прорвать кольцо_7 Немецкий танк «Тигр», захваченный советскими бойцами в рабочем поселке № 5 Фото: waralbum.ru

Сержант Александр Орлов одним из первых ворвался в рабочий поселок № 1, за который немцы бились с особенным остервенением. Вместе с бойцами Орлов заставил замолчать огневую точку гитлеровцев. Его не остановило ранение. После боя Орлова нашли на огневой позиции вражеского пулемета. Он и мертвый не выпускал из рук оружия.

Разорвать кольцо_2 Советский санитар несет раненого бойца с оружием во время прорыва блокады Ленинграда Фото: waralbum.ru/Борис Кудояров

Молодой военврач Иннокентий Краснопеев перевязывал раненых на передовой в боях за рощу Круглая. На этом участке гитлеровцы в плен не сдавались, сражались до последнего патрона, выдерживали суровые рукопашные бои. Врач трудился практически без прикрытия в 100 м от вражеских автоматчиков. Осколком ему оторвало два пальца на руке. Все санитары погибли. Доктор сам перевязал себе кисть и, стиснув зубы, продолжал работать под обстрелом. Его вынесли с поля боя со сквозной раной в стенке легкого. Восемь месяцев Краснопеев потом провел в госпиталях — не доктором, а пациентом. Но войну закончил в Берлине. Кстати, большую помощь врачам и сестрам милосердия оказывали в тех сражениях собаки. Ленинградским девушкам удалось на собачьих упряжках вывезти с поля боя около тысячи раненых.

Встреча фронтов

Прорвать немецкую оборону удалось в районе рабочих поселков близ Синявинских высот. В тот же день был освобожден город Шлиссельбург, стоящий у истока Невы. Перешло под контроль Красной армии южное побережье Ладоги. Но — только узкая заснеженная полоска, без коммуникаций. Немецкая артиллерия простреливала этот плацдарм, но захватить его вермахт больше не мог. Освободить станцию Мга и восстановить железнодорожное сообщение по линии Ленинград – Волховстрой не удалось. Значит, нужно было срочно строить новую ветку.

Прорвать кольцо_4 Саперы Волховского фронта во время боя у проволочных заграждений Фото: waralbum.ru/Борис Лосин

18 января в 9 часов 30 минут на окраине рабочего поселка № 1 встретились бойцы 123-й отдельной стрелковой бригады Ленинградского фронта и 372-й стрелковой дивизии Волховского фронта. На несколько минут они забыли об усталости, о ранениях. Все понимали: это — прорыв, победа! Обнялись командиры — два майора: от «ленинградцев» — Айк Мелконян, от «волховцев» — Павел Мельников.

«Я увидел, с какой радостью бросились навстречу друг другу бойцы фронтов, прорвавших блокаду. Не обращая внимания на артиллерийский обстрел противника со стороны Синявинских высот, солдаты по-братски, крепко обнимали друг друга. Это была воистину выстраданная радость!» — вспоминал Георгий Жуков.

Прорвать кольцо_9 Брошенный немецкий танк в населенном пункте в районе прорыва блокады Ленинграда Фото: waralbum.ru

Основные сражения операции «Искра» продолжались восемь дней. Наступил переломный момент в битве за Ленинград, которая продолжалась почти всю войну, втягивая в свою воронку десятки дивизий. Синявинские высоты больше не топтали немецкие сапоги. Но дальнейшее наступление Красной армии могло обернуться поражением, на фронте установилось временное равновесие. Только через месяц защитники Ленинграда овладели Пулковскими высотами. Коридор между Ленинградом и Большой землей постепенно расширялся, но дорогой ценой, в жестоких боях.

Прорвать кольцо_11 Встреча бойцов Волховского и Ленинградского фронтов в районе рабочего поселка № 1 во время операции по прорыву блокады Ленинграда Фото: РИА Новости/Григорий Чертов

Ленинградский и Волховский фронты получили непосредственную связь, получив стратегическое преимущество над гитлеровцами, которые потеряли возможность объединить силы с финнами. Когда в Ставке узнали об успехе «Искры», без промедлений вышел приказ о присвоении Жукову звания маршала Советского Союза. Он первым получил это звание во время войны.

Эшелоны Победы

Теперь нужно было незамедлительно воспользоваться итогами наступления. Железную дорогу от станции Поляна до Шлиссельбурга предполагалось соорудить за 20 дней. Задание чрезвычайной важности выполнили быстрее — за 17 суток. Одновременно через Неву перебросили временный мост. Эту ветку назвали «Дорогой Победы» — и она стала для ленинградцев самым очевидным результатом операции «Искра». Строительство потребовало от воинов-железнодорожников не только профессионализма, но и доблести. Ведь работать пришлось не только круглосуточно, но и под обстрелами. Большинство господствующих высот оставались в руках оккупантов. После прорыва блокады перед войсками оставалась постоянная задача — отвоевывать у гитлеровцев землю, примыкающую к новой железнодорожной ветке. Утром 7 февраля ленинградцы с ликованием встретили первый железнодорожный эшелон, пришедший с Большой земли и доставивший в блокадный город 800 т самого настоящего сливочного масла. Это был подарок ленинградцам от рабочих Челябинска.

Прорвать кольцо_6 Советский регулировщик у дорожного указателя в Ленинградской области Фото: waralbum.ru

Поезда по «Дороге Победы» шли с перегрузками, но только в темное время суток. Десятки раз немецкие снаряды разрушали путь, но полотно оперативно приводили в порядок. Вдоль южного берега Ладожского озера началось и автомобильное движение. Продолжала действовать и легендарная Дорога жизни по льду Ладоги.

Прорвать кольцо_8 Железнодорожный низководный мост через Неву у Шлиссельбурга Фото: waralbum.ru

И город преобразился. Уже 19 января на улицах и площадях Ленинграда появились красные флаги — как и положено в праздничные дни. У людей даже нашлись силы, чтобы выйти на улицы и вместе порадоваться долгожданной победе... Многим запомнился и плакат «Блокада прорвана!» со стихами Елены Рыбиной:

Автор цитаты Многое забудут в мире люди, Но, бессмертным счастием горя, Эту дату мы не позабудем — Восемнадцатое января.

Через две недели в Ленинграде начали действовать нормы продовольственного снабжения, установленные для крупнейших промышленных центров страны: рабочие стали получать по 600–700 г хлеба в день, служащие — по 500, дети и иждивенцы — 400. Выживать в окруженном Ленинграде всё равно было непросто. Но к людям по крупицам возвращались силы. А главное — крепла уверенность в окончательной победе.

Прорвать кольцо_13 Ленинградцы читают номер газеты «Правда» с сообщением о прорыве блокады Ленинграда Фото: waralbum.ru/Георгий Коновалов

Путь до нее был непрост. Немецкая группа армий «Север» по-прежнему оставалась серьезным противником. Командование вермахта усилило ее свежими дивизиями и техникой. Они продолжали сковывать Ленинград и всё еще надеялись задушить его голодом и обстрелами. Город еще долгий год находился на осадном положении. Но кольцо уже было разомкнуто. Полностью освободить город от немецкой блокады удалось только в начале 1944 года в результате операции «Январский гром». Но тот январский день 1943 года всё равно остается в памяти искрой будущей победы.

Автор — заместитель главного редактора журнала «Историк»