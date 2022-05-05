Кадровый вопрос: как снимался один из самых тяжелых фильмов о блокаде Ленинграда

Во время блокады Ленинграда более чем миллиону его жителей поставили диагноз алиментарная дистрофия — следствие страшного голода. Врачи не только спасали этих людей, но и фиксировали реакцию человеческого организма на голод в научных работах. А в 1943 году сняли об этом документальный фильм. Картину «Алиментарная дистрофия и авитаминозы» уже в наши дни обнаружили в архиве Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета, отреставрировали и оцифровали. Она стала свидетельством того, что пришлось перенести жителям блокадного города. Сейчас исследователи пытаются установить всех участников съемок, а по деталям интерьеров — места, где они проводились.

«История нам не простит...»

Фильм продолжительностью 57 минут был снят в 1943 году на Ленинградской объединенной киностудии, в дальнейшем известной как Леннаучфильм. Основными съемочными площадками стали Первый и Второй ленинградские мединституты, Военно-медицинская академия и Институт переливания крови.

«История нам не простит, если мы не проведем исследования нарушений обмена веществ у больных блокированного Ленинграда. Специально создать такие условия для исследования будет невозможно», — объясняла в своих воспоминаниях профессор кафедры биологической химии Первого мединститута Юлия Гефтер.

Кадровый вопрос Фото: Кадр из фильма Н. Галкина «Алиментарная дистрофия и авитаминозы»

Сценаристом и режиссером-постановщиком фильма стал Ной Галкин, личность примечательная. По образованию он был медиком, но сразу после окончания мединститута начал снимать научно-популярные и учебные фильмы, став в этом деле признанным мастером. «Алиментарная дистрофия и авитаминозы» — тоже учебная лента для студентов медицинских вузов. Этим она отличается от других документальных свидетельств блокады. В фильме нет никаких эмоций, только научные факты — что с организмом человека делает голод. Не претендующий на художественную ценность, фильм, тем не менее, стал необычайно достоверным и точным свидетельством того, что пришлось пережить блокадникам Ленинграда.

Голосом вузовского лектора, диктор рассказывает о стадиях алиментарной дистрофии, ее осложнениях, что происходит с составом крови, сердцем, другими внутренними органами. Пояснения о разном течении болезни у мужчин и женщин, звучащие в фильме, взяты из уже написанной к тому времени научной работы терапевта, академика Михаила Черноруцкого: «Женщины на момент начала недоедания обычно имеют более благоприятную, если можно так сказать форму: во внутреннем «депо» женского организма содержится больше питательных веществ, жира. Поэтому на момент начала дистрофии, действительно, большинство женщин оказались в гораздо более выгодном положении, чем мужчины».

Кадровый вопрос1 Женщины блокадного Ленинграда выходят из бомбоубежища после отбоя тревоги, 10 декабря 1942 года Фото: РИА Новости/Борис Кудояров

В своих воспоминаниях главный патологоанатом Ленинграда, профессор Владимир Гаршин подтверждал этот вывод: «Женщины выносливее. Они дольше выдержали. Они иначе болеют — у них отечная форма голодной болезни, у мужчин чаще кахетическая, «сухая». Первая лучше несомненно — с нею дольше тянут. Это опыт, это несомненно так». В титрах фильма Гаршин включен в число научных консультантов.

Разрушение психики и клеток

Один из эпизодов фильма содержит кадры с больным не в самой тяжелой стадии дистрофии, но с выраженными изменениями психики. Врачи отмечают, что это одно из проявлений болезни.

Другой эпизод демонстрирует причины необратимости самой тяжелой стадии алиментарной дистрофии. Профессор Гаршин писал в своих воспоминаниях о том, что третья стадия — это когда организм просто поедает сам себя и клетки разрушаются. Поэтому даже восстановление нормального питания уже не может помочь больному. В фильме необратимые разрушения показывают патологоанатомы, исследовавшие органы людей, погибших от алиментарной дистрофии.

«Вот печень, она потеряла две трети веса, сердце уменьшается почти вполовину, нередко оно теряет больше половины своего вещества, селезенка уменьшается в несколько раз», — констатировал Владимир Гаршин в своих воспоминаниях.

Кадровый вопрос3 Военные медики в госпитале в ходе Великой Отечественной войны, сентябрь 1942 года Фото: ТАСС/Леонид Доренский

Часть фильма посвящена основным методам лечения алиментарной дистрофии и острых авитоминозов. В условиях блокадного Ленинграда проводились, среди прочего, исследования о пользе потребление белка казеина, который содержится в молоке и молочных продуктах.

— Ученые выяснили, что казеин в чистом виде несложно получить даже в условиях блокадного города, и поэтому было проведено исследование: больным дистрофией давали по 100 граммов казеина на обед и ужин, и уже за месяц они поправлялись на 3-5 килограммов. Это очень хорошие результаты, — рассказывает, проводя экскурсию по музею Первого меда, музеолог Дарья Волошина. Именно в этом музее сейчас хранится оцифрованная копия фильма.

Также в учебной ленте говорится о методах борьбы с острыми авитаминозами — пеллагрой (недостатком витамина В) и цингой (недостатком витамина С). Эти заболевания, хорошо изученные еще до начала войны, здесь приведены во взаимосвязи с алиментарной дистрофией. В качестве источника витамина В предлагается использовать дрожжи, а витамина С — настои из хвои.

Узнать всех

В 1943 году фильм сняли на кинопленку. В 1990-х годах его обнаружили в кинолаборатории Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. И.П. Павлова. Отреставрировали на средства международного гранта и перевели в видеоформат. Недавно видео оцифровали.

Кадровый вопрос2 Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. И.П. Павлова, 1903 год Фото: commons.wikimedia.org

Существует две версии о том, кто был заказчиком картины. По одной из них инициатором съемок стал Комитет по изучению алиментарной дистрофии, созданный при Ленгорздравотделе весной 1943 года и возглавляемый академиком Михаилом Черноруцким. По второй, заказчиком стал Народный комиссариат здравоохранения СССР. Об этом, в частности, пишет Владимир Гаршин своему сыну Алексею в письме, датированном 5 августа 1943 года. В этом же письме сообщается, что фильм после его создания был показан именно в Наркомздраве.

Гаршин, к слову, был близким другом Анны Ахматовой. Именно поэтому письмо хранится в ее музее в Фонтанном доме.

С момента обнаружения фильма, исследователи, сотрудники музея Первого Санкт-Петербургского медицинского института, поставили себе целью установить имена всех врачей, снимавшихся в фильме и все места, где происходили съемки.

Довольно быстро стали понятно, что в роли молодого доктора в кадре появляется режиссер фильма Ной Галкин, в другом враче «опознали» Юлию Гефтер. Свой Первый медицинский его сотрудники узнали легко, а вот в некоторых других случаях пришлось постараться. Например, тот факт, что одним из мест съемки было отделение лечебного питания 2-го Ленинградского мединститута, определили по старинной вазе, мелькнувшей в некоторых кадрах.

Работа исследователей еще не завершена — установлены далеко не все участники съемок и площадки, где они проводились.